Android Q, kilit ekranını kişiselleştirmeye izin verebilir

Android Q için henüz tanıtım etkinliği yapılmasa da beta testlerine başlandı. Google Pixel akıllı telefon kullanıcıları yeni Android sürümü şimdiden deniyorlar. Cihazın resmi tanıtım etkinliğine kadar beş yeni beta sürümünün de sunulması bekleniyor. Bu beta sürümlerde eklenecek özelliklerden biri de kilit ekranını kişiselleştirebilme özelliği olabilir.

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Daima açık ekran tasarımı da düzenlenebilecek

Şu an kullanımda olan Beta 1 sürümünde, sürekli açık ekranda bulunan bazı bilgileri hali hazırda düzenlemenize izin veriliyor. Örneğin pil durumunu sağ üste çıkarmak veya takvimdeki etkinliklerinizi alt kısımda göstermek gibi küçük değişiklikler mümkün. Ek olarak çalmakta olan müziği de sürekli açık ekran ile görebildiğinizi belirtelim.

Yeni özellik geldiğinde ise hem kilit ekranı hem de sürekli açık ekran üzerinde kişiselleştirmeler yapabileceksiniz. Bunlar analog veya yazı biçiminde saat görünümleri gibi tasarımları da içeriyor. Hatta XDA tarafından keşfedilen ADB komutlarıyla yeni saat görünümleri etkinleştirebilmiş. Görsellerini de haberimizde inceleyebilirsiniz. Bu yeni kilit ekranı kişiselleştirme özelliği önümüzdeki Android Q Beta versiyonlarında daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır.

https://9to5google.com/2019/03/15/android-q-customize-clock/