Huawei’den biri ultra taşınabilir, diğeri yüksek donanımlı iki yeni OLED tablet

Tam Boyutta Gör

Huawei, tablet pazarındaki iddiasını büyütmek için iki yeni amiral gemisi modeli üzerinde çalışıyor. Gelen bilgilere göre şirket, biri 8.8 inç, diğeri ise 14.2 inç boyutunda olmak üzere iki farklı OLED ekranlı tablet hazırlığında. Küçük model, taşınabilirlik ve hafiflik odaklı bir tasarıma sahip olacak. Daha kompakt bir deneyim arayan kullanıcıları hedef alan bu tabletin, özellikle oyun performansı için tasarlanmadığı belirtiliyor.

Öte yandan 14.2 inçlik büyük model ise daha üst düzey donanımla geliyor. Katlanabilir yapıda olmayan bu cihaz, standart düz formda olacak. Her iki tablette de Huawei’nin Kirin 9 serisine ait olması muhtemel K9 platformunun kullanılması bekleniyor. Bu da performans açısından dikkat çekici bir seviyeye işaret ediyor.

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Huawei’nin ürün yol haritası yalnızca ekran boyutlarıyla sınırlı değil. Şirket aynı zamanda batarya ve şarj konusunda da iddialı adımlar atıyor. Geliştirme aşamasındaki modellerden birinin tam 13.000 mAh kapasiteli batarya taşıyacağı ve 100W hızlı şarj desteği sunacağı ifade ediliyor. Bu özellik, özellikle yoğun kullanımda gün boyu şarj derdi olmadan tablet kullanımı vadediyor.

Küçük modelin tasarım sürecinin tamamlandığı bilgisi daha önce sızmıştı. Ayrıca Huawei’nin test aşamasında olan bir başka büyük ekranlı tabletinde 3D yüz tanıma özelliği yer alacağı da konuşuluyor. Marka, Çin tablet pazarında lider konumda yer alıyor ve bu yeni hamlelerle global rekabette de ses getirmeye hazırlanıyor.

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Huawei’den iki yeni tablet: İşte özellikleri ve tüm detayları

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