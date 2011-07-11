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Android kullanıcıları, tablet olarak iPad'i tercih ediyor

7 yıl
3,8b
1
38
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Android kullanıcıları, tablet olarak iPad'i tercih ediyor
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iPod ile dijital müzik çalar pazarının lideri olmayı sürdüren Apple, tablet piyasasında da benzer bir başarıya ulaşabilir çünkü iOS kullanıcılarının yanı sıra akıllı telefon alanında en büyük rakibi olan Android'in kullanıcıları da tablet tercihlerini iPad'den yana kullanıyor.

Canaccord Genuity'nin analistlerinden T. Michael Walkley, Charles John ve Matthew D. Ramsay'in imzasını taşıyan rapora göre Android kullanıcıları, alışkın oldukları platformun tablet çözümleri (Galaxy Tab 10.1 ya da Motorola Xoom) bulunuyor olmasına rağmen iPad'i satın almayı tercih ediyorlar. Analistler, Apple'ın pazardaki liderliği için Samsung, Asus ve Amazon'un önemli bir tehdit olduğunu ifade etseler de Apple dışındaki üreticiler içinse en büyük tehdidin iPad ile iOS ekosistemine alışmış olan Android kullanıcıları olduğunu vurguluyorlar. Özellikle yüksek fiyatlardan dolayı Android kullanıcılarının iPad'e yöneldiklerini ifade eden analistler, yakın zamanda da bu kullanıcıların iPad'den Android'li tablete geçiş yapmalarının zor olduklarını belirtiyor.

"Veriler gösteriyor ki Android'li akıllı telefon kullanıcıları Android'li tabletler yerine iPad'i tercih ediyorlar. Bunun büyüyen iOS için güçlü bir trend olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle Apple'ın 2011 ve 2012 yılı boyunca tablet pazarını domine etmeye devam edeceğini tahmin ediyoruz." diyen Canaccord'un analistleri, satışa sunulmasıyla birlikte özellikle kurumsal pazarda Microsoft'un Windows 8'li tabletlerle önemli başarıların altına imza atacağını düşünüyor.

Çalışmaya göre Apple'ın 2010 yılında %82 olan pazar payı 2011 yılında %56'ya 2012 yılında ise %51'e gerilemesine rağmen; 2010 yılındaki yaklaşık 14 milyonluk iPad satış sayısı aynı yıllar için sırasıyla 35.8 ve 55 milyona yükselecek. Diğer taraftan Apple'ın akıllı telefon pazarında olduğu gibi tablet pazarında da en güçlü rakibi olan Samsung'un tablet satışları ise 2011 yılında 7.5 milyona, 2012 yılında ise 12 milyona yükselecek.

Android kullanıcıları, tablet olarak iPad'i tercih ediyor
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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
Agrasifliğinin anlamı ne arkadaşım eve ipad can kattı bu tablet piyasasına ister al ister alma sanane.Sevmiyorsan bakma apple ile ilgili konulara.Sanki zorla içeri alıyorlar.
Agrasifliğinin anlamı ne arkadaşım eve ipad can kattı bu tablet piyasasına ister al ister alma sanane.Sevmiyorsan bakma apple ile ilgili konulara.Sanki zorla iç...
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Corleone. 7 yıl
Bence tablet olarak Android telefon olarak iphone.Flash desteği telefonlar için gereksiz boş yere ram yiyip ömrünü kısaltıyor.Tabletlerde ise çok gerekli diye düşünüyorum,internetten film izlemek paha biçilemez.Bende telefon olarak Android tablet olarak ipad var ama ikisinin değişmesini isterdim,iphone 4+Xoom yada galaxy tab 10.1 hiçte fena olmazdı
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atlantıc 7 yıl
Bence tercih etmede haklılar android de aradığını bulamayan buraya geliyor mesela ben hiç bisey bulamadım iyiki ipad2 almısim
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ocelot89 7 yıl
Exper tabletim vardi iyi hos guzelde ekran kalitesi kotuydu. İyi olanlarda 1200 filan onun yerine ipad almak daha mantikli geldi. Satip hemen aldim. Ve honeycomb kullanan biri olarak snu diyim daha cok yolu var. Android filan yalan. Apple ve ios a yaklasana kadar daha cok yolu var. Android özgür güzel ama yetmiyor kalite yok. Hem cihazlarda hem yazilimda
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digitayf 7 yıl
Telefonum android ama tablette İpad den asla vazgeçmem. Motorola xoom , samsung galaxy tab kullanmış biri olarak kapasitif hassasiyeti, işletim sistemi kararlılığı, oyun çeşitliliği ve şarj sürelerinde kimse ipad in eline su dökemez diyorum.
İpad kullanana kadar Apple firmasına antipati duyuyordum ama doğruyu söylemek gerekirse adamlar bu işi inanılmaz iyi yapıyorlar. Hem işletim sistemi hem donanım hem tasarım hem pazarlama. Kimse kusura bakmasın bükemediğin bileği öpeceksin ...
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cago135 7 yıl
İpad tek geçerim.Normade android kullanıcısı olarak bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum,fanboyluk felanda diyemez kimse.İpadden başka tabletler ya boyut olarak daha küçük ya da android olduğu için tercih etmiyorum.Ayrıca;ne yaparlarsa yapsınlar o ipad'deki duyarlılığı,hassaslığı hiçbir tablet veremiyor.Ve tabiki;APPSTORE.Uygulama çokluğu 100.000'i aşkın ipad boyutlarında uygulamada tabi başka bir cezbedici bir konu.
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free4200 7 yıl
Karşısında rakip olma potansiyeli bulunan tek tablet var Samsung 10.1' ... Onunda adam akıllı piyasada olması, heryerde satılması birde fiyatının uygun olması lazım. Piyasada diğer markalar ipad yanında tablet falan bile değil yani..
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aced 7 yıl
şu an desire HD ve ipad2 kullanıyorum,fakat ne zaman android tablet uyumlu uygulamalar çoğalır o zaman geçerim android tablete..Ipadi jailbreak yaptım ama hala alet benim değil gibi geliyor..Bir köşeden steve çıkıp ''hop birader düzgün kullan aleti'' diyecekmiş gibi geliyor..
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DH Misafiri 7 yıl
ben de android telefon kullanmama ragmen sırf müzik uygulamalarındaki başarısı yüzünden ipad aldım. ekrana dokunur dokunmaz ses çıkarma kabiliyeti androidde yok maalesef
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Zımparasız Pinokyo 7 yıl
Ipad cıkmadan once MS bı reklam yapmıstı belkı hatırlarsınız; Bı yerde ınsanlar oturuyorlardı ve masanın üstü tablet seklındeydı. Tabı bıldıgım kadarıyla MS bunu gerceklestırmedı. Sonrasında da bu Ipad gıbı tabletler cıkmaya basladı
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O.Beverly 7 yıl

ImNoTReaL_

Ipad cıkmadan once MS bı reklam yapmıstı belkı hatırlarsınız; Bı yerde ınsanlar oturuyorlardı ve masanın üstü tablet seklındeydı. Tabı bıldıgım kadarıyla MS bunu gerceklestırmedı. Sonrasında da bu Ipad gıbı tabletler cıkmaya basladı


Dogrudur, Microsoft cok yenilikci bir firmadir
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GoldPunch 7 yıl Zımparasız Pinokyo
ImNoTReaL_

Ipad cıkmadan once MS bı reklam yapmıstı belkı hatırlarsınız; Bı yerde ınsanlar oturuyorlardı ve masanın üstü tablet seklındeydı. Tabı bıldıgım kadarıyla MS bunu gerceklestırmedı. Sonrasında da bu Ipad gıbı tabletler cıkmaya basladı


Microsoft Surface
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yunus88 7 yıl
İp4 kullanıyorum ve xoom sahibiyim.Doğru tercihi yaptığımı düşünüyorum.Sürekli yanımda taşıdığım cihaz çok stabil ve kullanımı kolay, tabletim ise başka hiçbir şeye (başka bilg, itunes) ihtiyaç duymuyor, flash içerik oynatıyor ve çok daha özgür
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dark dragon 7 yıl
bende nexus one ve ipad 2 sahibiyim, tablette doğru tercih ipad...
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siyahtemas 7 yıl
Yukarıda arkadaşın biri yanlış söylemiş, s galaxy 10.1 incelemelerini izlerseniz ipad2 den ergonomi ve hız açısından az da olsa önde olduğunu görürsünüz. Sorun şu ki sg 10.1 3g hala çıkmadı ve çıkacak gibi de gözükmüyor. Fanatik bir android kullancısı olarak ipad2 3g almak üzereyim, sg10.1 gelince satar, onu alırım. Ipad için tüm teknoloji severler Apple' a eşekkür borçlu bence...
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DarthLuca 7 yıl
Hobar
android telefonlarda olan fiyat avantajı tabletlerde yok da ondan. Ayrıca android 3.0 ın yeni olmasından dolayı yazılım tarafında apple biraz daha üstün. telefonlarda android telefonların iphone a göre çeşitli üstünlükleri de var ama tablet konusunda o kadar güçlü değiller. Androidin en iyi tarafı kısıtlama olmaması, özelleştirilebilirliğinin fazla olması ve jb ye falan gerek kalmadan beleş yazılım bulma konusunda pek sorun yaşamamak
. Ama tablette henüz bundan faydalanılabilecek ortam pek yok. yaygınlaşması için fiyatların aşağı çekilip yazılım tarafının biraz daha güçlenmesi lazım.

Android telefonlarda aslında bir fiyat avantajı yok. Yurtdışı alışveriş sitelerine bakarsanız Android telefonların iPhone'dan daha pahalı olduğunu görürsünüz. Avantaj dediğiniz, düşük donanım, düşük çözünürlüklü ve multitouch dokunmatiği olmayan telefonlar. Tabletlerde kullanılan Tegra 2 işlemciler, telefonda kullandığımız işlemcilerden bile daha zayıflar. Google Honeycomb için Tegra 2 şartını kaldırdığında çok daha iyi rakipler çıkacaktır. Şu an bence en iyi Android Tablet olan Samsung Galaxy Tab 10.1 bile Galaxy S2 den daha az performanslı bir cihaz. O zamanda telefonlarda olan uygulama uyumsuzluğu problemleri çıkacak. Yok snapdragonla çalışır, yok exynos ile çalışır gibi. Belki Tegra 3 performans konusuna çözüm getirir.
Kimse yanlış anlamasın iPad'i kötülemiyorum, işlemci gücü ve uygulama çeşitliliği açısından üstünlüğü tartışılmaz ama ekran formatının 4:3 olması kullanılabilirliği azaltıyor. İster A5 olsun ister Tegra, Snapdragon, Exynos... hepside tablet kullanımı için son derece yeterliler. Asıl önemli olan donanıma uyumlu program yazılması. Burada da Google'ın kat etmesi gereken çok yol var ama umut vaad ediyorlar...
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Ɛnslaved 7 yıl
Telefonda Android,tablette iOS'cuyum,amen.
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darkaura 7 yıl
hele bir durum android tablete daha yeni girdi. ceptelefonunada ilk girdiginde ayni durumlarin yasandigini hatirlatirim. ama simdi baskin oyuncu haline geliyor.
acik ekosistem, sayisiz ureticiden gelen sinirsiz sayida secenek; bunlar pc alaninda windowsu lider, appleida marjinal kucuk oyuncu haline getiren faktorler. ayni senaryo ceptelefonundada yasanmaya basladi, bir kac sene sonra tablettede tekrarlancagini gormek hicde zor degil.
ama bugun tablet alsam tercihim ipad olur ayri.
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