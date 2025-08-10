Küresel tablet satışları %13 arttı: İşte en çok satan markalar

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör International Data Company'nin (IDC) son raporuna göre, küresel tablet sevkiyatları Nisan-Haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte %13 artarak 38,3 milyon adede ulaştı. Artan satışlar, büyük ölçüde değişim döngüleri, yeni cihaz lansmanları, aktif eğitim projeleri ve Çin'deki devlet sübvansiyonlarından kaynaklandı. Ayrıca birçok marka, gümrük vergileri beklentisiyle stoklarını arttırdı ve bu da sevkiyatların artmasında kilit rol oynadı.

Apple zirvedeki yerini korudu

Apple, ikinci çeyrekte 12,7 milyon sevkiyat ve %33 pazar payıyla küresel tablet pazarına liderlik etti. Şirketin temel iPad (2025) modeli, toplam sevkiyatlarda yıllık %2,4 büyüme kaydeden marka için temel itici güç oldu.

Samsung, bu dönemde 7,2 milyon sevkiyat ve %18,7 pazar payıyla ikinci sırada yer aldı. Güney Koreli şirket, Latin Amerika'daki projelerinin hacme katkı sağlamasının yanı sıra, diğer büyük tedarikçilerle rekabet edebilmek için Orta Doğu ve Avrupa'daki sevkiyatlarını da agresif bir şekilde artırıyor.

Lenovo, Tab M serisine olan güçlü talep sayesinde yıllık %25 büyümeyle 3,1 milyon sevkiyat rakamı ve %8,2 pazar payıyla üçüncü sırayı aldı. Çin'in devlet sübvansiyonu da Y700 ve Xiaoxin Pad Pro modellerine olan talebi artırdı.

Amazon, Fire serisiyle %200'ün üzerinde artış kaydederek sevkiyatlar açısından en hızlı büyüyen şirket oldu. Xiaomi ise Pad 7 ve Redmi Pad SE modellerine olan güçlü talep sayesinde 2,8 milyon sevkiyat ve %7,4 pazar payıyla beşinci sırada yer aldı.

