Android dünyasının popüler telefon markası, iPhone'a kılıf üreticisi oldu

Teknoloji dünyasını yakından takip eden kullanıcıların çoğu OnePlus markasını duymuştur. Oppo'dan ayrılan Pete Lau'nun kurduğu marka özellikle yüksek donanımı düşük fiyatlarla sunmasıyla tanınıyor. Akıllı telefon üreticisi bu kez ise sıradışı bir işe imza atarak iPhone modelleri için koyurucu kılıflarını satışa sundu.

Bir akıllı telefon markasının, rakibi için aksesuar ürettiğine daha önce şahit olmamıştık. OnePlus ise bu konudaki duvarları yıkarak iPhone 5 - 6 ve 6S modelleri için hazırladığı aksesuarları 20$ fiyat ile satmaya başladı bile. "Kumtaşı" adındaki kılıfların arka kısmı pürüzlü bir yüzeye sahip ve iPhone 6S modeline takıldığı zaman telefonun kalınlığını 10.5mm seviyesine yükseltiyor.

Kılıfla birlikte kullanıcılara bir de OnePlus X davetiyesi gönderileceği belirtilmiş. Bu da OnePlus X modelini satın almak isteyen iPhone kullanıcılarının akıllı telefonu sıra beklemeden satın alabileceği anlamına geliyor. Tabi bu hediye, iPhone sahibi olmayanlar için 20 dolara davetiye sahibi olma anlamı da taşıyor. OnePlus'ın bu hamlesi hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone için kılıf üretmesi doğru bir karar mı yoksa kullanıcıları çekmek için daha iyi yollar bulunabilir miydi?

https://oneplus.net/sandstone-case