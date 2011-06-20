Android 3.2'li ilk tablet Huawei'den; İşte 7-inç ekrana ve çift çekirdekli işlemciye sahip MediaPad

Yakın zamanda Ideos X5 model isimli akıllı telefonunu incelediğimi Huawei, dünyanın ilk Android 3.2 işletim sistemli tablet bilgisayarını hazırladı. Firma tarafından Singapur'daki CommunicAsia etkinliğinde tanıtılan MediaPd isimli tablet bilgisayar, inç başına 217 piksel sunan 7-inç boyutunda IPS panelli kapasitif dokunmatik ekran ile geliyor. Qualcomm'un 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli Snapdragon işlemcisinden güç alan tablet bilgisayar, 10.5mm kalınlığı ile Samsung'un 7-inç ekrana sahip olan Galaxy Tab modelinden (11.98mm) daha ince bir kasa yapısına sahip.





390 gram ağırlığında olan tablet bilgisayari 8GB dahili bellek kapasitesi ile geliyor ve dilendiği takdirde microSD kart yuvası kullanılarak depolama kapasitesi arttırılabiliyor. 1080p videoları akıcı bir şekilde oynatabilen tablet bilgisayar, üzerinde yer alan HDMI portu sayesinde LCD monitörler ve HDTV'lere tek bir kablo üzerinden bağlanabiliyor ve çoklu ortam keyfinin daha büyük bir ekranda yaşanabilmesini mümkün kılıyor. Kablosuz internet erişimi için 802.11n WiFi desteğine sahip olan tablet bilgisayar, GPS ve Bluetooth gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.





5 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kameraya (720p video kaydedebiliyor) ek olarak görüntülü konuşma için 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya da sahip olan tablet bilgisayarın donanımsal anlamda diğer detayları hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor ve Huawei, iş ortakları/servis sağlayıcıları ile spesifik özellikler için iş birliği içerisinde olduğunu belirtiyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre Android 3.2 işletim sisteminin temelde yakında zamanda çıkan Android 3.1 güncellemesiyle farkı bulunmazken genel olarak aynı sürümün 7-inç ekran boyutuna uyarlanmış bir versiyonu olduğu belirtiliyor.





6 saate kadar pil ömrü sunacağı açıklanan Mediapad'in Huawei tarafından Amerika pazarına üçüncü çeyrekte pazara sunulması beklenirken fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.