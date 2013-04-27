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Android 4.3 sürümü bazı log kayıtlarında ortaya çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Android 4.3 sürümü bazı log kayıtlarında ortaya çıktı

Google'ın Mayıs ayındaki I/O 2013 geliştirici konferansında hem Android 5.0 Key Lime Pie sürümü hem de Nexus 5 modelinin tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak son günlerde ortaya çıkan bilgiler bu tanıtımların Temmuz sonrasına kaldığı yönündeydi. Bugün de yeni bir Android sürümüne ilişkin kayıtlar ortaya çıktı.

Android Police sitesinin sunucu log kayıtlarında ortaya çıkan veriler, Android 4.3 JWR23B şeklinde bir sürümün test aşamasında olduğunu gösteriyor. Sürümdeki J harfi Jelly Bean isminin devam edeceğini işaret ediyor. Site, sürümünün IP adreslerini takip ettiğinde ise Google kaynaklı bölgelerden çıkış yaptığını görmüş.

Bunun haricinde K tanımlamasına sahip Android 5.0 sürümü ile ilgili herhangi bir veriye rastlanmamış ve bu da yakın tarihte bir tanıtımın mümkün olmadığını gösteriyor.

Google tarafından kesin bir açıklama henüz yok. Ancak Jelly Bean güncellemelerini mobil cihaz üreticilerinin zamanında verebilmesi adına 5.0 sürümünün ertelendiği pek çok kaynak tarafından dile getiriliyor. Diğer bir iddia ise pek çok önemli yenilik sunacak 5.0 sürümünün henüz nihai sürüme ulaşamadığı yönünde. 

http://www.technobuffalo.com/2013/04/26/google-android-4-3-to-remain-jelly-bean/ Yorum Yaz
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ec865 6 yıl en beğenilen
Bence 5.0 ile arayüz geliştirmelerinden ziyade işletim sisteminin çekirdeği ile ilgili konulara el atılmalı. Play Store'a biraz katı kurallar getirilip kalitesiz uygulamalar temizlenmeli, geliştiricilere C++ kullanma zorunlu hale getirilmeli. En önemlisi ise güncelleme olayını Google eline alıp hepsini kendi dağıtmalı Windows örneğinde olduğu gibi. Üreticiler kendi arayüzlerini veya özelleştirmelerini sonradan bunun üzerine sadece marketdeki diğer arayüzler gibi dağıtmalı. İsteyen stock arayüzü isteyen üreticinin arayüzünü kullanabilmeli. Bu iki konu çözüldü mü hem Nexus'lardaki gibi takılmayan bir arayüze hem de iOS'daki gibi performanslı ve çöp olmayan uygulamalara kavuşmuş oluruz.
Bence 5.0 ile arayüz geliştirmelerinden ziyade işletim sisteminin çekirdeği ile ilgili konulara el atılmalı. Play Store'a biraz katı kurallar getirilip kalitesi...
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Yanıtla +17
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General. 6 yıl
Adam işini yapıyor ve ekmeğini kazanıyor ne haddinize adama karşı rencide edici yorum yapıyorsunuz ayıptır yaw
1 Yanıt Yanıtla +16
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alemburda34 6 yıl
Şuan mevcut işletim sisteminin üstüne daha neler koyulabilir bilmiyorum ama Google insanlarin ne istedigini çok iyi biliyor
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antonidas 6 yıl
öncelikle bu çok iyi bir haber.
Çünkü bir çok telefon android 5 almayacak. S2 veya benim gibi s3 mini sahipleri android 5'i cihazlarında kullanamayacak.
Android 4.3 demek orta segment telefona sahip kullanıcılar daha çok güncelleme alacak haliyle daha çok özellik elde edecekler.
Android 5 çıktığında samsung bir çok telefonu jelly bean de bırakacak. Bir çok telefondan güncelleme desteği kesilecek.
Jelly bean 4.9'a kadar gitse benim için iyi olur.
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R.V.PERSİE 6 yıl
Google çalışıyor
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General. 6 yıl
Adam işini yapıyor ve ekmeğini kazanıyor ne haddinize adama karşı rencide edici yorum yapıyorsunuz ayıptır yaw
1 Yanıt Yanıtla +16
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12 Angry Men 6 yıl General.
web101

Adam işini yapıyor ve ekmeğini kazanıyor ne haddinize adama karşı rencide edici yorum yapıyorsunuz ayıptır yaw

adamla kişisel sorunumuz yok, sadece fark edenler etmiştir her samsung veya android haberinde karalayıcı yorumlar eklıyor. sadece ekrem bey boyle
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darknesss45 6 yıl
Konuyu ekrem71'in fake hesaplari basmis.
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ec865 6 yıl en beğenilen
Bence 5.0 ile arayüz geliştirmelerinden ziyade işletim sisteminin çekirdeği ile ilgili konulara el atılmalı. Play Store'a biraz katı kurallar getirilip kalitesiz uygulamalar temizlenmeli, geliştiricilere C++ kullanma zorunlu hale getirilmeli. En önemlisi ise güncelleme olayını Google eline alıp hepsini kendi dağıtmalı Windows örneğinde olduğu gibi. Üreticiler kendi arayüzlerini veya özelleştirmelerini sonradan bunun üzerine sadece marketdeki diğer arayüzler gibi dağıtmalı. İsteyen stock arayüzü isteyen üreticinin arayüzünü kullanabilmeli. Bu iki konu çözüldü mü hem Nexus'lardaki gibi takılmayan bir arayüze hem de iOS'daki gibi performanslı ve çöp olmayan uygulamalara kavuşmuş oluruz.
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mert1907 6 yıl
Ne varki bunda. Tarayici kimligini degistirerek bende yaparim bunu.
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J0K3R61 6 yıl
Googleın biran önce güncelleme konusunda bişey yapması lazım böyle giderse hem Androidin gelişmesine engel oluyor hemde kullanıcıların androidli telefon alırken birdaha düşünmesine neden oluyor.
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semih861 6 yıl
5.0 x phone ile tanıtılırsa şaşırmayın.
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Saiki 6 yıl
test edilen cihazın sadece nexus 7 olduğunu da belirtseydiniz, belki 7" lik tablete özel bir performans arttırıcı sürüm üzerinde çalışıyorlardır.
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alemburda34 6 yıl
Şuan mevcut işletim sisteminin üstüne daha neler koyulabilir bilmiyorum ama Google insanlarin ne istedigini çok iyi biliyor
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