Android 4.1 Jelly Bean, CyanogenMod 10 sayesinde Galaxy Note üzerinde çalıştırıldı

Birkaç hafta önce CyanogenMod 10'un Android 4.1 Jelly Bean desteğine sahip olacağı belirtilmiş ve bunun üzerine çeşitli çalışmalar başlatılmıştı.

http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1796217

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

XDA-Developers'ın 'XpLoDWilD' adlı üyesi CyanojenMod 10'un ücretsiz, geliştiriciler tarafından hazırlanmış ve herhangi bir Google uygulaması yüklü olmadan kullanılabilen sürümünün ön gösterimini 'Samsung Galaxy Note' üzerinde yaptı. Geliştirici, CyanojenMod 10'un yeteri kadar kararlı ve oldukça hızlı göründüğünü dile getirdi. Ancak Rom'un 'Galaxy Note' üzerindeki performansı şu an için pekte yeterli değil. CyanojenMod 10'un öz izleme sürümü işlevsellik açısından oldukça düzgün görünse de 'Galaxy Note' üzerinde Galaxy S III ve HTC One X'te olduğu kadar mükemmel çalışmıyor. Ek olarak, bu CyanogenMod 10 sürümünün Ice Cream Sandwich’in oturmuş sürümlerinden bile daha iyi olduğuna dikkat çekiliyor.CyanojenMod 10, şu an için her ne kadar Android kullanıcılarının dikkatini çekse de üçüncü parti bir yazılım olduğu için yapılacak tüm işlemleri sorumluluğu kullanıcıya ait oluyor. Zaten 'XpLoDWilD' adlı kullanıcı da oluşabilecek herhangi bir sorunun sorumluluğunu kabullenmeyeceğini belirtiyor.