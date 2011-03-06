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Angry Birds, Facebook'a geliyor

8 yıl
13,7b
1
15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çıktığı her platformlarda milyonlarca kişi tarafından oynanan ve kısa sürede mobil oyun dünyasının en popüler yapımlarından birisi olmayı başaran Angry Birds, Facebook'a geliyor. Yarım milyardan fazla üyesiyle dünyanın en büyük sosyal ağı olan Facebook, Farmville gibi oyunları fenomen haline getirmişti.

Angry Birds'ün yapımcı firması olan Finlandiya merkezli Rovio'dan yapılan açıklamaya göre, oyunun Facebook versiyonu bir ay içerisinde sosyal platformda sevenleriyle buluşacak. Nisan ayı içerisinde kullanıma sunulması beklenen oyun, mobil cihazlardaki sürümlerinden farklı olarak bazı farklılıklar da içerecek.

Henüz çok fazla detay olmasa da, Angry Birds'ün Facebook versiyonunda, telefon versiyonlarından farklı olarak domuzların daha belirgin rol oynaması bekleniyor.


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alito 8 yıl
galaxy s de oynamak ayrı bir zevk bakalım feysde nasıl olacak. çok tatlı bir oyun gerçekten
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erkahn 8 yıl
bilgisayar icin link var mi tesekkurler
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Bardan Adam 8 yıl
Blackberry icin varmi bu
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ALAK_ 8 yıl
3. bölümün 12sini geçebilen yardım etsin [>:]
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cournaleous 8 yıl

dizyy

Blackberry icin varmi bu



Angry Birds benzerı olarak Angry Farm var

buradan ındırebılırsn

http://bbtr.in/xv
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eXaline 8 yıl
Bu oyunun bir benzerini zaten Armor Games sitesi Crush the Castle adı altında çok önceden yapmıştı zaten.
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aLperenDepp 8 yıl
Yasasinnn
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tahago 8 yıl
bu sefer adam gibi yenilikler bulsunlar sıkıldık artık
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Rietveld 8 yıl
PC'de oynamıştım.Gerçekten zevkli bir oyun.Kendini oynatıyor.Zaman geçirmek için birebir.
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PHI 8 yıl
iOS ile sağlam çıkış yakaladı Angry Birds, ardından her yerde görür olduk. Sıra Facebook'ta demek.
Yine güzel bir şey yapacaklarına eminim.
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