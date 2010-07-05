Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android Market'teki ücretsiz uygulama yüzdesi, AppStore'dakinden daha fazla

8 yıl
27,1b
1
24
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Kimilerine göre geleceğin iki işletim sistemi; günde satılan 160,000 telefonda bulunan Android ile iPhone 4 ve iPad ile güçlenen iOS. İki sistem arasındaki yarış özellikle son dönemde daha da kızışmış durumda. İki sistemde, uygulama çeşitliliği bakımından diğer rakiplerine üstünlük kuruyor. Peki, hangi platform geliştiricilere daha çok para kazandırıyor ? Ya da bu sorunun tam tersini kullanıcı gözüyle soralım; hangi platformda ücretsiz uygulama yüzdesi daha fazla ?

Bu soruların cevabını, uygulama mağazaları üzerinde araştırma yapan Distimo veriyor. Distimo'nun yaptığı Mayıs ayı araştırmasına göre; Android Marketteki her 100 yazılımdan 57'si ücretsizken, bu değer iPhone AppStore'da 28, iPad AppStore'daysa 23. Bütün ücretli uygulamalar göz önüne alındığındaysa; Android Market'teki ortalama satış fiyatı 3,29 dolarken; iPad ve iPhone AppStore'larda bu değer 4,65 ve 4,01 dolar oluyor. En popüler 100 ücretli uygulamayı göz önüne aldığımızdaysa ortalama satış fiyatı iPhone AppStore'da 2,62 dolara gerilerken; Android Market'te 4,27 dolara, iPad AppStore'daysa 6,02 dolara yükseliyor.

Android Market'teki ücretsiz uygulama yüzdesi, AppStore'dakinden daha fazla
Tam Boyutta Gör

Uygulama Mağazalarındaki Ortalama Satış Fiyatları (Mavi Bar; Bütün ücretli uygulamalar göz önüne alındığında, Yeşil Bar; En popüler 100 ücretli uygulama göz önüne alındığında, Sarı Bar; En Karlı 100 Uygulama göz önüne alındığında)

Android Market'teki ücretsiz uygulama yüzdesi, AppStore'dakinden daha fazla
Tam Boyutta Gör

Distimo'nun yayınladığı raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
wox 8 yıl
eee ne yapalım yani android in ücretsiz uygulaması apılınkinden fazla diye androidli telefonmu alalım yaniii.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
realbrutal 8 yıl
free appler gerçekten cihazın kalitesini belirleyeceğini düşünmüyorum.belki kalitesizliğini bile belirtir.ilk telefonu aldığımda yüzlerce free app yükledim.ama onların arasında oynanacak bişi yoktu neredeyse.sonra jb yapınca asıl oyunları oynamaya başladım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
homeedition88 8 yıl
"neden bizde de bu kadar ücretsiz uygulama yok" demektense "parası ile alırım, en güzelleri burada, az ama öz" diyebiliyorsanız demekki appledroid olmuşsunuz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
***CoNDoR*** 8 yıl
homeedition88

"neden bizde de bu kadar ücretsiz uygulama yok" demektense "parası ile alırım, en güzelleri burada, az ama öz" diyebiliyorsanız demekki appledroid olmuşsunuz..


Gerektiği kadar free app var App Store'da.. Hatta gereksiz fazlalık bile var. Bu bile fazla geliyorken daha da fazlasını hayal edemiyoruz. Bu objektif bi yorumdur fanatik bir yorum değildir. Paralı da parasız da çok aşırı gereksiz program dolu. App Store'da bile temizlik şart.. Burda abartı miktarlarda free applerden bahsediliyor ki dediğim gibi onların yaratacağı çöplüğü hayal bile edemiyorum


İkinci olarak, zaten App Store'da olan biçok kaliteli oyun Android Market'te de var.. Yani en güzelleri burda gibi bir şey söz konusu değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dark dragon 8 yıl
İphone'da o kadar çok uygulama var ki her gün bazılarını belese dağıtıyorlar, mesela bedavaya tilt to live, sword of fargoal, puzzle quest gibi oyunları indirmiştim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bilgehankalkan 8 yıl
Oran olarak Android market çok iyi ve bildiğim kadarıyla paralı uygulamaları indirmek için iPhone'deki gibi JB işlemleriyle uğraşmaya gerek yok direk setup dosyası yükleniyor. Tabi bunu bir Android kullanıcısının onaylaması lazım benim pek bilgim yok. Önemli olan uygulama sayısı değil, uygulama çeşitliliği ve kullanışlılığıdır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
***CoNDoR*** 8 yıl
AppStore'da bile saçma sapan bissürü Free App var. Hatta yok "XYZ Cheats" gibi saçma sapan şeyler dolu. Free App miktarı bence hiç bir marketin kalitesini belirlemez. Asıl önemli olan adam akıllı paid app'ler. Free kullandığım çok az şey vardır. Zaten free olan şeyden ne kalite beklenebilir ki. Hoş mesela We Rule çok güzel free olmasına rağmen, sarıyor adamı. Ama Mojo almak isteseniz oyun içinde paralı malesef, sırf mojo içinde para vermem
Zaten Gameloft, EA gibi büyük firmalar çok sağlam indirim yapıyorlar bazen direkt kapıyorum oyunları. Geçen gün Driver, NFS: Shift, Rayman 2, N.O.V.A gibi kaliteli iPhone oyunlarını tanesi 99 centten aldım..

Free olarakta devamlı olarak kullandığım 2-3 şey vardır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GS_ERDEM 8 yıl
önemli olan sayısı değil, hayatımı kolaylaştırması ve erişim kolaylığıdır benim için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VoodooRush 8 yıl
Uygulama sayısı ve uygulamaların kullanım oranı gibi oranlarda yayınlansa fena olmazmış hani.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
27066 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, htc ve
4 etiket daha ios android iPhone appstore
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim