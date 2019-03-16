Xiaomi'nin katlanabilir telefonunun fiyatı Samsung'unkinin yarısı kadar olacak

Samsung ve Huawei geçtiğimiz ay katlanabilir akıllı telefonlarını tanıttı. Birbirlerinden oldukça farklı tasarım dillerine sahip olan iki cihazın en belirgin ortak noktaları her ikisinin de dudak uçuklatan fiyatlara sahip olmasıydı.

Samsung Galaxy Fold 1.980 dolar, Huawei Mate X ise 2.600 dolar civarında bir fiyat etiketi ile alıcı bulacak. Bu rakamlar düşünüldüğünde katlanabilir telefonlar ortalama bir alıcı için hiç de cazip gözükmüyor. Ancak görünüşe bakılırsa Xiaomi, yakın gelecekte tanıtacağı katlanabilir telefonu Xiaomi Mi Fold/Flex ile katlanabilir telefonları ortalama alıcılar için de tercih edilebilir hale getirecek.

iGyaan tarafından yayınlanan bir rapora göre, Xiaomi'nin katlanabilir telefonu ABD'de 999 dolarlık ve Avrupa'da 999 euroluk fiyat etiketi ile alıcı bulacak. Bu da cihazın Galaxy Fold'dan neredeyse iki kat daha ucuz olacağı anlamına geliyor. Rapora göre Mi Fold/Flex'in Galaxy Fold'dan çok daha ucuza mal olmasının sebebi Xiaomi'nin cihazda Visionox Technology tarafından üretilen OLED ekranları kullanacak olması.

Xiaomi Mi Fold/Flex, Galaxy Fold ve Mate X ile benzer bir donanım ile gelecek. Cihazın Snapdragon 855 yonga seti ve 10 GB RAM ile gelmesi bekleniyor.

Şirket, Mi Fold/Flex'i Nisan ve Haziran ayları arasında satışa sunmaya hazırlanıyor. Cihaz ilk etapta Çin'de, daha sonra ise küresel çapta lanse edilecek.

https://www.gsmarena.com/xiaomis_foldable_phone_will_cost_half_of_galaxy_fold_launch_in_q2_2019-news-36057.php