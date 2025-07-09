Amazon Prime Day indirimine giren tablet bilgisayarlar

İndirimlerden yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor. İlk kez üye olacak müşteriler ilk 3 ay ayda sadece 24,90 TL’ye ödüyor. Prime üyeliği sayesinde ücretsiz kargo, ücretsiz aynı gün teslimat, ücretsiz ertesi gün teslimat, Prime Video, Prime Gaming ve Prime'a özel indirimlerden yararlanabilirsiniz. Ayrıca Prime Day kapsamında satın aldığınız bir ürünün fiyatı 14 Temmuz’a kadar sizin aldığınız fiyatın altına inerse aradaki fark Amazon hesabınıza iade edilecek.
Kampanya sayfası: Amazon Prime Day
İndirimli Tablet Bilgisayarlar
- Samsung Galaxy Tab A9 SM-X110 128 GB 8.7" Tablet 8 GB RAM, 128 GB Hafıza: 4.249 TL
- Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tablet, 4 GB RAM, 64 GB Hafıza: 4.679 TL
- Lenovo Tab K11 TB330XUP 11" 8gb 128GB Wuxga Wifi + Lte Tablet ZADK0091TR: 6.899 TL
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite P620 128 GB, Nane Yeşili, 2024 Serisi: 7.249 TL
- Samsung Galaxy Tab S10 FE, Wi-Fi Android Tablet, 8GB RAM, 128GB Depolama: 13.799 TL
- Galaxy Tab S9 FE+ Sm-x610 Gümüş 128 Gb: 15.499 TL
- Samsung Galaxy Tab S10 FE+, Wi-Fi Android Tablet, 8GB RAM, 128GB Depolama: 17.474 TL
- HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte Edition WIFI 12GB+256GB Tablet: 18.499 TL
- Apple A16 çipli iPad: 11 inç 128 GB, Wi-Fi + Cellular: 22.749 TL
- Samsung Galaxy Tab S10+ Yapay Zeka (AI) Tablet, 12GB RAM, 256GB Hafıza: 25.999 TL
- Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Yapay Zeka (AI) Tablet, 12GB RAM, 512GB Hafıza: 32.024 TL
- iPad Air 5. Nesil Wi-Fi + Cellular 256 GB: 32.729 TL
- Apple iPad Pro 11 inç, M4 çip 1 TB Wi-Fi 6E + Cellular: 56.499 TL
- Apple 2022 12.9 inç iPad Pro Wi-Fi + Cellular, 512 GB 6. nesil: 57.815 TL
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