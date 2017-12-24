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Anket: 2017 yılının en iyi akıllı saatleri

DonanımHaber üyeleri yılın en iyi ürünlerini seçiyor. 2017 yılının en iyi akıllı saatlerini sizler için listeledik. Şimdi gelin yılın en iyi akıllı saatine hep birlikte karar verelim.
1 yıl
6,8b
1
34
Cep Tel Aksesuarları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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DonanımHaber ekibi olarak yılın enlerini sizlerin oylarıyla belirlemeye devam ediyoruz. Şimdi sıra yılın en iyi akıllı saatini belirlemekte. Akıllı saat pazarında son birkaç yıldır ilgi çekici bir hareketlilik söz konusu. Teknoloji dünyasının dev isimleri kendi akıllı saatlerini pazara sunmak adına adeta birbiri ile yarışır halde.
Yazımızın devamında yer alan ankette oy kullanarak sizin için en iyisi olduğunu düşündüğünüz akıllı saate karar verebilirsiniz. Sizin seçiminiz olan cihaz listede yoksa yorumlarınızda belirterek listeye girmesini de sağlamanız mümkün. Şimdi gelin oylarınızla yılın en iyi akıllı saatine siz karar verin. 

Apple Watch Series 3

Samsung Gear Sport

Xiaomi Amazfit

2017 yılının en iyi akıllı saatlerini seçiyoruz Oy Ver 4959 kişi oy verdi. Sonuçları Göster  

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kaazto28 1 yıl en beğenilen
sadece 2017'nin değil tüm zamanların en iyi akıllı! saati
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1 Avatar
grafiker 1 yıl
Akıllı mı değilmi bilmiyorum ama ben garmin kullanıyorum spor yaptığım için gayet kaliteli ve güzel bir cihaz. spor aktiviteleri ile ilgili müthiş bilgiler veriyor sizlere. Ayrıca fırtına alarmı ve kaybolduğun zaman rotanı bulup beni geri götür gibi çok güzel özellikleri var altimetre ve barometre sayesin de basınç ve yükseklik bilgilerini de görüyorsunuz. Gps full açıkken 20 saatin üzerinde diğer türlü bir haftayı geçen kullanım süresi vs. Ayrıca şık bir saat.
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Grkwnxs 1 yıl
Özelliklerine göre yorum yapacaksak önceki mesajlarda arkadaşın attığı efsane casio saatte bilekliktir uygulama filan kurulmuyor sadece saat ve kronometre var.
Amazfit bip bileklik değil kolyedir boyuna asmaya uygun bir yapısı var.
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cgtycngl 1 yıl
amazfit bip akıllı saat falan değil hiç mi inceleme videosu izlemediniz? mi band 2 nin gelişmiş hali bir bileklik.
2017'nin mi değil mi bilmiyorum ama ben misfit vapor'u çok beğeniyorum. imkanım olunca onu alacağım.
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sis651 1 yıl
Bataryasına sahip çıkamayan saatin aklından şüphe ederim...
Garmin Fenix 5X.
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DH Misafiri 1 yıl
Suunto Spartan Limited Edition.
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DH Misafiri 1 yıl
Arkadaş Xiaomi Amazfit Bip'i akıllı saat olarak satıyor. Bir arkadaş halen iddalı bir şekilde saat olmadığını söylüyor.
İddia sahibi iddiası kanıtlamakla mükelleftir.
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KaleyDeskop 1 yıl
Garmin Fenix 5 hem akıllı, hem spor danışmanı hemde uzum batarya ömrü var. ayrıca saat gibi öyle diktörgen saat mi olurmuş? erkeğe küpe kadına saat yakışmazmış :) bir erkeğin tek küpesi vardır oda saati :)
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Perturbator 1 yıl
ticwatch 2
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qrolica 1 yıl
bu kadar az yorum ve görüntülenme varken nasıl bu kadar oy kullanılmış
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Grkwnxs 1 yıl
250 liraya sürekli açık renkli ekran, 1 ay civarı pil ömrü, gps, nabız sensörü sunan amazfit bip tabikide. Aynı saati pebble yapsa olay olmuştu
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S.kar 1 yıl Grkwnxs
250tlye berde var ?
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TeknoBus 1 yıl Grkwnxs
Grkwnxs
250 liraya sürekli açık renkli ekran, 1 ay civarı pil ömrü, gps, nabız sensörü sunan amazfit bip tabikide. Aynı saati pebble yapsa olay olmuştu

Amazfitin pil ömru 1 ay falan degildir sallayip insanlari yaniltmayin ve fiyatida 250TL degildir.
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