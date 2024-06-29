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    Apple'a şok: En çok satan telefon markası değişti

    Yapılan pazar araştırmalarına göre, Samsung, Apple'ı kendi evinde geçerek ABD'de en çok satan telefon markası oldu. Güney Koreli şirket şu anda ABD'de en çok telefon satışı yapan marka konumunda.
    Apple'a şok: En çok satan telefon markası değişti
    2024 yılı, akıllı telefon pazarında beklenmedik bir gelişmeye sahne oldu. Uzun yıllar boyunca ABD pazarında liderliği elinde bulunduran Apple tahtını Samsung'a kaptırdı. Son verilere göre, Samsung, ABD'de en çok satan telefon markası konumuna yükseldi.

    Son araştırma Samsung'un önde olduğunu gösteriyor

    Pazar araştırmaları paylaşan CIRP, Apple ve Samsung’un ABD’deki telefon satışlarını karşılaştırdı. Samsung'un ABD'deki akıllı telefon satışlarından yüzde 38'lik bir pay aldığı belirtilirken, Apple'ın aldığı pay yüzde 33 seviyesinde kaldı. Motorola, yüzde 13 payla üçüncü sırada yer alırken, Google yüzde 6 ile dördüncü oldu.

    Samsung, iPhone'lara kıyasla daha uygun fiyatlı modeller sunarak geniş bir tüketici kitlesine hitap etmeyi başardı. Özellikle Galaxy A serisi, bu konuda öne çıkan modeller arasında yer alıyor. Apple ise iPhone modelleriyle genellikle üst segment pazarında boy gösteriyor.

    Apple'ın pazar payındaki düşüş çeşitli nedenlere bağlanıyor. Yüksek fiyatlar, yeni modellerde yeterince yenilik sunulmaması ve tedarik zinciri sorunları gibi etkenler Apple'ı olumsuz etkileyen faktörler arasında sayılıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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