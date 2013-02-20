Android işletim sistemli mobil kol saati Androidly, akıllı saat pazarında pay arayacak

Bu yılın en önemli trendleri arasında gösterilen akıllı saat modellerine her geçen gün yenileri eklenmeye devam ediyor. Androidly adlı mobil kol saati bir takip cihazından öte komple bir akıllı telefon fonksiyonelliğini kolunuza getiriyor.





Cep telefonu özellikli akıllı saatler uzun zamandır pazarda boy gösteriyor. Hintli bir girişimin geliştirdiği Androidly ise Android işletim sistemli en küçük cihaz olarak dikkat çekiyor.





Boyutları nedeniyle model özellik olarak da epey düşük. 416MHz saat hızında çalışan işlemci, 256 MB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 2 inçlik dokunmatik ekran, WiFi, Bluetooth, kamera, donanımı optimal kullanan özel bir Android sürümü, GPS, temel cep telefonu fonksiyonları şeklinde özelliklerini saymak mümkün. Bu açıdan bir akıllı saat yerine mini bir akıllı telefon görevi görüyor. Ayrıca akıllı telefonlarınıza da bağlanarak bildirim ve gelen çağrıları alabiliyor.





Model kendi içerisinde SIM kartları okuyabilirken, Play mağazasından uygulama da kurulabiliyor.





İlerleyen laylarda pazara sunulması beklenen Androidly, 299$-349$ aralığında bir konuma yerleşecek. Fiyat açısından da en pahalı akıllı saat ünvanını elinde bulunduruyor. Model özellikle akıllı telefonlarını cebinde değil kolunda taşımak isteyen tüketicilere hitap ediyor.