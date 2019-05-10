Android Q ile navigasyon tuşları standart olacak

Android 9 Pie sürümünden bu yana navigasyon tuşları değişime uğruyor. Google, Android Q ile bu tuşların kullanımına bir standart oluşturmak istiyor. Böylece her Android akıllı telefon üreticisinde bambaşka olan tuşlar evrensel bir hal alacak.

Yeni telefonlarla başlıyor

Android Q Beta 3 ile yeni navigasyon sistemini görme şansı yakaladık. Bu sisteme göre Android telefonlar alışık olduğumuz üç tuşlu yapıyla gelecek. Ancak daha sonrasında ayarlar kısmından Android Pie ile gelen iki butonlu yapıya veya tamamıyla el hareketleri temelli yeni kontrol şemasına geçebileceksiniz. Hiç tuş bulundurmayan yeni şemada ana sayfaya gitmek için ekranın altından yukarı kaydırmanız; geri gitmek için sağ veya sol alttan yukarı kaydırmanız; açık uygulamaları görmek için yine en alttan yukarı kaydırıp elinizi bir süre basılı tutmanız gerekiyor. Bu kullanım senaryosundaki tek sorun Google Asistan’ı çalıştıracak bir tuşun olmaması. Bunun da çapraz kaydırma ile halledilmesi bekleniyor.

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Samsung, Xiaomi, Huawei vb. tüm Android telefon üreticileri zaten kendi arayüzleri için özel navigasyon yöntemleri geliştiriyorlar. Daha önce belirttiğimiz gibi Google tüm üreticilerle konuşarak Android Q ile navigasyon seçeneklerini standartlaştıracak. Şu an satışta olan telefonlara herhangi bir zorunluluk getirilmeyecek. Yani Android Q güncellemesi alsalar bile üreticiler kendi navigasyon yöntemlerini kullanabilecekler. Ancak kutudan Android Q ile çıkacak cihazlar için bu yeni sistem zorunlu tutulacak.

https://www.engadget.com/2019/05/09/android-q-standardized-gestures-navigation/