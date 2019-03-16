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Xiaomi'nin katlanabilir telefonunun fiyatı Samsung'unkinin yarısı kadar olacak

iGyaan tarafından yayınlanan bir rapora göre Xiaomi'nin katlanabilir telefonu 999 dolarlık bir fiyat etiketi ile gelecek. Detaylar için haberimize göz atabilirsiniz.
2 ay
9,9b
1
32
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Samsung ve Huawei geçtiğimiz ay katlanabilir akıllı telefonlarını tanıttı. Birbirlerinden oldukça farklı tasarım dillerine sahip olan iki cihazın en belirgin ortak noktaları her ikisinin de dudak uçuklatan fiyatlara sahip olmasıydı.
Samsung Galaxy Fold 1.980 dolar, Huawei Mate X ise 2.600 dolar civarında bir fiyat etiketi ile alıcı bulacak. Bu rakamlar düşünüldüğünde katlanabilir telefonlar ortalama bir alıcı için hiç de cazip gözükmüyor. Ancak görünüşe bakılırsa Xiaomi, yakın gelecekte tanıtacağı katlanabilir telefonu Xiaomi Mi Fold/Flex ile katlanabilir telefonları ortalama alıcılar için de tercih edilebilir hale getirecek.
iGyaan tarafından yayınlanan bir rapora göre, Xiaomi'nin katlanabilir telefonu ABD'de 999 dolarlık ve Avrupa'da 999 euroluk fiyat etiketi ile alıcı bulacak. Bu da cihazın Galaxy Fold'dan neredeyse iki kat daha ucuz olacağı anlamına geliyor. Rapora göre Mi Fold/Flex'in Galaxy Fold'dan çok daha ucuza mal olmasının sebebi Xiaomi'nin cihazda Visionox Technology tarafından üretilen OLED ekranları kullanacak olması. 
Xiaomi Mi Fold/Flex, Galaxy Fold ve Mate X ile benzer bir donanım ile gelecek. Cihazın Snapdragon 855 yonga seti ve 10 GB RAM ile gelmesi bekleniyor.
Şirket, Mi Fold/Flex'i Nisan ve Haziran ayları arasında satışa sunmaya hazırlanıyor. Cihaz ilk etapta Çin'de, daha sonra ise küresel çapta lanse edilecek.
 

https://www.gsmarena.com/xiaomis_foldable_phone_will_cost_half_of_galaxy_fold_launch_in_q2_2019-news-36057.php Yorum Yaz
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Gunpower-storm 2 ay en beğenilen
Xiaomi, AMD ve Fransız araba markaları olmasaydı şu anda tekeller gram güzelleştirip iki katı fiyatına satacaklardı. Ryzen çıkmasa i7'ler 6 çekirdekte kalırdı, i9 çıkmazdı.
Xiaomi, AMD ve Fransız araba markaları olmasaydı şu anda tekeller gram güzelleştirip iki katı fiyatına satacaklardı. Ryzen çıkmasa i7'ler 6 çekirdekte kalırdı,...
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shkoksal 2 ay moffaka
Hocam marka fanboyu değilim. Savunucu da değilim. Bilinçli tüketici, teknoloji-sever ve de forum kullanıcısıyım. Mi 9 modeli S10 Plus ve de XS Max’in yarı fiyatına neredeyse o telefonlara yakın performans sunuyor.
Bu adamların kârlılık oranları %5-%10 civarındadır. 450 dolara telefondan bahsediyoruz. İşlemcisi, ekranı, kamera lensi, yazılım ücretleri, çalışan masrafları, ar-ge, nakliye vs bir çok masraf var. 450 dolardan ne kadar kâr edebilir bu firma? Peki ya Samsung ve Apple?
Takip ediyorum Samsung 2000 dolara telefon çıkarınca pek bir yorum yapmayanlar 1000 dolara benzer hatta daha iyi tasarımdaki telefona ‘Xiaomi için pahalı’ yorumu yapmışlar. Sırf marka algısı yüzünden pahalı etiketi koyuldu telefona. :) Sunulan teknolojiye bakılmadı.
Hocam marka fanboyu değilim. Savunucu da değilim. Bilinçli tüketici, teknoloji-sever ve de forum kullanıcısıyım. Mi 9 modeli S10 Plus ve de XS Max’in yarı fiya...
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shkoksal 2 ay ozakin70
Xiaomi dediğin markanın diğer markalardan hiçbir eksiği yok artık. Adamlar çok düşük kârlılıkla Ar-Ge’ye dahi para ayırabiliyor.
Yine de fiyat Samsung’un yarısı. Adam daha ne kadar ucuza satsın, zararına mı?
Xiaomi dediğin markanın diğer markalardan hiçbir eksiği yok artık. Adamlar çok düşük kârlılıkla Ar-Ge’ye dahi para ayırabiliyor.Yine de fiyat Samsung’un ...
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The.Mafia 2 ay
Samsun’da fiyat konusunda çakmışlar
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vesago 2 ay
Huawei ye headshot:))
Samsungada akıllı ol demiş
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caneycaney 2 ay
Neden samsung hedef gösterilmiş de 2600 dolara satan huawei hedef gösterilmemiş?
Haber anlayışınız atv ile yarışıyor.
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DH Misafiri 2 ay
Bence gayet hoş gözüküyor
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DH Misafiri 2 ay
katlanabilen gorilla glass ya da benzeri bir koruma gelmeden disa dogru katlanan telefonlarin tutmasinin ihtimali yok. 1000 dolar alti seviyelere inerse bir gazla alim olur ama alanlar 3 ay gecmeden elden cikarmaya ugrasilar...
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ozansirinn 2 ay
Pil ömrü çook önemli bakalım pil ömründe kim kazanacak
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ibo-wan 2 ay
Ağırlığı, pil ömrü ve ekran kalitesi nasıl olacak tam bir muamma, bekleyip göreceğiz...
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metehanturt 2 ay yeni yorumcu
Performans ta samsung u geçemesede terleteceğini. Düşünüyorum
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firtinax 2 ay
Katladıktan sonra arka tarafı ne olarak kullanılacak acaba?
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kayamtky 2 ay
Katlanma stilini beğendim.
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