Android 4.3 sürümü bazı log kayıtlarında ortaya çıktı





Google'ın Mayıs ayındaki I/O 2013 geliştirici konferansında hem Android 5.0 Key Lime Pie sürümü hem de Nexus 5 modelinin tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak son günlerde ortaya çıkan bilgiler bu tanıtımların Temmuz sonrasına kaldığı yönündeydi. Bugün de yeni bir Android sürümüne ilişkin kayıtlar ortaya çıktı.





Android Police sitesinin sunucu log kayıtlarında ortaya çıkan veriler, Android 4.3 JWR23B şeklinde bir sürümün test aşamasında olduğunu gösteriyor. Sürümdeki J harfi Jelly Bean isminin devam edeceğini işaret ediyor. Site, sürümünün IP adreslerini takip ettiğinde ise Google kaynaklı bölgelerden çıkış yaptığını görmüş.





Bunun haricinde K tanımlamasına sahip Android 5.0 sürümü ile ilgili herhangi bir veriye rastlanmamış ve bu da yakın tarihte bir tanıtımın mümkün olmadığını gösteriyor.





Google tarafından kesin bir açıklama henüz yok. Ancak Jelly Bean güncellemelerini mobil cihaz üreticilerinin zamanında verebilmesi adına 5.0 sürümünün ertelendiği pek çok kaynak tarafından dile getiriliyor. Diğer bir iddia ise pek çok önemli yenilik sunacak 5.0 sürümünün henüz nihai sürüme ulaşamadığı yönünde.

http://www.technobuffalo.com/2013/04/26/google-android-4-3-to-remain-jelly-bean/