Apple'a şok: En çok satan telefon markası değişti

2024 yılı, akıllı telefon pazarında beklenmedik bir gelişmeye sahne oldu. Uzun yıllar boyunca ABD pazarında liderliği elinde bulunduran Apple tahtını Samsung'a kaptırdı. Son verilere göre, Samsung, ABD'de en çok satan telefon markası konumuna yükseldi.

Son araştırma Samsung'un önde olduğunu gösteriyor

Pazar araştırmaları paylaşan CIRP, Apple ve Samsung’un ABD’deki telefon satışlarını karşılaştırdı. Samsung'un ABD'deki akıllı telefon satışlarından yüzde 38'lik bir pay aldığı belirtilirken, Apple'ın aldığı pay yüzde 33 seviyesinde kaldı. Motorola, yüzde 13 payla üçüncü sırada yer alırken, Google yüzde 6 ile dördüncü oldu.

Samsung, iPhone'lara kıyasla daha uygun fiyatlı modeller sunarak geniş bir tüketici kitlesine hitap etmeyi başardı. Özellikle Galaxy A serisi, bu konuda öne çıkan modeller arasında yer alıyor. Apple ise iPhone modelleriyle genellikle üst segment pazarında boy gösteriyor.

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Apple'ın pazar payındaki düşüş çeşitli nedenlere bağlanıyor. Yüksek fiyatlar, yeni modellerde yeterince yenilik sunulmaması ve tedarik zinciri sorunları gibi etkenler Apple'ı olumsuz etkileyen faktörler arasında sayılıyor.

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