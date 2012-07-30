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Android 4.1 Jelly Bean, CyanogenMod 10 sayesinde Galaxy Note üzerinde çalıştırıldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,2b
1
14
Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Birkaç hafta önce CyanogenMod 10'un Android 4.1 Jelly Bean desteğine sahip olacağı belirtilmiş ve bunun üzerine çeşitli çalışmalar başlatılmıştı.

XDA-Developers'ın 'XpLoDWilD' adlı üyesi CyanojenMod 10'un ücretsiz, geliştiriciler tarafından hazırlanmış ve herhangi bir Google uygulaması yüklü olmadan kullanılabilen sürümünün ön gösterimini 'Samsung Galaxy Note' üzerinde yaptı. Geliştirici, CyanojenMod 10'un yeteri kadar kararlı ve oldukça hızlı göründüğünü dile getirdi. Ancak Rom'un 'Galaxy Note' üzerindeki performansı şu an için pekte yeterli değil. CyanojenMod 10'un öz izleme sürümü işlevsellik açısından oldukça düzgün görünse de 'Galaxy Note' üzerinde Galaxy S III ve HTC One X'te olduğu kadar mükemmel çalışmıyor. Ek olarak, bu CyanogenMod 10 sürümünün Ice Cream Sandwich’in oturmuş sürümlerinden bile daha iyi olduğuna dikkat çekiliyor.

CyanojenMod 10, şu an için her ne kadar Android kullanıcılarının dikkatini çekse de üçüncü parti bir yazılım olduğu için yapılacak tüm işlemleri sorumluluğu kullanıcıya ait oluyor. Zaten 'XpLoDWilD' adlı kullanıcı da oluşabilecek herhangi bir sorunun sorumluluğunu kabullenmeyeceğini belirtiyor. 
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1796217 Yorum Yaz
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Citizem 7 yıl en beğenilen
Motorola Atrix'e daha İCS gelmedi :(
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ahmypc 7 yıl sertacaygun
sertacaygun
Bu güncellenme ve sözde özgürlükçü uygulama korsanı Android'in tüm sorunlarını Windows Phone çözecek diye düşünüyorum bir Galaxy S2 kullanıcısı olarak. Üreticiler size adam gibi güncelleme desteğini sunmuyor, güncellemeyi "yasal olmayan" yollarla ediniyorsunuz ve çok özgür oluyorsunuz, ilginç. Müzik dinlemek için bile çok başarılı değil Android PowerAMP'ı satın almama rağmen.

Öncelikle android in açık kaynak kodlu olduğunu bilmediginizi farz ediyorum. Diğer türlü açık kaynak kodlu bir yazılımın istenildiği gibi degistirilebilen bunun da yasal olduğu herkesin malumudur.
Telefon üreticilerinin custom rom lu cihazları garanti dışı bırakmasının işlemin yasallığı ile alâkası yoktur. Bu romlar cihazın işlemci hızı ve diğer birçok derin ayarını degistirebildiğinden donanım arızaları na yol açabilmektedir.
Müzik olayı sadece telefonunuza bağlı olmayıp kulaklık kalitesine de bağlıdır. Ayrıca birçok telefonun en iyi müzik deneyimi gibi bir iddiasıda yoktur.
sertacaygunBu güncellenme ve sözde özgürlükçü uygulama korsanı Android'in tüm sorunlarını Windows Phone çözecek diye düşünüyorum bir Galaxy S2...
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theshooter 7 yıl
teksalih
Apple cok kotu bir telefon s3 ezerBomb planted

Apple telefon değil çünkü
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DH Misafiri 7 yıl
Jelly Bean ile CM10'un yaygınlaşması iyi bir haber duyduğuma göre port etme işi kolaylaşıyormuş CM10 ile.
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-w K- 7 yıl
Galaxy mini'ye daha CyanogenMod 9 adam gibi gelmedi.
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Jacobıan 7 yıl -w K-
-w K-

Galaxy mini'ye daha CyanogenMod 9 adam gibi gelmedi.

gelmesinimi bekliyosun

yaparlarsa helal olsun
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Dexter61 7 yıl
Galaxy S2 içinde CM10 ön izleme sürümü çıktı Bir zahmet haber geçin
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chatlaxs 7 yıl
Boyle ugrasanlar olmasa firmalar ciktigi gibi birakacak zaten
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sertacaygun 7 yıl
Bu güncellenme ve sözde özgürlükçü uygulama korsanı Android'in tüm sorunlarını Windows Phone çözecek diye düşünüyorum bir Galaxy S2 kullanıcısı olarak. Üreticiler size adam gibi güncelleme desteğini sunmuyor, güncellemeyi "yasal olmayan" yollarla ediniyorsunuz ve çok özgür oluyorsunuz, ilginç. Müzik dinlemek için bile çok başarılı değil Android PowerAMP'ı satın almama rağmen.
2 Yanıt Yanıtla
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ahmypc 7 yıl sertacaygun
sertacaygun
Bu güncellenme ve sözde özgürlükçü uygulama korsanı Android'in tüm sorunlarını Windows Phone çözecek diye düşünüyorum bir Galaxy S2 kullanıcısı olarak. Üreticiler size adam gibi güncelleme desteğini sunmuyor, güncellemeyi "yasal olmayan" yollarla ediniyorsunuz ve çok özgür oluyorsunuz, ilginç. Müzik dinlemek için bile çok başarılı değil Android PowerAMP'ı satın almama rağmen.

Öncelikle android in açık kaynak kodlu olduğunu bilmediginizi farz ediyorum. Diğer türlü açık kaynak kodlu bir yazılımın istenildiği gibi degistirilebilen bunun da yasal olduğu herkesin malumudur.
Telefon üreticilerinin custom rom lu cihazları garanti dışı bırakmasının işlemin yasallığı ile alâkası yoktur. Bu romlar cihazın işlemci hızı ve diğer birçok derin ayarını degistirebildiğinden donanım arızaları na yol açabilmektedir.
Müzik olayı sadece telefonunuza bağlı olmayıp kulaklık kalitesine de bağlıdır. Ayrıca birçok telefonun en iyi müzik deneyimi gibi bir iddiasıda yoktur.
Yanıtla +7
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simaros 7 yıl sertacaygun
sertacaygun
Bu güncellenme ve sözde özgürlükçü uygulama korsanı Android'in tüm sorunlarını Windows Phone çözecek diye düşünüyorum bir Galaxy S2 kullanıcısı olarak. Üreticiler size adam gibi güncelleme desteğini sunmuyor, güncellemeyi "yasal olmayan" yollarla ediniyorsunuz ve çok özgür oluyorsunuz, ilginç. Müzik dinlemek için bile çok başarılı değil Android PowerAMP'ı satın almama rağmen.

yasal olmayan güncelleme konusunda adam haklı geçen bizim eve operasyon düzenlediler.
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Citizem 7 yıl en beğenilen
Motorola Atrix'e daha İCS gelmedi :(
1 Yanıt Yanıtla +8
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jovanovic 7 yıl Citizem
Citizem

Motorola Atrix'e daha İCS gelmedi :(

Bekliyoruz ama...
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teksalih 7 yıl
Apple cok kotu bir telefon s3 ezer
Bomb planted
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oktayakgoz 7 yıl
Bence herşey haber vasfı taşımıyor.
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