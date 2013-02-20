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Android işletim sistemli mobil kol saati Androidly, akıllı saat pazarında pay arayacak

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Android işletim sistemli mobil kol saati Androidly, akıllı saat pazarında pay arayacak

Bu yılın en önemli trendleri arasında gösterilen akıllı saat modellerine her geçen gün yenileri eklenmeye devam ediyor. Androidly adlı mobil kol saati bir takip cihazından öte komple bir akıllı telefon fonksiyonelliğini kolunuza getiriyor. 

Cep telefonu özellikli akıllı saatler uzun zamandır pazarda boy gösteriyor. Hintli bir girişimin geliştirdiği Androidly ise Android işletim sistemli en küçük cihaz olarak dikkat çekiyor.

Boyutları nedeniyle model özellik olarak da epey düşük. 416MHz saat hızında çalışan işlemci, 256 MB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 2 inçlik dokunmatik ekran, WiFi, Bluetooth, kamera, donanımı optimal kullanan özel bir Android sürümü, GPS, temel cep telefonu fonksiyonları şeklinde özelliklerini saymak mümkün. Bu açıdan bir akıllı saat yerine mini bir akıllı telefon görevi görüyor. Ayrıca akıllı telefonlarınıza da bağlanarak bildirim ve gelen çağrıları alabiliyor.

Model kendi içerisinde SIM kartları okuyabilirken, Play mağazasından uygulama da kurulabiliyor. 

İlerleyen laylarda pazara sunulması beklenen Androidly, 299$-349$ aralığında bir konuma yerleşecek. Fiyat açısından da en pahalı akıllı saat ünvanını elinde bulunduruyor. Model özellikle akıllı telefonlarını cebinde değil kolunda taşımak isteyen tüketicilere hitap ediyor. 

http://androidheadlines.com/2013/02/st-ericsson-to-demo-quad-core-3-ghz-cortex-a9-chip-at-mwc.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sertacarslan 6 yıl
Bir yıldan uzun zamandır var...
aliexpress.com/...
youtube.com/...
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Guest-334F3CF19 6 yıl
8gb depolama fazla kaçmış
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kımyasal 6 yıl
Buraya yazıyorum.aplle ve samsung saat trendini başlatsın,piyasada patlama olucak.herkez dokunmatik telefonlar çıktığında akın akın almaya gitti ise aynısı saat içinde yapıcaktır.
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murdocklawless 6 yıl
416 mhz işlemci ile hangi android versiyonunu çalıştıracakmış bu?
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KaleyDeskop 6 yıl
açıkcası bu ürün türkiyede satmaz ülkemizde birinin kolunda o saati görseler bi bakıyım ah güzelmiş ver tkaıyım derler üstüne birde çalarlar çok fazla ilgi çeker hani casio gibi saat şeklinde yapsalar güzel olabilirdi ilgi çekmiyicek çoçuksu gözükmüyücek bir tasarım
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vamp 6 yıl
Ne gereği var ya. Saat dediğin mekanik bir yapıdır ve erkeğin taktığı en pahalı aksesuarlardan biridir. Bu ne böyle. Bi de şarjıyla uğraş dur. 2 Yıl sonra pert olsun. Değersiz ürünler.
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OKANATLI 6 yıl
yahu şu saat işine sokmasalar bari şubları apple da tutturmus iwatch diye. gidin telefon tablet yapın . saat ten ne beklentisi olur bi insanın anlamıyorum ki ? saati günü göstersin dayanıklı olsun kafi bence
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osmanefeozkan 6 yıl
Aynı işleri yapıyormu bilmiyorum ama motorolanın saati çok daha iyi gözüküyor
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