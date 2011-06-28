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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Andy Rubin: Günde 500,000 adet Android'li cihazı aktifleştiriyoruz

7 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Mobil işletim sistemi pazarının Windows'u olma yolunda hızla ilerleyen Android'in 2003 yılında temellerini atan üç isimden biri olan Andy Rubin, geçmişte yaptığı gibi Twitter üzerinden Android ile ilgili son verileri yayınladı.

Google bünyesinde Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Andy Rubin'in Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre Google, günde 500,000 adet Android'li cihazı aktifleştiriyor ve bu sayı haftadan haftaya %4.4 oranında artış gösteriyor. 2010 Aralık ayında Google'ın aktifleştirdiği Android'li cihaz sayısının 300,000 olduğunu göz önüne aldığımızda; Android'in ne kadar hızlı yaygınlaştığını verilerle anlamak mümkün.

2003 yılında Android Inc.'i kurarak Android'in temellerini atan ve 2005 yılında Google'ın Android Inc.'i satın almasıyla Google'a geçen Andy Rubin, geçtiğimiz Nisan ayında Mühendislikte sorumlu başkan yardımcılığından kıdemli başkan yardımcılığına terfi etmişti.


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Pardus Linux 7 yıl en beğenilen
Övünmekte haklı sonuçta Android olmasaydı şuanda cep telefonlarında teknolji bu kadar ilerlemeyebilirdi, iOS'a karşı iki uyduruk işletim sistemi olan Symbian ve Windows Phone'a mahkum kalırdık, her iki işletim sistemininde saçma kısıtlamaları sebebiyle Apple daha ezici bir güç haline gelir ve tekel olabilirdi.iOS'a rakip olabilecek hatta devirebilecek potansiyel sadece Android'te var.Android gibi muhteşem bir işletim sistemini geliştiridğinden dolayı Andy Rubin'e teşekkürler...
Övünmekte haklı sonuçta Android olmasaydı şuanda cep telefonlarında teknolji bu kadar ilerlemeyebilirdi, iOS'a karşı iki uyduruk işletim sistemi olan Symbian ve...
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murano55 7 yıl
yeni trend bence mobil app geçte olsa anladık
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poweredbyofk 7 yıl
bir android kullanıcısı olarak ben memnunum android'den o yüzden tesadüf değil bu başarı
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séquestre 7 yıl
Günde 500.000 ise helal olsun ..
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NDS 7 yıl
bu "deneme" nedir? yeni moda bu mu? "mesajim bulunsun" dan sonra?
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Batuist 7 yıl
peki bu adama sormak lazım neden native bir işletim sistemi değilde sanal makinede çalışan bir işletim sistemi geliştirmek zorunda hissetmiş acaba kendisini!
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levot 7 yıl
kullanışlı olunca ve de birçok markada kullanılınca böyle oluyor...
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Pardus Linux 7 yıl en beğenilen
Övünmekte haklı sonuçta Android olmasaydı şuanda cep telefonlarında teknolji bu kadar ilerlemeyebilirdi, iOS'a karşı iki uyduruk işletim sistemi olan Symbian ve Windows Phone'a mahkum kalırdık, her iki işletim sistemininde saçma kısıtlamaları sebebiyle Apple daha ezici bir güç haline gelir ve tekel olabilirdi.iOS'a rakip olabilecek hatta devirebilecek potansiyel sadece Android'te var.Android gibi muhteşem bir işletim sistemini geliştiridğinden dolayı Andy Rubin'e teşekkürler...
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Bl00dyHell 7 yıl
Android'in başarısı ivmelenerek artıyor, umarım böyle devam eder.
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Volkanbaba 7 yıl
Başarılı bir iş yapınca çabuk yükseliyorlar.
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