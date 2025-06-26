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    The Social Network 2 geliyor; Hikâyenin merkezinde yine Facebook olacak

    Facebook'un kuruluş hikâyesini anlatan The Social Network, yıllar sonra bir devam filmine kavuşuyor. Hikâyenin merkezinde bu kez de Facebook'un karıştığı skandallar olacak.

    The Social Network Tam Boyutta Gör
    Facebook'un kuruluş hikâyesine ve o dönemde perde arkasında yaşanan dramalara odaklanan The Social Network (Sosyal Ağ), bugüne kadar çekilmiş en iyi biyofilmlerden biri olarak yerini koruyor. Mark Zuckerberg'in karakterini başarıyla yansıtan film, bunun yanı sıra giderek büyüyen Silikon Vadisi'nin nasıl işlediğini göstermesi açısından da önemli bir yerde duruyor. Bu yönüyle zamanla daha da değer kazanan The Social Network, şimdi bir devam filmine kavuşuyor. Üstelik projenin arkasında yine Aaron Sorkin var.

    David Fincher tarafından yönetilen ilk filmin senaristi olan Aaron Sorkin, The Social Network 2 için hazırlıklara başladı. Sorkin bu kez sadece senaryoyu yazmakla kalmayacak, filmin yönetmen koltuğuna da oturacak. Hollywood'un en başarılı senaristleri arasında yer alan Sorkin, 2017 yapımı Molly's Game ile birlikte yönetmenliğe de başlamıştı. The Social Network 2, Sorkin'in yönetmen olarak dördüncü filmi olacak.

    The Social Network 2, Facebook'ta Yaşananları Anlatmaya Devam Edecek

    The Social Network 2, ya da resmi olarak açıklanan adıyla The Social Network Part II, Facebook'un hikâyesini anlatmaya devam edecek. Özellikle Facebook'un karıştığı skandallar hikâyede önemli bir yer tutacak. 2021 yılında The Wall Street Journal'da yayımlanan "The Facebook Files" başlıklı yazı dizisinin, filmin temelini oluşturacağı söyleniyor.

    Jeff Horowitz tarafından kaleme alınan The Facebook Files, Facebook içinde yaşananları ve şirketin hoş olmayan bazı gerçekleri nasıl örtbas ettiğini ortaya çıkarmıştı. O dönem sızdırılan iç yazışmalar, şirketin Facebook'un sosyal ilişkiler ve insanlar üzerindeki negatif etkisinin farkında olduğunu ama bunu umursamadığını açığa çıkarmıştı.

    The Social Network'nin bunun yanı sıra Facebook'un karıştığı Cambridge Analytica veri skandalına da değinebileceği düşünülüyor.

    Bu yeni film, The Social Network'e doğrudan bir devam filmi olarak hazırlandığı için Mark Zuckerberg'i bir kez daha Jesse Eisenberg'in canlandıracağı düşünülüyor. Ancak şimdilik bu konuda bir açıklama yapılmadı.

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