Android 4.1 Jelly Bean, CyanogenMod 10 sayesinde Galaxy Note üzerinde çalıştırıldı

Haber Editörü
Birkaç hafta önce CyanogenMod 10'un Android 4.1 Jelly Bean desteğine sahip olacağı belirtilmiş ve bunun üzerine çeşitli çalışmalar başlatılmıştı.
XDA-Developers'ın 'XpLoDWilD' adlı üyesi CyanojenMod 10'un ücretsiz, geliştiriciler tarafından hazırlanmış ve herhangi bir Google uygulaması yüklü olmadan kullanılabilen sürümünün ön gösterimini 'Samsung Galaxy Note' üzerinde yaptı. Geliştirici, CyanojenMod 10'un yeteri kadar kararlı ve oldukça hızlı göründüğünü dile getirdi. Ancak Rom'un 'Galaxy Note' üzerindeki performansı şu an için pekte yeterli değil. CyanojenMod 10'un öz izleme sürümü işlevsellik açısından oldukça düzgün görünse de 'Galaxy Note' üzerinde Galaxy S III ve HTC One X'te olduğu kadar mükemmel çalışmıyor. Ek olarak, bu CyanogenMod 10 sürümünün Ice Cream Sandwich’in oturmuş sürümlerinden bile daha iyi olduğuna dikkat çekiliyor.
CyanojenMod 10, şu an için her ne kadar Android kullanıcılarının dikkatini çekse de üçüncü parti bir yazılım olduğu için yapılacak tüm işlemleri sorumluluğu kullanıcıya ait oluyor. Zaten 'XpLoDWilD' adlı kullanıcı da oluşabilecek herhangi bir sorunun sorumluluğunu kabullenmeyeceğini belirtiyor.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1796217 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Öncelikle android in açık kaynak kodlu olduğunu bilmediginizi farz ediyorum. Diğer türlü açık kaynak kodlu bir yazılımın istenildiği gibi degistirilebilen bunun da yasal olduğu herkesin malumudur.
Telefon üreticilerinin custom rom lu cihazları garanti dışı bırakmasının işlemin yasallığı ile alâkası yoktur. Bu romlar cihazın işlemci hızı ve diğer birçok derin ayarını degistirebildiğinden donanım arızaları na yol açabilmektedir.
Müzik olayı sadece telefonunuza bağlı olmayıp kulaklık kalitesine de bağlıdır. Ayrıca birçok telefonun en iyi müzik deneyimi gibi bir iddiasıda yoktur.