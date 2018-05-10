Android P mercek altında: En yeni Android sürümü

Google I/O 2018 kapsamında kullanıma sunulan Android P Beta'yı kullandık ve tüm detaylarını bu videoda anlattık. Bakalım Android P hangi yenilikleri taşıyor ve nasıl bir deneyim sunuyor.

Merakla beklenen Android P betayı kullanma şansı yakaladık. Bu videomuzda Android P ile gelen yeni özellikleri anlatıyor, kullanım deneyimlerimizden bahsediyoruz.