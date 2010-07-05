Android Market'teki ücretsiz uygulama yüzdesi, AppStore'dakinden daha fazla

Kimilerine göre geleceğin iki işletim sistemi; günde satılan 160,000 telefonda bulunan Android ile iPhone 4 ve iPad ile güçlenen iOS. İki sistem arasındaki yarış özellikle son dönemde daha da kızışmış durumda. İki sistemde, uygulama çeşitliliği bakımından diğer rakiplerine üstünlük kuruyor. Peki, hangi platform geliştiricilere daha çok para kazandırıyor ? Ya da bu sorunun tam tersini kullanıcı gözüyle soralım; hangi platformda ücretsiz uygulama yüzdesi daha fazla ?

Bu soruların cevabını, uygulama mağazaları üzerinde araştırma yapan Distimo veriyor. Distimo'nun yaptığı Mayıs ayı araştırmasına göre; Android Marketteki her 100 yazılımdan 57'si ücretsizken, bu değer iPhone AppStore'da 28, iPad AppStore'daysa 23. Bütün ücretli uygulamalar göz önüne alındığındaysa; Android Market'teki ortalama satış fiyatı 3,29 dolarken; iPad ve iPhone AppStore'larda bu değer 4,65 ve 4,01 dolar oluyor. En popüler 100 ücretli uygulamayı göz önüne aldığımızdaysa ortalama satış fiyatı iPhone AppStore'da 2,62 dolara gerilerken; Android Market'te 4,27 dolara, iPad AppStore'daysa 6,02 dolara yükseliyor.

Uygulama Mağazalarındaki Ortalama Satış Fiyatları (Mavi Bar; Bütün ücretli uygulamalar göz önüne alındığında, Yeşil Bar; En popüler 100 ücretli uygulama göz önüne alındığında, Sarı Bar; En Karlı 100 Uygulama göz önüne alındığında)

Distimo'nun yayınladığı raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.