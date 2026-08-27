Samsung Galaxy S26 FE tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

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Samsung, Galaxy S26 ailesinin daha uygun fiyatlı üyesi Galaxy S26 FE’yi tanıttı. FE serisinin konumlandırması korunurken telefon, Galaxy S26+ modeline yakın büyük bir ekranı biraz daha düşük seviyedeki bir donanımla harmanlıyor. Bu haliyle Galaxy S26 FE modeli de yine daha ulaşılabilir bir telefon olarak ön plana çıkıyor.

Galaxy S26 FE neler sunuyor 🤔

Galaxy S26 FE, 6,7 inç OLED ekran ile geliyor. Panelin yenileme hızı 120 Hz’e kadar çıkarken maksimum parlaklık 1.900 nit seviyesinde kalıyor. Bu değer, 2.600 nit parlaklığa ulaşan Galaxy S26+’ın gerisinde olsa da günlük kullanım için yeterli bir seviyede.

Telefonun arka tarafında üçlü kamera sistemi bulunuyor. Ana kamera 12 megapiksel, ultra geniş açı kamera 50 megapiksel, telefoto kamera ise 8 megapiksel çözünürlük sunuyor. Telefoto kamera ayrıca 3x optik yakınlaştırma yapabiliyor. Ön tarafta ise 12 MP kamera yer alıyor.

Galaxy S26 FE’nin işlemci tarafında Qualcomm yerine Samsung’un Exynos 2500 işlemcisi tercih edilmiş. Buna 8 GB RAM eşlik ediyor ve depolama seçenekleri 128 GB, 256 GB ve 512 GB olarak sunuluyor. S26 ailesindeki diğer modellerin 12 GB RAM bulunuyordu.

Batarya tarafında ise telefon, 4.900 mAh batarya taşıyor. Şarj tarafında 45 W kablolu ve 15 W kablosuz şarj desteği bulunuyor. Samsung ayrıca cihaz için yedi yıl boyunca yazılım desteği sunuyor.

Galaxy AI

Samsung, Galaxy S26 ailesinde sunduğu birçok yapay zeka özelliğini Galaxy S26 FE’ye de taşıyor. Bunlar arasında Horizontal Lock özellikli Super Steady Video bulunuyor. Sistem, hareketli çekimlerde görüntüyü daha stabil tutmaya yardımcı oluyor.

My FanCam ise daha önce kaydedilmiş videolarda seçilen kişiyi otomatik olarak takip edip kadrajın merkezinde tutabiliyor. Böylece çekim sonrasında da özneyi takip eden daha düzenli görüntüler oluşturulabiliyor.

Fotoğraf tarafında Photo Assist, yapay zeka desteğiyle görüntüler üzerinde düzenlemeler yapılmasına imkan tanıyor. Kullanıcılar istenmeyen unsurları değiştirebilirken görüntüdeki eksik bölümleri tamamlamak gibi işlemler de gerçekleştirebiliyor. Galaxy S26 FE ayrıca Now Brief, Gemini ve Circle to Search gibi Galaxy AI deneyimlerini de sunuyor.

Samsung Galaxy S26 FE teknik özellikleri neler ❓

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Ekran : 6,7 inç FHD+ Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz yenileme hızı (60/120 Hz), 1.900 nit

: 6,7 inç FHD+ Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz yenileme hızı (60/120 Hz), 1.900 nit İşlemci : Exynos 2500 (3 nm AP)

: Exynos 2500 (3 nm AP) Arka Kamera : 12 MP Ultra Geniş Açı (F2.2, 123°) + 50 MP Geniş Açı (OIS, F1.8, 84°) + 8 MP Telefoto (3x optik zoom, 30x’e kadar dijital zoom, OIS, F2.4, 32°)

: 12 MP Ultra Geniş Açı (F2.2, 123°) + 50 MP Geniş Açı (OIS, F1.8, 84°) + 8 MP Telefoto (3x optik zoom, 30x’e kadar dijital zoom, OIS, F2.4, 32°) Ön Kamera : 12 MP (F2.2, 85°)

: 12 MP (F2.2, 85°) Depolama : 128 GB / 256 GB / 512 GB

: 128 GB / 256 GB / 512 GB RAM : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Batarya : 4.900 mAh

: 4.900 mAh Şarj : 45 W kablolu hızlı şarj, 15 W hızlı kablosuz şarj, Kablosuz PowerShare

: 45 W kablolu hızlı şarj, 15 W hızlı kablosuz şarj, Kablosuz PowerShare İşletim Sistemi : Android 17, One UI 9

: Android 17, One UI 9 Renk : Yaban Mersini, Grafit Gri ve Su Yeşili

: Yaban Mersini, Grafit Gri ve Su Yeşili Diğer: 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.4, IP68

Samsung Galaxy S26 FE fiyatı ve çıkış tarihi 📌

Samsung Galaxy S26 FE, 4 Eylül 2026’dan itibaren satışa sunulacak. Telefonun başlangıç fiyatı 699 dolar olarak açıklandı.

Cihaz, Yaban Mersini, Grafit Gri ve Su Yeşili renk seçenekleriyle sunulacak. Samsung, henüz cihazın Türkiye fiyatını açıklamadı.

Galaxy S26 FE’nin fiyatı, önceki Galaxy S25 FE’ye kıyasla 50 dolar daha yüksek. Buna karşılık Galaxy S26+ modelinin başlangıç fiyatı 900 dolar seviyesinde bulunuyordu.

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Samsung Galaxy S26 FE tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

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