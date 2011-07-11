Android kullanıcıları, tablet olarak iPad'i tercih ediyor

iPod ile dijital müzik çalar pazarının lideri olmayı sürdüren Apple, tablet piyasasında da benzer bir başarıya ulaşabilir çünkü iOS kullanıcılarının yanı sıra akıllı telefon alanında en büyük rakibi olan Android'in kullanıcıları da tablet tercihlerini iPad'den yana kullanıyor.
Canaccord Genuity'nin analistlerinden T. Michael Walkley, Charles John ve Matthew D. Ramsay'in imzasını taşıyan rapora göre Android kullanıcıları, alışkın oldukları platformun tablet çözümleri (Galaxy Tab 10.1 ya da Motorola Xoom) bulunuyor olmasına rağmen iPad'i satın almayı tercih ediyorlar. Analistler, Apple'ın pazardaki liderliği için Samsung, Asus ve Amazon'un önemli bir tehdit olduğunu ifade etseler de Apple dışındaki üreticiler içinse en büyük tehdidin iPad ile iOS ekosistemine alışmış olan Android kullanıcıları olduğunu vurguluyorlar. Özellikle yüksek fiyatlardan dolayı Android kullanıcılarının iPad'e yöneldiklerini ifade eden analistler, yakın zamanda da bu kullanıcıların iPad'den Android'li tablete geçiş yapmalarının zor olduklarını belirtiyor.
"Veriler gösteriyor ki Android'li akıllı telefon kullanıcıları Android'li tabletler yerine iPad'i tercih ediyorlar. Bunun büyüyen iOS için güçlü bir trend olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle Apple'ın 2011 ve 2012 yılı boyunca tablet pazarını domine etmeye devam edeceğini tahmin ediyoruz." diyen Canaccord'un analistleri, satışa sunulmasıyla birlikte özellikle kurumsal pazarda Microsoft'un Windows 8'li tabletlerle önemli başarıların altına imza atacağını düşünüyor.
Çalışmaya göre Apple'ın 2010 yılında %82 olan pazar payı 2011 yılında %56'ya 2012 yılında ise %51'e gerilemesine rağmen; 2010 yılındaki yaklaşık 14 milyonluk iPad satış sayısı aynı yıllar için sırasıyla 35.8 ve 55 milyona yükselecek. Diğer taraftan Apple'ın akıllı telefon pazarında olduğu gibi tablet pazarında da en güçlü rakibi olan Samsung'un tablet satışları ise 2011 yılında 7.5 milyona, 2012 yılında ise 12 milyona yükselecek.
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İpad kullanana kadar Apple firmasına antipati duyuyordum ama doğruyu söylemek gerekirse adamlar bu işi inanılmaz iyi yapıyorlar. Hem işletim sistemi hem donanım hem tasarım hem pazarlama. Kimse kusura bakmasın bükemediğin bileği öpeceksin ...
Dogrudur, Microsoft cok yenilikci bir firmadir
Microsoft Surface
Android telefonlarda aslında bir fiyat avantajı yok. Yurtdışı alışveriş sitelerine bakarsanız Android telefonların iPhone'dan daha pahalı olduğunu görürsünüz. Avantaj dediğiniz, düşük donanım, düşük çözünürlüklü ve multitouch dokunmatiği olmayan telefonlar. Tabletlerde kullanılan Tegra 2 işlemciler, telefonda kullandığımız işlemcilerden bile daha zayıflar. Google Honeycomb için Tegra 2 şartını kaldırdığında çok daha iyi rakipler çıkacaktır. Şu an bence en iyi Android Tablet olan Samsung Galaxy Tab 10.1 bile Galaxy S2 den daha az performanslı bir cihaz. O zamanda telefonlarda olan uygulama uyumsuzluğu problemleri çıkacak. Yok snapdragonla çalışır, yok exynos ile çalışır gibi. Belki Tegra 3 performans konusuna çözüm getirir.
Kimse yanlış anlamasın iPad'i kötülemiyorum, işlemci gücü ve uygulama çeşitliliği açısından üstünlüğü tartışılmaz ama ekran formatının 4:3 olması kullanılabilirliği azaltıyor. İster A5 olsun ister Tegra, Snapdragon, Exynos... hepside tablet kullanımı için son derece yeterliler. Asıl önemli olan donanıma uyumlu program yazılması. Burada da Google'ın kat etmesi gereken çok yol var ama umut vaad ediyorlar...
acik ekosistem, sayisiz ureticiden gelen sinirsiz sayida secenek; bunlar pc alaninda windowsu lider, appleida marjinal kucuk oyuncu haline getiren faktorler. ayni senaryo ceptelefonundada yasanmaya basladi, bir kac sene sonra tablettede tekrarlancagini gormek hicde zor degil.
ama bugun tablet alsam tercihim ipad olur ayri.
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