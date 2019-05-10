Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Android ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android Q ile navigasyon tuşları standart olacak

Her üreticinin kendine özel gezinti tuşları oluşturmasının yanlış olduğunu düşünen Google, Android Q ile bu tuşları standart haline getiriyor. Android telefonlar evrensel bir hal alacak.
1 hf.
3,7b
1
8
android
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Android Q ile navigasyon tuşları standart olacak
Android 9 Pie sürümünden bu yana navigasyon tuşları değişime uğruyor. Google, Android Q ile bu tuşların kullanımına bir standart oluşturmak istiyor. Böylece her Android akıllı telefon üreticisinde bambaşka olan tuşlar evrensel bir hal alacak.

Yeni telefonlarla başlıyor

Android Q Beta 3 ile yeni navigasyon sistemini görme şansı yakaladık. Bu sisteme göre Android telefonlar alışık olduğumuz üç tuşlu yapıyla gelecek. Ancak daha sonrasında ayarlar kısmından Android Pie ile gelen iki butonlu yapıya veya tamamıyla el hareketleri temelli yeni kontrol şemasına geçebileceksiniz. Hiç tuş bulundurmayan yeni şemada ana sayfaya gitmek için ekranın altından yukarı kaydırmanız; geri gitmek için sağ veya sol alttan yukarı kaydırmanız; açık uygulamaları görmek için yine en alttan yukarı kaydırıp elinizi bir süre basılı tutmanız gerekiyor. Bu kullanım senaryosundaki tek sorun Google Asistan’ı çalıştıracak bir tuşun olmaması. Bunun da çapraz kaydırma ile halledilmesi bekleniyor.

Ayrıca Bkz. "Qualcomm akıllı kulaklık platformunu duyurdu"

Samsung, Xiaomi, Huawei vb. tüm Android telefon üreticileri zaten kendi arayüzleri için özel navigasyon yöntemleri geliştiriyorlar. Daha önce belirttiğimiz gibi Google tüm üreticilerle konuşarak Android Q ile navigasyon seçeneklerini standartlaştıracak. Şu an satışta olan telefonlara herhangi bir zorunluluk getirilmeyecek. Yani Android Q güncellemesi alsalar bile üreticiler kendi navigasyon yöntemlerini kullanabilecekler. Ancak kutudan Android Q ile çıkacak cihazlar için bu yeni sistem zorunlu tutulacak.


https://www.engadget.com/2019/05/09/android-q-standardized-gestures-navigation/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Virinom 1 hf. en beğenilen
Ya Google ölüyü diriyi öptün, gözünü navigasyon tuşlarına diktin. Onca sorun arasında bu mu battı? Neyse firmalar da cihazlara Android 9 kurup ilk gün güncellemesi ile Android Q verirler olur biter.
Ya Google ölüyü diriyi öptün, gözünü navigasyon tuşlarına diktin. Onca sorun arasında bu mu battı? Neyse firmalar da cihazlara Android 9 kurup ilk gün güncellem...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
307kd 1 hf.
BlackBerry10 işletim sisteminin parmak hareketleriydi bunlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheJudgé 1 hf.
Güzel Haber
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
740turbowagon 1 hf.
Cok sacma. Android`i kisisellestirilebilirliginden oturu kullaniyoruz. Standart istesek gider iOS kullaniriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 1 hf.
Xiaomi mi 8 kullanıyorum ben navigasyon tuşlarum memnunum. Güncelleme alanlar zorunlu değişmez denmiş ancak umarım güncelleme ile bizimkileride standart yapmazlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ThePscho 1 hf.
Xiaomi kullanıyorum ve tam ekran hareketleri özelliği çok hoşuma gidiyor. Bence Google navigasyon tuşlarının yanına bir de böyle bir seçenek getirmeli.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 hf.
Google, üreticilerin gesture ve navigasyon tuşlarına bir yasaklama getirilmediğini, üreticilerin kendi seçeneklerini de ilaveten sunmaya devam edebileceklerini söyledi.
Burada yapılmak isteneni doğru anlamak lazım. İki şey yapılmak isteniyor.
İlki uygulama geliştiriciler için, standart bir gesture desteği sunmak. Her cihazda, ve de her android sürümde farklı kullanım biçimleri olunca, uygulamalarını tüm bu cihazlara ve değişikliklere uydurmayan geliştiriciler yüzünden, uygulamalar her cihazda tam fonksiyonuyla çalışmayabiliyor.
İkincisi de, Android kullanıcılarına ortak bir deneyim sunabilmek.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 1 hf. en beğenilen
Ya Google ölüyü diriyi öptün, gözünü navigasyon tuşlarına diktin. Onca sorun arasında bu mu battı? Neyse firmalar da cihazlara Android 9 kurup ilk gün güncellemesi ile Android Q verirler olur biter.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kreat 1 hf.
Şaka mı bu?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 hf. Aselsan'dan TSK'ya Sırt Uydu Haberleşme Sistemi geliyor 1 hf. Google Fotoğraflar’ın siyah beyaz fotoğraf renklendirme özelliği yakında açılacak 1 hf. Sonunda kolay tamir edilebilir bir telefon: Google Pixel 3a 1 hf. Honda, ürün gamındaki model sayısını azaltmaya hazırlanıyor 1 hf. ETS 2'ye Türkiye haritası ekleniyor! 1 hf. WhatsApp, Windows Phone desteğini sonlandırıyor 1 hf. Instagram aşılar hakkında yanlış bilgi etiketlerini engelleyecek 1 hf. Amazon'un sesli asistanından silinen ses kayıtlarının, metin olarak saklandığı ortaya çıktı 1 hf. Monster'da Bu Hafta - Star Wars Battlefront 1 hf. Delta Havayolları bu ay ücretsiz Wi-Fi hizmetini test edecek 1 hf. Android Q ile bellek şifreleme zorunlu oluyor 1 hf. TR uzantılı alan adlarının yönetimi ODTÜ’den BTK’ya geçiyor 1 hf. Mi Fit uygulaması yenilendi 1 hf. ANKA İHA, milli radarıyla göreve başladı 1 hf. Türkiye’den Facebook’a 1,6 milyon lira ceza 1 hf. İçişleri Bakanlığı, yaya önceliği kuralını GTA V ile öğretiyor 1 hf. Yeni Mercedes-Benz CLA Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. Mozilla, Tor’u Firefox içerisine entegre etmek istiyor 1 hf. Erkeklerin Polo Tişört Alırken Dikkat Etmesi Gerekenler 1 hf. iPhone kılıf sızıntıları üç kameralı yapıyı tekrar doğruladı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Android Q ile navigasyon tuşları standart olacak Sonraki Google arama sonuçlarında artık oynatılabilir Podcast'leri listeliyor 1 hf. Uber ve Lyft trafiğe neden oluyor 1 hf. Google Play Store'da nakit ödeme uygulaması başlıyor 1 hf. Age of Wonders 3 oyunu Humble Bundle ile ücretsiz 1 hf. Jeff Bezos yeni hedefini açıkladı: "Ay'a insan taşıyacağız" 1 hf. Qualcomm akıllı kulaklık platformunu duyurdu 1 hf. Fortnite sezon 9 yeni bir toplama etkinliği getiriyor 1 hf. Intel yonga yol haritasını açıkladı 1 hf. Genetiği değiştirilmiş virüs sayesinde antibiyotiğe dirençli bakteri yok edildi 1 hf. 'Onlarca' Starlink uydusu önümüzdeki hafta uzaya gönderilecek 1 hf. İstanbul Havalimanı'na 5 bin km bakır, 3 bin km fiber optik kablo döşendi 1 hf. PUBG Lite resmen Türkiye'ye geliyor 1 hf. Elektrikli Volkswagen ID.3, ilk günden 10 binin üzerinde ön sipariş aldı 1 hf. Elektrikli scooter ve bisiklet girişimi Lime ülkemizde ofis açıyor 1 hf. Bu saat neden tutmadı ? | LG Watch W7 1 hf. Yeni tasarımlı AirPods 3 yıl sonuna kadar piyasada olacak 1 hf. Elektrikli süpürge devi Dyson'dan Tesla Model X'e rakip mi geliyor? 1 hf. IT Chapter Two'nun ilk fragmanı nihayet yayınlandı 1 hf. “Yosun bazlı biyoreaktör”, ISS’de oksijen ve yiyecek üretecek 1 hf. Önümüzdeki 10 yıla damga vuracak 15 uzay görevi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Amazon Fire TV 4K UHD| FireFox Web
DH Forum
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim