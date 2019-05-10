Qualcomm akıllı kulaklık platformunu duyurdu

Son dönemde akıllı özelliklere sahip kablosuz kulaklıklar büyük ilgi görmeye başladı ve yatırımlar da bu tarafa doğru yöneliyor. Google I/O 2019 fuarında Qualcomm kendi akıllı kulaklık geliştirme platformunu duyurdu.

QCC5100 ses yongası tabanlı

Google ile birlikte geliştirilen referans platform her iki tarafın önemli teknolojilerini barındırıyor. Qualcomm’un yılın başlarında piyasaya sürdüğü QCC5100 ses yongası ise platformun kalbinde yer alıyor.

Yeni yonga ilk olarak enerji verimliliğini ön planda tutuyor. Bu sayede önceki yongaya göre enerji tüketiminde yüzde 65’e kadar tasarruf sağlayabiliyor. Bu da elbette kablosuz kulaklıklarda bataryaya göre günlere varan kullanım süreleri anlamına geliyor.

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Yonga ikinci olarak çok daha güçlü bir sinyal verici ile donatılmış. Böylece kesintilerin en aza indirilmesi amaçlanmış. Üçüncü olarak işlem kapasitesi iki katına çıkarılmış. Bu sayede daha iyi gürültü engelleme yapılıyor ve örneğin dışarıda bir anons başladığında kulaklık sesi biraz kısılarak anonsun anlaşılması sağlanıyor. Son olarak en iyi standart olan Bluetooth 5.0 destekleniyor.

Google ise Google Assistant dijital asistanını yonga için optimize etmiş. Ayrıca cihazların anlık olarak eşleşmelerini sağlayan Fast Pair teknolojisi de yine referans platform tarafından desteklenecek.

Qualcomm, referans platform sayesinde üreticilerin teknoloji tarafına ağırlık vermelerine gerek olmadığını belirtiyor. Daha çok tasarım ve kullanıcı tecrübesine odaklanarak hızlı bir şekilde ürünlerini piyasaya sürebilecekler. Şimdilik ilk örnekler ne zaman piyasada olacak açıklanmadı.