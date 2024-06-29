Apple'a şok: En çok satan telefon markası değişti

Son araştırma Samsung'un önde olduğunu gösteriyor
Pazar araştırmaları paylaşan CIRP, Apple ve Samsung’un ABD’deki telefon satışlarını karşılaştırdı. Samsung'un ABD'deki akıllı telefon satışlarından yüzde 38'lik bir pay aldığı belirtilirken, Apple'ın aldığı pay yüzde 33 seviyesinde kaldı. Motorola, yüzde 13 payla üçüncü sırada yer alırken, Google yüzde 6 ile dördüncü oldu.
Samsung, iPhone'lara kıyasla daha uygun fiyatlı modeller sunarak geniş bir tüketici kitlesine hitap etmeyi başardı. Özellikle Galaxy A serisi, bu konuda öne çıkan modeller arasında yer alıyor. Apple ise iPhone modelleriyle genellikle üst segment pazarında boy gösteriyor.
Apple'ın pazar payındaki düşüş çeşitli nedenlere bağlanıyor. Yüksek fiyatlar, yeni modellerde yeterince yenilik sunulmaması ve tedarik zinciri sorunları gibi etkenler Apple'ı olumsuz etkileyen faktörler arasında sayılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi'den fütüristik su tabancası
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
63 Kişi Okuyor (11 Üye, 52 Misafir) 9 Masaüstü 54 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
1002 kez okundu.
9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Samsung, Apple ve