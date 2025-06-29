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    Anlık Bildirim

    Facebook, galerideki fotoğraflara gözünü dikti: Yapay zeka için kullanmak istiyor

    Facebook, kullanıcıların telefonlarının galerisinde yer alan özel fotoğraflarını, “bulut işleme” adı altında düzenli olarak sunuculara yükleyip analiz etmek için yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor.

    Facebook, yapay zeka için galerideki fotoğraflara gözünü dikti Tam Boyutta Gör
    Facebook, kullanıcıların telefonlarının galerisinde yer alan henüz paylaşılmamış özel fotoğraflarını, “bulut işleme” adı altında düzenli olarak Meta sunucularına yüklemek ve analiz etmek için yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Bu sayede Meta, kullanıcıya fotoğraf kolajları, tematik özetler (doğum günü, mezuniyet vb.) veya yapay zeka ile yeniden stilize edilmiş görüntüler gibi öneriler sunabilecek.

    İzin verildiğinde fotoğraflar buluta yüklenip analiz ediliyor

    Bu özellik, kullanıcı yeni bir Hikaye oluştururken öneriliyor. Ekrana çıkan bir bildirim, “bulut işleme” seçeneğini açarak yaratıcı öneriler almak isteyip istemediğinizi soruyor. Kullanıcı bu seçeneği onaylarsa, Facebook cihazdaki fotoğrafları düzenli olarak kendi sunucularına yükleyip analiz ediyor. Bildirimde, bu önerilerin sadece kullanıcıya özel olduğu ve reklam hedefleme amacıyla kullanılmadığı da belirtiliyor.

    Ancak “İzin ver” butonuna tıkladığınızda, Meta’nın AI'ın hizmet şartlarını kabul etmiş oluyorsunuz. Bu da fotoğraflarınızın, yüz hatlarınızın, içerdikleri tarih ve nesne bilgilerinin Meta’nın yapay zekası tarafından işlenmesine olanak sağlıyor.

    Bu durum, kullanıcıların özel medyasını teknoloji devlerinin yapay zeka sistemleriyle paylaşmasının getirdiği etik soruları yeniden gündeme taşıyor. Meta’nın da diğer teknoloji şirketleri gibi büyük yapay hedefleri bulunuyor. Kullanıcıların henüz paylaşmadığı kişisel fotoğraflara erişim sağlanması, bu yarışta onlara bir avantaj sağlayabilir.

    Ancak birçok kullanıcı, bu tür bir özelliğin tam olarak neye izin verdiğini yeterince net anlayamıyor. Meta’nın AI Şartları’na göre, kullanıcı paylaştıktan sonra, Meta bu görselleri analiz edip içerik özetleme, görseli değiştirme ya da görselden yeni içerikler üretme gibi işlemler yapabiliyor.

    Ayrıca bu şartlar, kullanıcının paylaştığı verilerin Meta tarafından kişiselleştirilmiş yapay zeka çıktıları üretmek amacıyla kullanılmasına da izin veriyor. Hatta kullanıcı ile yapay zeka arasındaki etkileşimler insanlar tarafından da gözden geçirilebiliyor. Meta, kişisel bilgi kavramının neyi kapsadığını açıkça tanımlamıyor; sadece gönderilen “İçerik, Geri Bildirim veya Komutlar” olarak belirtiliyor. Bu noktada, “bulut işleme” için paylaşılan fotoğrafların da bu kapsama girip girmediği belirsiz.

    "Tamamen isteğe bağlı ve kapatılabiliyor" 

    Meta sözcüsü Maria Cubeta, bu özelliğin halen test aşamasında olduğunu belirtti ve “İnsanlara Facebook’ta içerik paylaşımını kolaylaştırmak adına, kamera rulosundan otomatik öneriler sunma gibi seçenekleri test ediyoruz” dedi.

    Sözcü, bu önerilerin tamamen isteğe bağlı olduğunu, sadece kullanıcıya gösterildiğini ve istenildiği takdirde kapatılabildiğini belirtiyor. Ayrıca test kapsamında yüklenen medyanın yapay zeka modellerini geliştirmek için kullanılmadığını da söylüyor. Şu anda bu testler ABD ve Kanada’da sürdürülüyor.

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