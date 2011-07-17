Android Market dosyaları Google Müzik Mağazası’na işaret ediyor olabilir

Google’ın yeni sosyal ağı Google+ ve sosyal ağ devi Facebook arasında kıyasıya bir rekabet başlamak üzere. Her iki firma da bu rekabette elini güçlendirecek hiç bir fedakarlıktan kaçınmıyor.





Facebook son olarak Skype destekli videolu sohbet ve grup sohbeti özelliğini bir basın toplantısında tanıtmıştı. Google ise gerçek kişi ve işletme profili şeklinde iki ayrı profil sistemi getiriyor ve bilindik hayran sayfalarını devre dışı bırakıyor.





Ancak bugün ortaya çıkan bir ayrıntı Google’ın bir süredir gündeminde olan bir hizmetinin yakında başlayabileceğini işaret ediyor olabilir.





Bilindiği gibi Google, uygulama mağazası olan Android Market’i yeni bir tasarım, daha kolay gezinti, film ve kitap satışı gibi özelliklerle yenilemişti. Fakat beklenenin aksine Google’ın bir süredir üzerinde çalıştığı müzik hizmeti bu yenilemenin içinde yer almadı. Bununla birlikte uygulama mağazasının kaynak kodlarını kurcalayanlar müzik mağazasının izlerini buldu.





Google’ın müzik hizmeti Music Beta aslında I/O geliştirici konferansında beta olarak start almıştı. Ancak plak şirketleriyle ertelenen veya başarısız olan ortaklıklar nedeniyle bu hizmetin çevrimiçi müzik mağazasından çok sadece medya dosyalarının depolandığı bir alana dönüşeceği eleştirileri gelmeye başlamıştı.





Android Market uygulamasının kaynak kodlarında imajların çağırıldığı satırları inceleyenler alışveriş sepeti gibi farklı nesnelerle karşılaştı. Kırmızı sepet film bölümünü, yeşil sepet uygulama bölümünü, mavi sepet kitap bölümünü, turuncu sepet ise müzik bölümünü tanımlıyor. Bu da Google Music Beta şemasına uyan bir renk.





Ortaya çıkan bu gelişmeler Google’ın plak şirketleriyle anlaştığını veya en azından anlaşmaya yakın olduğunu gösteriyor. Böylelikle başka bir güncellemeyle çevrimiçi müzik mağazası hizmete girmiş olacak.





Google adına bu olumlu bir gelişme olsa da müzik piyasasına girmekte biraz geç kaldı. Apple’ın iTunes mağazası şu anki en büyük müzik mağazası ve yakında iCloud desteği de alacak. İkinci sırada ise uygun fiyatlı satışlarıyla Amazon müzik hizmeti geliyor.





Kısa süre önce de Spotify ABD genelinde çevrimiçi müzik hizmetini başlattı. Bu derece güçlü rakiplerin arasında Google’ın kendini gösterebilmesi için oldukça mücadele etmesi gerekecek. Bunun yanında Google+ ile muhtemel bir entegrasyon mücadele şansını biraz daha artıracaktır.