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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android 4.0 üreticilere iPad ile rekabet edecek yeterli cesareti vermiyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,6b
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google ve Samsung 19 Ekim'de Android 4.0 Ice Cream Sandwich sürümü ile Galaxy Nexus modelinin duyurusunu yaptı. Tanıtımda odak noktası Galaxy Nexus modeli olduğu için ICS sürümünün tabletler üzerinde nasıl bir etkisi olacağı ayrıntılı olarak açıklanmadı. 

Donanım üreticileri Google'ın tablet ve akıllı telefonlar arasında kaynak dağıtımını dengeli olarak yapamayacağından endişe ediyor. 

Endüstrinin nabzını tutan firmalardan DigiTimes'ın kaynaklarına dayanarak verdiği haberine göre ICS henüz iPad 2 ile mücadele edecek kadar güçlü değil. Apple'ın önümüzdeki yılda yeni bir iPad modeli daha piyasaya süreceği düşünüldüğünde Android tabletler ve iPad modelleri arasındaki teknoloji farkı giderek açılacak.

Google'ın eksik olan Ar-Ge yatırımı nedeniyle ICS sürümünün geliştirilmesi ve ortaklarının eski model cihazlarına geriye dönük destek sağlanması muhtemel görünmüyor. Google, Apple'ın iPhone modellerine karşı önemli bir pazar payı elde eden akıllı telefonlara yoğunlaşmış durumda.

ASUS firmasının yakında piyasaya süreceği ICS yüklü ikinci nesil Transformer tabletinin satış performansı ile ilgili üreticiler bekle ve gör anlayışı içerisinde bulunuyor. Çünkü Kasım'da piyasaya çıkacak Amazon'un Android temelli tableti Kindle Fire düşük fiyatı ile pazarı önemli ölçüde etkileyecek.

Pek çok notebook üreticisi de talebi artırmak için uyumluluğu ve kolay kullanıcı arayüzü tecrübesi ile piyasaya canlılık getirecek Windows 8 işletim sistemine umutlarını bağlamış durumda.

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tolgacem 8 yıl en beğenilen
Apple'dan para mı alıyorsunuz
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u.r.k. 8 yıl
Bir tek



yazısı eksik mesajın altında.
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khaos 8 yıl
en azından tarafsız habercilik rolü yapın bu kadar bariz "taraf" olunmaz yapılan haber İCS 'daha ilk günden hiç bir şans tanımadan mağlup ilan etmek ki buna "DOĞMAMIŞ ÇOCUĞA DON BİÇMEK" denir
en azından tarafsız habercilik rolü yapın bu kadar bariz "taraf" olunmaz yapılan haber İCS 'daha ilk günden hiç bir şans tanımadan mağlup ilan etmek ki buna "DO...
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sertacarslan 8 yıl
beyaz önlüklü doktor



sırf app store için ipad alan insanlar var.eğer android de o kadar geniş yelpazeli bir market sağlayabilirse talebi artıcaktır




En cok indirilen iOs uygulamalari listesine bir bakar misiniz lutfen?



Piyasada yuzmilyondan fazla iOs tablet ve yalnizca birkac milyon tane Android tablet var. Siz gercekten inaniyor musunuz Android ve Market'in iOs ve Appstore'dan bu kadar kotu olduguna, satis rakamlarinin bu kadar geride olmasinin tek nedeninin yazilim olduguna?
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sertacarslan 8 yıl
carnador
Apple haberi çıkınca bazılarının yarası gocunuyor ve saldırganlaşıyor, yöneticileri suçluyanlar mı dersin , apple forumu olduğunu iddia eden mi dersin.. :) Gel gelelim android haberi çıkınca uysallaşıyorlar hemen..

Arkadasim ne alakasi var?
Editor resmen yine tarafli bir uydurma haberi koymus buraya, ya da daha kotusu, kendisi tarafli bir haber uydurmus.
Donanim ureticileri diyor, hangi ureticiler bunlar? Piyasaya tablet surecek bir uretici icin Androidden baska bir secenek mi var? Hangi akilsiz uretici kendi urununu kotuler?
Ayrica Apple urunu kullanmayan kullanicilarin Apple hassasiyetinin nedeni, Apple urunlerini kutsallastiran, Apple'i bir tarikat haline getiren siz Apple kullanicilarisiniz.
Ekrem bey'e de bir hatirlatma; Android kelimelerinin basina "Dandik" kelimesini eklerseniz daha vurucu olabilir, okuyuculari daha cok tahrik eder, daha cok yorum alirsiniz...
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alykoo 8 yıl
Siz burda kavga ederken adamlar milyon dolarlar kazanıyor. Bosuna kalp kırmayın
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antonidas 8 yıl
aranızda ice cream'i kullanan var mı?
daha çıkmamış bir işletim sistemini neye dayanarak kötülüyorsunuz.
daha android 4.0 çıkmadan nasıl kötü olduğuna kara verdiniz.
bir ürünü görmeden,kullanmadan nasıl eleştriyorsunuz,neye göre eleştriyorsunuz.
işte insanlarda ön yargı oluşturalım, hiç bir uygulamayı denemeden, apple iyi,android kötü etiketini yapıştıralım, olsun bitsin.
yapılan bu haber etik değildir.
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CozgurY 8 yıl
ben bir tablet kullanıcısıyım diz üstünü yeniliyecektim gittim bir adet ipad 2 aldım sonra samsung un tableti çıkınca ya acelemi ettim samsungmu alsaydım diye çok düşündüm ve şu anda gördüğüm şuki iyikide ipad 2 almışım müthiş ötesi bir alet ve ios 5 ile çok daha güzel bir şey oldu eleştirdiğim bir çok yanı var tabi tabletin ama ne olursa olsun stabil çalışması ve hızı yeter arkadaşım aldı samsungu ve işin kötüsü ben al dedim şu anda çok pişman ve çok kötü bir alet ve çooook yavaş arkadaşlar salak saçma yorumlar yapmadan önce gerçekten iki cihazıda uzun uzun kullanmak lazım ve eksilerini artılarını görüp ona göre tercih yapmak lazım ben tercihimden çok memnunum bir daha tablet alsam gene gider ipad 2 alrıdım hatta asus transformans 2 çıksa genede gider ipad 2 alırdım parasıjnı tamamen hakeden bir cihaz ve hiç bir zman dizüstünü bana aratmadı
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cp1369 8 yıl
tahir40
Appleın çok satması Iphonun bir zenginlik ve hava basma simgesine dönüşmüş olması. Aylarca IOS 4 kullanmış bii olarak söyleyebilirim ki Android 2.3 çok daha özgür ve kullanışlı bir platform. Elbette Windowsun(Windows Phone Mobileın değil, Windowsun) yerini tutmaz ama Windowsun da sistem gereksinimleri Tabletler için çok yüksek.

artık apaçilik simgesi olmuş durumda kantincinin bile ip4 ü var. otun b*kun herkesin elinde iphone görmek mümkün.
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YasinCC 8 yıl
Ben pek forumda aktif değilimdir yorum felan pek yapmaktan kaçınırım düşüncelerimi söyler çıkarım. Ancak bu forumu yıllardır takip ediyorum ve birkaç forumu daha çözemediğim bir olay var neden bir markayı ölürcesine savunulur. Nvidia ve Ati olayı yada İntel AMD gibi değil bu durum iki işletim sistemi çok farklı farklı Android kısıtlanma olmayan sürekli geliştirilebilen kişiselleştirilebilen bir cihaz iOS ise genel kullanım kolaylığı ön plana alınmış bir cihaz ve bu APPLE yada ANDROİD'i bu kadar savunmanın anlamı nedir ?
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gfbekir 8 yıl
tamam apple biraz daha iyi ama bir insan da bu kadar taraf tutar mi ya neyse ki isin icine remiyet katmis bilimsel yargi susu vermisler ki biz anlamayalim bizler de farkindayiz androidin kendini daha gelistirmesi gerektirdigini ama kalkip ooooo yine apple gecti heveslenmeyin 4.0 ihtiyaclari karsilamicak ipad forever demiyoruz ve son olarak dh yi daha nesnel olmaya cagirip oznellikten uzak durup tarafsiz bilgi vermesini istiyorum
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tufancan82 8 yıl
yine gerçekleri göremeyen antiapple cılar gelmiş.
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beyaz önlüklü doktor 8 yıl
sırf app store için ipad alan insanlar var.eğer android de o kadar geniş yelpazeli bir market sağlayabilirse talebi artıcaktır
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saitcam 8 yıl
Ne alakası var, hayret bişi. Şu an için elbette Apple işletim sistemi androidden iyi. Haa, android yetersiz mi,yoo, aslında yeterli fakat karşılaştırılan apple, bi daha tekrar edeyim isterseniz: APPLE!
Ayrıca android övülseydi bu sefer Google Babadan para mı alıyorsunuz derdiniz! Bam Bam!
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mert1907 8 yıl
Mesut Çevik'i özlüyoruz.
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caves 8 yıl
Herhangi bir markanın haberinden rahatsız olmak da Fandroid'lere özgü bir durum olsa gerek!

Babacım ben neden rahatsız olmuyorum Samsung haberinden, Sony haberinden?

Yukarıda yazılanlar Donanımhaber'in görüşleri değil, bir başka sitenin analizi. Ayrıca bu yazının yazarı Ekrem Çukurca böyle düşünemez mi? Kendi yazısı olsa ne fark eder?

Bu nasıl bir mahalle bakısıdır?
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