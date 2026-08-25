Nothing OS 5.0 tanıtıldı: İşte yenilikler ve güncelleme takvimi

Nothing OS 5.0 yenilikleri
- Yenilenmiş tasarım
- Yeni sistem yazı tipi
- Yeniden tasarlanmış Ayarlar
- Daha sade durum çubuğu
- Kamera güncellemeleri
- Galeri güncellemeleri
- Daha derin kişiselleştirme (Yeniden tasarlanmış ana ekran, Kilit ekranı kişiselleştirme, Derin duvar kağıdı iyileştirmeleri, Daha kolay ana ekran düzenleme, Away Time widget'ı, Collector widget'ı, Glif uygulaması)
- Daha hızlı ve daha akıcı (Daha doğal animasyonlar, Daha hızlı Bluetooth kontrolleri)
- Essential yapay zeka araçları (Essential Voice, Essential Space, Model Context Protocol desteği)
- Sistem genelinde daha fazla kontrol (Bildirimler ve Hızlı Ayarlar ayrıldı, Geliştirilmiş Hızlı Paylaşım, Geliştirilmiş ekran kaydı, Daha net gizlilik göstergeleri, Konum izni güncellemeleri, Durum çubuğunda Canlı Güncellemeler, Noto 3D Emoji, Genişletilmiş Karanlık Tema, Asistan ses seviyesi, Geliştirilmiş HDR parlaklığı, Güncellenmiş Son Kullanılanlar)
Nothing OS 5.0 yeniden tasarlanmış arayüz ile geliyor
Güncelleme ayrıca durum çubuğunu, ayarları, kamerayı ve galeriyi güncellenmiş simgeler, boşluklar ve animasyonlarla yeniliyor. Galeri uygulaması yeni sıralama seçenekleri ve yeniden tasarlanmış albüm görünümü kazandı.
Nothing ayrıca, arayüz genelinde metin boyutlandırması, ikonografi, köşe şekilleri ve bulanıklık efektlerindeki değişikliklerin yanı sıra Geist yazı tipine geçiyor.
Yeni kilit ekranı, widget'lar ve glif özellikleri
Güncelleme, saat renklerini özelleştirme seçenekleriyle birlikte Gooey ve Micrographics adlı iki yeni kilit ekranı saat stili ekliyor. Ana ekran düzenlemesi de iyileştirildi; Birden fazla uygulama ve araç takımı seçilip her bir öğe ayrı ayrı yeniden konumlandırılmak yerine birlikte taşınabiliyor.
İki yeni widget eklendi. Collector, Kamera veya Galeri’deki görüntüleri kullanarak görsel koleksiyonlar oluşturulmasına olanak tanırken, Away Time ekran dışı süreleri takip ederek haftalık kullanım bilgileri sağlıyor.
Nothing OS 5.0 ayrıca Glyph özelliklerini, seslerini, zil seslerini ve programlarını yönetmek için ayrı Glyph uygulaması ekliyor. Yeni Glyph Timer widget'ı ana ekrandan başlatılabiliyor ve arka Glyph ışıkları kalan süreyi gösteriyor.
Nothing OS 5.0 daha fazla yapay zeka özelliği ekliyor
Nothing, güncellemeyle birlikte Essential AI özelliklerini genişletiyor. Essential Voice, daha hızlı transkripsiyon ve listeler ile paragraflar arasında ayrım yapabilen geliştirilmiş biçimlendirme kazandı.
Güncelleme ayrıca SuperMic kullanarak Ear (3) kutusundan ses kaydetmeyi mümkün kılıyor. Essential Space, kaydedilen içeriği koleksiyonlar halinde önerebilen ve düzenleyebilen Akıllı Koleksiyonlar kazandı.
Yeni eklenen özelliklerden biri de, kullanıcıların kod yazmadan açıklama ekleyerek yapay zeka destekli uygulamalar oluşturmalarına olanak tanıyan Essential Apps Builder.
Android 17 özellikleri ve diğer değişiklikler
Nothing OS 5.0, doğal olarak birçok Android 17 özelliğini de içeriyor. Bildirimler ve Hızlı Ayarlar’a farklı şekillerde erişilebiliyor.
Hızlı Paylaşım, QR kodları aracılığıyla platformlar arası paylaşım özelliği kazanarak, ek bir uygulama gerektirmeden Android cihazlarla iPhone arasında dosya paylaşımına olanak tanıyor. Güncelleme ayrıca daha net kamera, mikrofon ve konum göstergeleri, güncellenmiş ekran kaydı kontrolleri ve revize edilmiş konum izinleri içeriyor.
Diğer değişiklikler arasında, daha geniş Karanlık Tema desteği, Noto 3D emojiler, ayrı Asistan ses kontrolleri, daha yüksek parlaklıkta HDR görüntüleme ve yeniden tasarlanmış Son Kullanılanlar ekranı yer alıyor.
|Model
|Beta
|Kararlı Sürüm
|Phone (3)
|26 Ağustos
|Ekim ortası
|Phone (4A) Pro
|Eylül başı
|Kasım başı
|Phone (4A)
|Eylül sonu
|Kasım başı
|Phone (3A) Pro
|Eylül sonu
|Kasım başı
|Phone (3A)
|Eylül sonu
|Kasım başı
|Phone (2A)
|Ekim ortası
|Kasım ortası
|Phone (2A) Plus
|Ekim ortası
|Kasım ortası
|Phone (3A) Lite
|Beta yok
|Aralık sonu
|Phone (4B)
|Aralık ortası
|Ocak ortası
|CMF Phone 2 Pro
|Beta yok
|Ocak ortası
Nothing OS 5.0 açık betası, 26 Ağustos’ta Phone (3) modeliyle başlayacak. Nothing, ilerleyen aylarda daha fazla cihazın beta programına dahil edileceğini söylüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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