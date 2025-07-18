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    Huawei’nin yeni üçe katlanabilir telefonu ortaya çıktı

    Huawei, üçe katlanabilen ikinci nesil akıllı telefonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. GRL-AL20 model numarasıyla sertifikasyon sürecinde görüntülenen cihaz, Mate XT 2 olarak tanıtılabilir.

    Huawei’nin yeni üçe katlanabilir telefonu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Huawei, üçe katlanabilen ikinci nesil akıllı telefonuyla sahneye çıkmaya hazırlanıyor. GRL-AL20 model numarasıyla sertifikasyon listelerinde görülen cihaz, büyük ihtimalle Mate XT 2 adıyla piyasaya sunulacak. İlk modeldeki GRL-AL10 numarasının devamı olması bu ihtimali güçlendiriyor.

    Yeni modelin 5G bağlantısına sahip olacağı netleşti. Ayrıca, önceki cihazlarda yer alan Tiantong uydu arama özelliği bu modelde de kendine yer bulabilir. Huawei’nin, bu işlevi katlanmamış hâlde çalıştırabilen özel anten sistemini yeni modelde geliştirip geliştirmediği ise şimdilik bilinmiyor.

    Ekran tarafında yine 10.2 inçlik üçlü katlanır panel bekleniyor. Daha ince ve dayanıklı olması için şirketin kendi geliştirdiği Tian Gong menteşe sistemi kullanılacak. İşlemci tarafında ise dikkatler, henüz tanıtılmamış Kirin 9020 çipine çevrilmiş durumda. 2.5 GHz hızında çalışan bir ana çekirdeğe sahip olan bu yonga seti, sekiz çekirdekli bir mimariyle geliyor. Grafik tarafında ise 840 MHz hızında Maleoon 920 GPU yer alacak.

    Yeni cihazın fiziksel SIM kart yerine eSIM desteği sunması bekleniyor. Lansman tarihi olaraksa eylül ayı işaret ediliyor. Huawei, bu modelle iPhone 17 ve Samsung’un üçe katlanır alternatifiyle aynı dönemde rekabete girmeye hazırlanıyor.

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