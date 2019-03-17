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Android Q, kilit ekranını kişiselleştirmeye izin verebilir

Android Q'nun beta süreci Pixel serisi akıllı telefonlar ile başladı. Haliyle yeni sürümün neler sunacağı ile ilgili bilgilerde geliyor. Bunlardan biri de kilit ekranı kişiselleştirmeleri oldu.
2 ay
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8
Cep İşletim Sistemleri
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Android Q, kilit ekranını kişiselleştirmeye izin verebilir
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Android Q için henüz tanıtım etkinliği yapılmasa da beta testlerine başlandı. Google Pixel akıllı telefon kullanıcıları yeni Android sürümü şimdiden deniyorlar. Cihazın resmi tanıtım etkinliğine kadar beş yeni beta sürümünün de sunulması bekleniyor. Bu beta sürümlerde eklenecek özelliklerden biri de kilit ekranını kişiselleştirebilme özelliği olabilir.
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Daima açık ekran tasarımı da düzenlenebilecek

Şu an kullanımda olan Beta 1 sürümünde, sürekli açık ekranda bulunan bazı bilgileri hali hazırda düzenlemenize izin veriliyor. Örneğin pil durumunu sağ üste çıkarmak veya takvimdeki etkinliklerinizi alt kısımda göstermek gibi küçük değişiklikler mümkün. Ek olarak çalmakta olan müziği de sürekli açık ekran ile görebildiğinizi belirtelim.

Android Q, kilit ekranını kişiselleştirmeye izin verebilir

Yeni özellik geldiğinde ise hem kilit ekranı hem de sürekli açık ekran üzerinde kişiselleştirmeler yapabileceksiniz. Bunlar analog veya yazı biçiminde saat görünümleri gibi tasarımları da içeriyor. Hatta XDA tarafından keşfedilen ADB komutlarıyla yeni saat görünümleri etkinleştirebilmiş. Görsellerini de haberimizde inceleyebilirsiniz. Bu yeni kilit ekranı kişiselleştirme özelliği önümüzdeki Android Q Beta versiyonlarında daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır.


https://9to5google.com/2019/03/15/android-q-customize-clock/ Yorum Yaz
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cangunner 2 ay en beğenilen
Nokia Lumia zamanında ki Glance Screen aklıma geldi
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Biyturs_OnSr 2 ay cangunner
O zaman şunları bırakayım şuraya..
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redoano 2 ay
en güzel kilit ekranı sense 3 kilit ekranı idi
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BekirHan 2 ay
Aman ne matah ne matah. Ne IOS' un ne de özellikle Android' in bu konuda doğru düzgün iş yaptığını gördük. Hatta Samsung kullanıcısı olarak hala kilit ekranına doğru düzgün uygulama arayüzü koyamıyor olmak saçmalıktan başka birşey değil...
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tarama 2 ay
Ekran döndürme özelliğini beceremiyorlar mı acaba? Ana ekran, kilit ekranı ve özellikle telefon çağrı arama ekranı otomatik döndürme özelliğine sahip olmalı....
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MHEC 2 ay
Aynı kilit ekran arayüzü bir süre sonra sıkıyor, güzel bir yenilik.
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hömmgüzel 2 ay
Artık ios de yapsa söyle seyler
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cangunner 2 ay en beğenilen
Nokia Lumia zamanında ki Glance Screen aklıma geldi
2 Yanıt Yanıtla +12
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smart1978 2 ay cangunner
Zaten ilk orandan cikma ...
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Biyturs_OnSr 2 ay cangunner
O zaman şunları bırakayım şuraya..
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