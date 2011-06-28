Andy Rubin: Günde 500,000 adet Android'li cihazı aktifleştiriyoruz

Mobil işletim sistemi pazarının Windows'u olma yolunda hızla ilerleyen Android'in 2003 yılında temellerini atan üç isimden biri olan Andy Rubin, geçmişte yaptığı gibi Twitter üzerinden Android ile ilgili son verileri yayınladı.

Google bünyesinde Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Andy Rubin'in Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre Google, günde 500,000 adet Android'li cihazı aktifleştiriyor ve bu sayı haftadan haftaya %4.4 oranında artış gösteriyor. 2010 Aralık ayında Google'ın aktifleştirdiği Android'li cihaz sayısının 300,000 olduğunu göz önüne aldığımızda; Android'in ne kadar hızlı yaygınlaştığını verilerle anlamak mümkün.

2003 yılında Android Inc.'i kurarak Android'in temellerini atan ve 2005 yılında Google'ın Android Inc.'i satın almasıyla Google'a geçen Andy Rubin, geçtiğimiz Nisan ayında Mühendislikte sorumlu başkan yardımcılığından kıdemli başkan yardımcılığına terfi etmişti.