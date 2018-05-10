Android P mercek altında: En yeni Android sürümü

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Google I/O 2018 kapsamında kullanıma sunulan Android P Beta'yı kullandık ve tüm detaylarını bu videoda anlattık. Bakalım Android P hangi yenilikleri taşıyor ve nasıl bir deneyim sunuyor.
Merakla beklenen Android P betayı kullanma şansı yakaladık. Bu videomuzda Android P ile gelen yeni özellikleri anlatıyor, kullanım deneyimlerimizden bahsediyoruz.
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Google bu piyasayı hiç okuyamıyor mu? Her sene İS(OS) Çıkartmak zorunda mı?
Hepsi dandik yazılımsal bir özellik. Android 7.0 ile vulkan sisteme dahil edildi onuda kullanan uygulama yok.
Bundan başka yeni bir teknoloji sisteme dahil edildi mi üst sürümlerde? Hani Tak ve Kullan sürücü desteği geliyordu? Android 8'de gelecek dediler yok, 9 çıktı yine yok.
Halen daha üreticinin çekirdeğe gömdüğü sürücüleri kullanıyor Android. Windows gibi örneğin bir gpu sürücüsünü haricen güncelleyebilsek harika olurdu.Neden mi?
Kullanıcılar güncelleme için üreticilerin ağzına bakmasına gerek kalmazdı.(Tak ve kullan desteği = Sürücülerin çekirdeğin dışında olması = Kaynak kod veya derleme olmadan OS'a sürücüleri ekleyerek yeni sürüme geçiş)
Ama nerde... Google telefonu kanser gibi saran kendi uygulamalarını daha çok nerden çıkartırım diye(Örn bknz. videoda 50 kez çıkan google asistan gibi) ve kullanıcıyı daha fazla nasıl takip ederim diye eklediği yapay zeka algoritmalarını geliştirmekten başka birşey yapmamış.
Hangi uygulamanın mikrofona kameraya eriştiğini gösteren sistem, google uygulamalarının ve android sisteminin erişimini gösterip göstermeyeceği ise merak konusu. Çöp. Yeni nesil işletim sistemlerinden korkmaya başlamalısınız artık. Sizi bilmem ama ben gizliliğin yok edilmeye çalışıldığı bir İS kullanmak istemiyorum.