Android 4.0 üreticilere iPad ile rekabet edecek yeterli cesareti vermiyor

Google ve Samsung 19 Ekim'de Android 4.0 Ice Cream Sandwich sürümü ile Galaxy Nexus modelinin duyurusunu yaptı. Tanıtımda odak noktası Galaxy Nexus modeli olduğu için ICS sürümünün tabletler üzerinde nasıl bir etkisi olacağı ayrıntılı olarak açıklanmadı.





Donanım üreticileri Google'ın tablet ve akıllı telefonlar arasında kaynak dağıtımını dengeli olarak yapamayacağından endişe ediyor.





Endüstrinin nabzını tutan firmalardan DigiTimes'ın kaynaklarına dayanarak verdiği haberine göre ICS henüz iPad 2 ile mücadele edecek kadar güçlü değil. Apple'ın önümüzdeki yılda yeni bir iPad modeli daha piyasaya süreceği düşünüldüğünde Android tabletler ve iPad modelleri arasındaki teknoloji farkı giderek açılacak.





Google'ın eksik olan Ar-Ge yatırımı nedeniyle ICS sürümünün geliştirilmesi ve ortaklarının eski model cihazlarına geriye dönük destek sağlanması muhtemel görünmüyor. Google, Apple'ın iPhone modellerine karşı önemli bir pazar payı elde eden akıllı telefonlara yoğunlaşmış durumda.





ASUS firmasının yakında piyasaya süreceği ICS yüklü ikinci nesil Transformer tabletinin satış performansı ile ilgili üreticiler bekle ve gör anlayışı içerisinde bulunuyor. Çünkü Kasım'da piyasaya çıkacak Amazon'un Android temelli tableti Kindle Fire düşük fiyatı ile pazarı önemli ölçüde etkileyecek.





Pek çok notebook üreticisi de talebi artırmak için uyumluluğu ve kolay kullanıcı arayüzü tecrübesi ile piyasaya canlılık getirecek Windows 8 işletim sistemine umutlarını bağlamış durumda.