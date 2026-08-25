Nothing OS 5.0 tanıtıldı: İşte yenilikler ve güncelleme takvimi

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Tam Boyutta Gör Nothing, özel Android yazılımının en son sürümü olan Nothing OS 5.0'ı tanıttı. Android 17 üzerinde geliştirilen işletim sistemi, görsel iyileştirmeler, genişletilmiş kişiselleştirme, cihaz içi yapay zeka entegrasyonu ve daha derin ekosistem kontrolleri sunuyor.

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Nothing OS 5.0 yenilikleri

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Yenilenmiş tasarım

Yeni sistem yazı tipi

Yeniden tasarlanmış Ayarlar

Daha sade durum çubuğu

Kamera güncellemeleri

Galeri güncellemeleri

Daha derin kişiselleştirme (Yeniden tasarlanmış ana ekran, Kilit ekranı kişiselleştirme, Derin duvar kağıdı iyileştirmeleri, Daha kolay ana ekran düzenleme, Away Time widget'ı, Collector widget'ı, Glif uygulaması)

Daha hızlı ve daha akıcı (Daha doğal animasyonlar, Daha hızlı Bluetooth kontrolleri)

Essential yapay zeka araçları (Essential Voice, Essential Space, Model Context Protocol desteği)

Sistem genelinde daha fazla kontrol (Bildirimler ve Hızlı Ayarlar ayrıldı, Geliştirilmiş Hızlı Paylaşım, Geliştirilmiş ekran kaydı, Daha net gizlilik göstergeleri, Konum izni güncellemeleri, Durum çubuğunda Canlı Güncellemeler, Noto 3D Emoji, Genişletilmiş Karanlık Tema, Asistan ses seviyesi, Geliştirilmiş HDR parlaklığı, Güncellenmiş Son Kullanılanlar)

Nothing OS 5.0 yeniden tasarlanmış arayüz ile geliyor

Tam Boyutta Gör Nothing OS 5.0, şeffaf widget'lar ve şeffaf arama çubuğu içeren yeniden tasarlanmış bir ana ekran sunuyor. Uyarlanabilir renk sistemi sayesinde duvar kağıdındaki renkler uygulama simgelerine, araç takımlarına ve seçili Hızlı Ayarlar öğelerine uygulanabiliyor.

Güncelleme ayrıca durum çubuğunu, ayarları, kamerayı ve galeriyi güncellenmiş simgeler, boşluklar ve animasyonlarla yeniliyor. Galeri uygulaması yeni sıralama seçenekleri ve yeniden tasarlanmış albüm görünümü kazandı.

Nothing ayrıca, arayüz genelinde metin boyutlandırması, ikonografi, köşe şekilleri ve bulanıklık efektlerindeki değişikliklerin yanı sıra Geist yazı tipine geçiyor.

Yeni kilit ekranı, widget'lar ve glif özellikleri

Güncelleme, saat renklerini özelleştirme seçenekleriyle birlikte Gooey ve Micrographics adlı iki yeni kilit ekranı saat stili ekliyor. Ana ekran düzenlemesi de iyileştirildi; Birden fazla uygulama ve araç takımı seçilip her bir öğe ayrı ayrı yeniden konumlandırılmak yerine birlikte taşınabiliyor.

İki yeni widget eklendi. Collector, Kamera veya Galeri’deki görüntüleri kullanarak görsel koleksiyonlar oluşturulmasına olanak tanırken, Away Time ekran dışı süreleri takip ederek haftalık kullanım bilgileri sağlıyor.

Nothing OS 5.0 ayrıca Glyph özelliklerini, seslerini, zil seslerini ve programlarını yönetmek için ayrı Glyph uygulaması ekliyor. Yeni Glyph Timer widget'ı ana ekrandan başlatılabiliyor ve arka Glyph ışıkları kalan süreyi gösteriyor.

Nothing OS 5.0 daha fazla yapay zeka özelliği ekliyor

Nothing, güncellemeyle birlikte Essential AI özelliklerini genişletiyor. Essential Voice, daha hızlı transkripsiyon ve listeler ile paragraflar arasında ayrım yapabilen geliştirilmiş biçimlendirme kazandı.

Güncelleme ayrıca SuperMic kullanarak Ear (3) kutusundan ses kaydetmeyi mümkün kılıyor. Essential Space, kaydedilen içeriği koleksiyonlar halinde önerebilen ve düzenleyebilen Akıllı Koleksiyonlar kazandı.

Yeni eklenen özelliklerden biri de, kullanıcıların kod yazmadan açıklama ekleyerek yapay zeka destekli uygulamalar oluşturmalarına olanak tanıyan Essential Apps Builder.

Android 17 özellikleri ve diğer değişiklikler

Nothing OS 5.0, doğal olarak birçok Android 17 özelliğini de içeriyor. Bildirimler ve Hızlı Ayarlar’a farklı şekillerde erişilebiliyor.

Hızlı Paylaşım, QR kodları aracılığıyla platformlar arası paylaşım özelliği kazanarak, ek bir uygulama gerektirmeden Android cihazlarla iPhone arasında dosya paylaşımına olanak tanıyor. Güncelleme ayrıca daha net kamera, mikrofon ve konum göstergeleri, güncellenmiş ekran kaydı kontrolleri ve revize edilmiş konum izinleri içeriyor.

Diğer değişiklikler arasında, daha geniş Karanlık Tema desteği, Noto 3D emojiler, ayrı Asistan ses kontrolleri, daha yüksek parlaklıkta HDR görüntüleme ve yeniden tasarlanmış Son Kullanılanlar ekranı yer alıyor.

Nothing OS 5.0 hangi cihaza ne zaman gelecek? Model Beta Kararlı Sürüm Phone (3) 26 Ağustos Ekim ortası Phone (4A) Pro Eylül başı Kasım başı Phone (4A) Eylül sonu Kasım başı Phone (3A) Pro Eylül sonu Kasım başı Phone (3A) Eylül sonu Kasım başı Phone (2A) Ekim ortası Kasım ortası Phone (2A) Plus Ekim ortası Kasım ortası Phone (3A) Lite Beta yok Aralık sonu Phone (4B) Aralık ortası Ocak ortası CMF Phone 2 Pro Beta yok Ocak ortası

Nothing OS 5.0 açık betası, 26 Ağustos’ta Phone (3) modeliyle başlayacak. Nothing, ilerleyen aylarda daha fazla cihazın beta programına dahil edileceğini söylüyor.

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