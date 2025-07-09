DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime Day indirimleri 14 Temmuz saat 23.59'a kadar devam edecek. Prime Day kampanyası sayesinde indirimli olarak tablet bilgisayar satın alabilirsiniz. Yaza yeni tablet bilgisayarla girebilir ve yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde avantajlı fiyatlarla alışveriş yapabilirsiniz.

İndirimlerden yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor. İlk kez üye olacak müşteriler ilk 3 ay ayda sadece 24,90 TL’ye ödüyor. Prime üyeliği sayesinde ücretsiz kargo, ücretsiz aynı gün teslimat, ücretsiz ertesi gün teslimat, Prime Video, Prime Gaming ve Prime'a özel indirimlerden yararlanabilirsiniz. Ayrıca Prime Day kapsamında satın aldığınız bir ürünün fiyatı 14 Temmuz’a kadar sizin aldığınız fiyatın altına inerse aradaki fark Amazon hesabınıza iade edilecek.

Kampanya sayfası: Amazon Prime Day

Amazon Prime Day’de öne çıkan teknolojik fırsatlar! 8 Temmuz 2025 19 sa. önce eklendi

İndirimli Tablet Bilgisayarlar

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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Amazon Prime Day indirimine giren tablet bilgisayarlar

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