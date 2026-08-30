Galaxy S26 Ultra'da ekran sorunu bitmiyor: Güncellemeyle daha kötü oldu!

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Samsung Galaxy S26 FE’nin Türkiye fiyatı ortaya çıktı 2 gün önce eklendi

Ekranda kırmızı ton sorunu için güncelleme yayınlandı

Samsung, bu haftanın başlarında uzun zamandır beklenen kırmızı renk bozulması sorununun düzeltmesini içeren Ağustos 2026 yazılım güncellemesini yayınlamaya başladı. Öncesinde şirket sorunu donanım hatasından ziyade ekran renk optimizasyonundaki bir hataya bağlamıştı. Ancak, Galaxy S26 Ultra kullanıcılarından gelen paylaşımlar, sorunun yazılım güncellemesiyle çözülmediğini gösteriyor.

Küçük noktalar ortaya çıktı

Güncelleme yoluyla veya Samsung servis merkezlerinde renk kalibrasyonu yaptıran bazı Galaxy S26 Ultra sahipleri, ekranın üst kısmına yakın yerlerde küçük nokta benzeri işaretlerin ortaya çıktığını iddia ediyor.

Samsung henüz doğrulamadı

Şikayetler, bireysel kullanıcı deneyimlerine dayanıyor. Yeni bildirilen noktaların doğrudan Samsung'un kalibrasyon işleminden kaynaklandığına dair bir teyit yok. Kullanıcı bildirimleri devam ederse, sorunun yazılımla ilgili olup olmadığını veya ekran değişimi gerektirip gerektirmediğini belirlemek için bir servis merkezi incelemesi gerekebilir. Samsung, kalibrasyon işlemi ile bildirilen nokta benzeri izler arasında bağlantı olduğunu henüz doğrulamadı.

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