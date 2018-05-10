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Android P mercek altında: En yeni Android sürümü

1 yıl
9,2b
1
Cep İşletim Sistemleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google I/O 2018 kapsamında kullanıma sunulan Android P Beta'yı kullandık ve tüm detaylarını bu videoda anlattık. Bakalım Android P hangi yenilikleri taşıyor ve nasıl bir deneyim sunuyor.
Merakla beklenen Android P betayı kullanma şansı yakaladık. Bu videomuzda Android P ile gelen yeni özellikleri anlatıyor, kullanım deneyimlerimizden bahsediyoruz.

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BilirKişi00 1 yıl en beğenilen
Android 6.0 dan sonrasınada değişen elle tutulur hiçbirşey yok.
Google bu piyasayı hiç okuyamıyor mu? Her sene İS(OS) Çıkartmak zorunda mı?
Hepsi dandik yazılımsal bir özellik. Android 7.0 ile vulkan sisteme dahil edildi onuda kullanan uygulama yok.
Bundan başka yeni bir teknoloji sisteme dahil edildi mi üst sürümlerde? Hani Tak ve Kullan sürücü desteği geliyordu? Android 8'de gelecek dediler yok, 9 çıktı yine yok.
Halen daha üreticinin çekirdeğe gömdüğü sürücüleri kullanıyor Android. Windows gibi örneğin bir gpu sürücüsünü haricen güncelleyebilsek harika olurdu.Neden mi?
Kullanıcılar güncelleme için üreticilerin ağzına bakmasına gerek kalmazdı.(Tak ve kullan desteği = Sürücülerin çekirdeğin dışında olması = Kaynak kod veya derleme olmadan OS'a sürücüleri ekleyerek yeni sürüme geçiş)
Ama nerde... Google telefonu kanser gibi saran kendi uygulamalarını daha çok nerden çıkartırım diye(Örn bknz. videoda 50 kez çıkan google asistan gibi) ve kullanıcıyı daha fazla nasıl takip ederim diye eklediği yapay zeka algoritmalarını geliştirmekten başka birşey yapmamış.
Hangi uygulamanın mikrofona kameraya eriştiğini gösteren sistem, google uygulamalarının ve android sisteminin erişimini gösterip göstermeyeceği ise merak konusu. Çöp. Yeni nesil işletim sistemlerinden korkmaya başlamalısınız artık. Sizi bilmem ama ben gizliliğin yok edilmeye çalışıldığı bir İS kullanmak istemiyorum.
Android 6.0 dan sonrasınada değişen elle tutulur hiçbirşey yok.Google bu piyasayı hiç okuyamıyor mu? Her sene İS(OS) Çıkartmak zorunda mı?Hepsi dandik...
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Mianfei 1 yıl
Abi şaka gibi çoğu yazılımsal özellik ss alma yan döndürme gibi komik şeyler... 4 senelik telefonumda custom rom kullanıyorum. Allaha şükür 3 senedir falanda bu özellikler zaten bende var. Sağol google xd
Abi şaka gibi çoğu yazılımsal özellik ss alma yan döndürme gibi komik şeyler... 4 senelik telefonumda custom rom kullanıyorum. Allaha şükür 3 senedir falanda bu...
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thinkwithbrain 1 yıl
Yahu iyi güzel de bu özelliklerin hepsi zaten var. Yok mu ya?
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depresy0n 1 yıl
Herşey çöp gereksiz şöyle böyle bu insanlar niye böyle oldu anlamıyorum. Yeni ne çıkarsa çıksın yorumların %90 ı böyle insanlarda var bi gariplik.
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DH Misafiri 1 yıl
Bu telefon firmaları iyice bokunu çıkardı. Bu ne amk bunlar da özellik mi
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amma velakin 1 yıl
Yukarı kaydırma olayını Nova Launcher ile uzun zamandır kullanıyorum. İstediğim her kısayolu keyfime göre atıyorum. Elle tutulur hiçbir şey yok bu sürümde. Yeni diye sunulan özelliklerin çoğu bazı üretici yazılımlarında ve custom romlarda çok daha gelişmiş şekilde hali hazırda var. Öyle sabırsızlıkla beklenecek bir güncelleme değil bu. Ekran döndürme düzenlemesi dışında işime yarar hiçbir şey göremedim.
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CR7_35 1 yıl
Bu saatten sonra telefonlarında güncellemelerinde b.ku çıktı bakmıyorum artık haberlere ne özelliği koycaklar ki ??

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eror1 1 yıl
iuu
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mavizaman 1 yıl
çok ahım şahım birşey yok.
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sendemail 1 yıl
Android P deki bir kaç özellik sony de zaten var uzun zamandır...
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Gravaze 1 yıl
Büyük bir güncelleme manyağı değişimdir ancak çoğu cihaz daha 8.0 bile alamamıştım her sene hiçbir şey eklemeden yapılan bu güncellemeler bana hiçbir şey ifade etmiyor. iOS da aynı şekilde, iOS 11 geldi birkaç kozmetik değişiklik yanında hiçbir şey gelmedi. Üstüne aylarsa sistemin oturmasını bekledik beta değil alpha kullanır gibiydik.
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___Lawyer___ 1 yıl
Android tasarımsal olarak değil artık yazılımsal olarakta iPhoneX’a benzemeye başladı (Firmaların oldukça çirkin görünen çentiği benimsemesi). 3 tuş ile çok işlevsel bir kullanım sunarken X’da eleştirdiğimiz çoklu ekrana geçiş şeklini almışlar ve garip olan şu ki benzer bir hareket uygulama menüsünüde açıyor. Akıllı telefonlar gittikçe tekel bir yapıya bürünüyor ve gittikçe kullanımları bizi zorluyor.
Google’ın firmaların güncelleme sorunlarına eğilmesi ve baskı yapması gerekiyor. Kendi mağazasındaki birçok güvenlik noktasında tehlikeli uygulamalara çözüm getirmesi gerekiyor ve madem bir dünya markası o zaman kendi telefonunu da dünyada yaygın hale getirmesi yani ülkemizde de satışa çıkması gerekiyor.
Bunlar olmadığı sürece üst seviye ücretler bandında Android kaybolma noktasına doğru gider. Çünkü hiç kimse 5.000 lira verdiği bir telefonda güncellemenin 8 ay geç gelmesine tahammül edemez.
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WoXeD 1 yıl
biçoğuna zaten vardı ya diyordumki oneplus da oxygenOS kullandığım aklıma geldi :D günaydın google :)
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