Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S26 Ultra'da ekran sorunu bitmiyor: Güncellemeyle daha kötü oldu!

    Samsung, Galaxy S26 Ultra kullanıcılarına ekranın kırmızı ton sorununa yönelik hata düzeltmesi içeren yazılım güncellemesini yayınladı ancak güncelleme başka bir soruna yol açtı.

    samsung galaxy s26 ultra ekranda nokta sorunu Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S26 Ultra modelinde görülen kırmızı ton sorununun cihaz kaynaklı olmadığını, yazılım güncellemesiyle çözüleceğini açıklamıştı. Beklenen güncelleme yayınlandı ancak kullanıcı geri bildirimlerine göre mevcut sorunu gidermemekle birlikte daha kötü bir duruma yol açtı.

    Ekranda kırmızı ton sorunu için güncelleme yayınlandı

    Samsung, bu haftanın başlarında uzun zamandır beklenen kırmızı renk bozulması sorununun düzeltmesini içeren Ağustos 2026 yazılım güncellemesini yayınlamaya başladı. Öncesinde şirket sorunu donanım hatasından ziyade ekran renk optimizasyonundaki bir hataya bağlamıştı. Ancak, Galaxy S26 Ultra kullanıcılarından gelen paylaşımlar, sorunun yazılım güncellemesiyle çözülmediğini gösteriyor.

    Küçük noktalar ortaya çıktı

    Güncelleme yoluyla veya Samsung servis merkezlerinde renk kalibrasyonu yaptıran bazı Galaxy S26 Ultra sahipleri, ekranın üst kısmına yakın yerlerde küçük nokta benzeri işaretlerin ortaya çıktığını iddia ediyor.

    Samsung henüz doğrulamadı

    Şikayetler, bireysel kullanıcı deneyimlerine dayanıyor. Yeni bildirilen noktaların doğrudan Samsung'un kalibrasyon işleminden kaynaklandığına dair bir teyit yok. Kullanıcı bildirimleri devam ederse, sorunun yazılımla ilgili olup olmadığını veya ekran değişimi gerektirip gerektirmediğini belirlemek için bir servis merkezi incelemesi gerekebilir. Samsung, kalibrasyon işlemi ile bildirilen nokta benzeri izler arasında bağlantı olduğunu henüz doğrulamadı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

    Profil resmi
    QuasarFX 2 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mitsubishi attrage molcef 400 kullananlar yorumları kumru yavrusunu neden öldürür nissan sunny macbook nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 40 Pro
    Tecno Spark 40 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    LENOVO LOQ Essential 15ARP10
    LENOVO LOQ Essential 15ARP10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum