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Android 3.2'li ilk tablet Huawei'den; İşte 7-inç ekrana ve çift çekirdekli işlemciye sahip MediaPad

7 yıl
9,2b
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30
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Android 3.2'li ilk tablet Huawei'den; İşte 7-inç ekrana ve çift çekirdekli işlemciye sahip MediaPad
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Yakın zamanda Ideos X5 model isimli akıllı telefonunu incelediğimi Huawei, dünyanın ilk Android 3.2 işletim sistemli tablet bilgisayarını hazırladı. Firma tarafından Singapur'daki CommunicAsia etkinliğinde tanıtılan MediaPd isimli tablet bilgisayar, inç başına 217 piksel sunan 7-inç boyutunda IPS panelli kapasitif dokunmatik ekran ile geliyor. Qualcomm'un 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli Snapdragon işlemcisinden güç alan tablet bilgisayar, 10.5mm kalınlığı ile Samsung'un 7-inç ekrana sahip olan Galaxy Tab modelinden (11.98mm) daha ince bir kasa yapısına sahip. 

390 gram ağırlığında olan tablet bilgisayari 8GB dahili bellek kapasitesi ile geliyor ve dilendiği takdirde microSD kart yuvası kullanılarak depolama kapasitesi arttırılabiliyor. 1080p videoları akıcı bir şekilde oynatabilen tablet bilgisayar, üzerinde yer alan HDMI portu sayesinde LCD monitörler ve HDTV'lere tek bir kablo üzerinden bağlanabiliyor ve çoklu ortam keyfinin daha büyük bir ekranda yaşanabilmesini mümkün kılıyor. Kablosuz internet erişimi için 802.11n WiFi desteğine sahip olan tablet bilgisayar, GPS ve Bluetooth gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

5 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kameraya (720p video kaydedebiliyor) ek olarak görüntülü konuşma için 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya da sahip olan tablet bilgisayarın donanımsal anlamda diğer detayları hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor ve Huawei, iş ortakları/servis sağlayıcıları ile spesifik özellikler için iş birliği içerisinde olduğunu belirtiyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre Android 3.2 işletim sisteminin temelde yakında zamanda çıkan Android 3.1 güncellemesiyle farkı bulunmazken genel olarak aynı sürümün 7-inç ekran boyutuna uyarlanmış bir versiyonu olduğu belirtiliyor.

6 saate kadar pil ömrü sunacağı açıklanan Mediapad'in Huawei tarafından Amerika pazarına üçüncü çeyrekte pazara sunulması beklenirken fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.
Android 3.2'li ilk tablet Huawei'den; İşte 7-inç ekrana ve çift çekirdekli işlemciye sahip MediaPad
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Android 3.2'li ilk tablet Huawei'den; İşte 7-inç ekrana ve çift çekirdekli işlemciye sahip MediaPad
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jibe 7 yıl en beğenilen
90 gram yazmışsınız yanlış deilmi smartphone lar bile okadar hafif deil yahu.
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DH Misafiri 7 yıl
CEBIT fuarında huweinin standı vardı. Uğradım 5 dakika sohbet ettik. Tableti elime alıp gücü hissettim anlayacağınız :D Samsung P1000 alacaktım. Elemanlarla görüşünce fikrim değişti. Telefon görüşmeleri için de kullanabiliyormuşuz. Ayrıca fiyatının 900-1000 civarı olacağına dair durum da aldım. Aralık ayına kadar bekleyeceğiz.
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TechnoMobile 7 yıl
Tasarımı güzel.Çok iyi bir ürüne benziyor
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swat882 7 yıl
bu tür ürünler görmek gayet güzel...fiyat performans açısından huewei pazarda iyi bir yer bulacaktır
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İrfan 7 yıl
Huawei sırf bu ürünlerin için isminin yazılışını ezberledim. İnşallah yakında düzgün telafuz da edebileceğim. Glory ile MediaPad'ini sabırsızlıkla bekliyoruz...
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DH Misafiri 7 yıl
vay vay vay tablete bak:) :) :) motorola xoom ,ipad 2, playbook savaşa hazırlanın huawei geliyorrr ;) ;) ;) :D :D :D :D
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Scott. 7 yıl
f/P ürünü olmuş.3-4 sene sonra notebook devri kapanır herhalde.
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séquestre 7 yıl
Fena görünmüyor..
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Volkanbaba 7 yıl
Hauwei çalışıyor f/p ürünleri yapıyorlar
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bcans 7 yıl
fiyatın diğerlerinden daha makul olacağını düşünüorum
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patrain 7 yıl
yürü be Huawei .d
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snbrk 7 yıl
fiyatı uygun olursa çok iyi olur. rakipler çoğalıyor, tüm markalar atağa geçiyor sıra sıra
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sertacarslan 7 yıl
Yahu, oturdum çözünürlüğü hesapladım :) Keşke şu editörler haber sızdırma konusunda gösterdikleri çabayı habere değer katmak için de harcasalar.
7" diyor, hipotenüsten kenarları 3,6" ve 6" olarak buldum, 217 ile çarptım, sonuç : 1280*800
7" için çok iyi çözünürlük... Cihaz çok iyi belli ki, bir de fiyatı uygun olursa tadından yenmez.
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SEO-Uzmanı 7 yıl
bu firma
şu adını
bir değiştirse
ona karşı olan sempatim
artabilir :D
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Rainbow6 7 yıl
Ekran onemli bence ... anladigim kadariyla bu marka su bizim cinli tabletlerden donanim guclu gibi gozuksede ekran kaliteleri dusuk oluyor bu gunku cinli tabletlerin fiyatlarina bakin fiyat dusuk gibi gozuksede bana gore sunduklari kaliteye gore cok pahalilar ozellikle su siralar amerkada tegra 2 li tabletlerde cok iyi indrimler var .. piyasada goruyorum bazi cinli tabletler 280-300 dolar hatta daha pahali bunlara para vermek yerine marka bi tableti 350 dolara almayi tercih ederim ustelik bu tabletleri degistirme yada iade gibi sansinizda var
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