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Android dünyasının popüler telefon markası, iPhone'a kılıf üreticisi oldu

Fiyat/performans oranıyla bilinen üretici OnePlus, hiç bir akıllı telefon üreticisinin yapmadığı bir ilke imza atarak farklı bir markanın telefonları için koyurucu kılıf üretmeye başladı.
3 yıl
3,1b
1
21
Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
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Android dünyasının popüler telefon markası, iPhone'a kılıf üreticisi oldu
 
Teknoloji dünyasını yakından takip eden kullanıcıların çoğu OnePlus markasını duymuştur. Oppo'dan ayrılan Pete Lau'nun kurduğu marka özellikle yüksek donanımı düşük fiyatlarla sunmasıyla tanınıyor. Akıllı telefon üreticisi bu kez ise sıradışı bir işe imza atarak iPhone modelleri için koyurucu kılıflarını satışa sundu.

Bir akıllı telefon markasının, rakibi için aksesuar ürettiğine daha önce şahit olmamıştık. OnePlus ise bu konudaki duvarları yıkarak iPhone 5 - 6 ve 6S modelleri için hazırladığı aksesuarları 20$ fiyat ile satmaya başladı bile. "Kumtaşı" adındaki kılıfların arka kısmı pürüzlü bir yüzeye sahip ve iPhone 6S modeline takıldığı zaman telefonun kalınlığını 10.5mm seviyesine yükseltiyor.
Kılıfla birlikte kullanıcılara bir de OnePlus X davetiyesi gönderileceği belirtilmiş. Bu da OnePlus X modelini satın almak isteyen iPhone kullanıcılarının akıllı telefonu sıra beklemeden satın alabileceği anlamına geliyor. Tabi bu hediye, iPhone sahibi olmayanlar için 20 dolara davetiye sahibi olma anlamı da taşıyor. OnePlus'ın bu hamlesi hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone için kılıf üretmesi doğru bir karar mı yoksa kullanıcıları çekmek için daha iyi yollar bulunabilir miydi?

https://oneplus.net/sandstone-case Yorum Yaz
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trace- 3 yıl en beğenilen
OHA APPLE ELMASINI KAPATMIŞLAR

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oylemiymislan 3 yıl
Sadece iphone'una Oppo'dan kilif alacak olan müşterilere göz koyması didisinin didisi bi durum olmus. Daha yaratici ve etkili seyler bulunlabilirdi.
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einhander 3 yıl
buyuk satıs rakamlarına ulasırmı bılemıyorum fakat reklamın ıyısı kotusu olmaz derler kendı telefonunun reklamını yapıyor bence.
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BekirTemel 3 yıl
Siyahını beğenmedim diğer renkleri inceleyeceğim
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ardaalisahin 3 yıl
Kilif alana oneplus davetiyesi gondermesi cok manidar olmus
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TR_001 3 yıl
Pek rağbet göreceğini sanmıyorum. Aklı başında hiçbir iPhone kullanıcısı, bir android telefon üreticisi firmanın kılıfına para verip de bir de arkasındaki logo ile o firmanın (hem de cebindeki parasıyla) bedavaya reklamını yapmayacak kadar akıllıdır diye düşünüyorum.
Kılıf üreticisi firma, aynı zamanda telefon üreticisi olmamalı (kendi telefonuna kılıf üreten firmalar hariç) kanımca..
Bu daha çok, davetiye satmak için atılmış kurnazca bir adım ve asla iyi bir strateji değil.
Bu arada arkadaki elma logosunu açıkta bırakan kılıf kullananları görünce "kıroya bak" demekten kendimi alamıyorum ki buralarda bile (Almanya) neredeyse yalnızca kırolar o tür kılıfları kullanıyor.
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suslu76 3 yıl
shadowtr
iphone u olmayanlara davetiye satmak için belirlenmiş ticari bir yöntem. tepki çekmemek için böyle abudik bir yöntem belirlemişler. bu firmadan alışveriş yapılmaz...

bu kilif isini bilmem ama genel olarak iyi firma, ilk telefonlari gayet guzeldi, ust seviye, kaliteli malzemeye sahip ve ucuz telefon satiyorlar
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lapatid 3 yıl
koyurucu kılıf
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shadowtr 3 yıl
iphone u olmayanlara davetiye satmak için belirlenmiş ticari bir yöntem. tepki çekmemek için böyle abudik bir yöntem belirlemişler. bu firmadan alışveriş yapılmaz...
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Patren 3 yıl
kılıf ve arkadaki oneplus işareti olmamış hem telefon şeklini değiştiriyor iphone olmaktan çıkıyor hem apple kulanan kişi o elmayı görmek ister
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akmac 3 yıl
Stratejiyi gerçekten beğendim.
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meego 3 yıl
çok kalın kılıflar. Hoşuma gitmedi
Strateji güzel ama iphone müşterisinde tutarmı tartışılır.
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trace- 3 yıl
OHA APPLE ELMASINI KAPATMIŞLAR

1 Yanıt Yanıtla +15
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drybean 3 yıl
Ne kadar işe yarar bilinmez ama süper bir pazarlama stratejisi:)Telefon hastalığı olan benim gibi insanlar çoğu zaman insanlarin hangi model telefon kullandığını merak eder ve takip halindedir.Yapılan bu stratejide de her iphone telefonu uzaktan oneplus imaji verilip manipüle edilecek.yani hem kılıfi alanlara teşfik niteligi davetye,hemde dış piyasa görselliği oluşturulacak.Gerçekten hayranlik ile okuduğum bir haber ne diyelim umarim işe yarar:)
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