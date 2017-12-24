Anket: 2017 yılının en iyi akıllı saatleri

Teknoloji Editörü
DonanımHaber ekibi olarak yılın enlerini sizlerin oylarıyla belirlemeye devam ediyoruz. Şimdi sıra yılın en iyi akıllı saatini belirlemekte. Akıllı saat pazarında son birkaç yıldır ilgi çekici bir hareketlilik söz konusu. Teknoloji dünyasının dev isimleri kendi akıllı saatlerini pazara sunmak adına adeta birbiri ile yarışır halde.
Yazımızın devamında yer alan ankette oy kullanarak sizin için en iyisi olduğunu düşündüğünüz akıllı saate karar verebilirsiniz. Sizin seçiminiz olan cihaz listede yoksa yorumlarınızda belirterek listeye girmesini de sağlamanız mümkün. Şimdi gelin oylarınızla yılın en iyi akıllı saatine siz karar verin.
Apple Watch Series 3
Samsung Gear Sport
Xiaomi Amazfit
2017 yılının en iyi akıllı saatlerini seçiyoruz Oy Ver 4959 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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Amazfit bip bileklik değil kolyedir boyuna asmaya uygun bir yapısı var.
2017'nin mi değil mi bilmiyorum ama ben misfit vapor'u çok beğeniyorum. imkanım olunca onu alacağım.
Garmin Fenix 5X.
İddia sahibi iddiası kanıtlamakla mükelleftir.
Amazfitin pil ömru 1 ay falan degildir sallayip insanlari yaniltmayin ve fiyatida 250TL degildir.
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