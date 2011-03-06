Çıktığı her platformlarda milyonlarca kişi tarafından oynanan ve kısa sürede mobil oyun dünyasının en popüler yapımlarından birisi olmayı başaran Angry Birds, Facebook'a geliyor. Yarım milyardan fazla üyesiyle dünyanın en büyük sosyal ağı olan Facebook, Farmville gibi oyunları fenomen haline getirmişti.

Angry Birds'ün yapımcı firması olan Finlandiya merkezli Rovio'dan yapılan açıklamaya göre, oyunun Facebook versiyonu bir ay içerisinde sosyal platformda sevenleriyle buluşacak. Nisan ayı içerisinde kullanıma sunulması beklenen oyun, mobil cihazlardaki sürümlerinden farklı olarak bazı farklılıklar da içerecek.

Henüz çok fazla detay olmasa da, Angry Birds'ün Facebook versiyonunda, telefon versiyonlarından farklı olarak domuzların daha belirgin rol oynaması bekleniyor.