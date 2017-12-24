Anket: 2017 yılının en iyi akıllı saatleri

DonanımHaber ekibi olarak yılın enlerini sizlerin oylarıyla belirlemeye devam ediyoruz. Şimdi sıra yılın en iyi akıllı saatini belirlemekte. Akıllı saat pazarında son birkaç yıldır ilgi çekici bir hareketlilik söz konusu. Teknoloji dünyasının dev isimleri kendi akıllı saatlerini pazara sunmak adına adeta birbiri ile yarışır halde.

Yazımızın devamında yer alan ankette oy kullanarak sizin için en iyisi olduğunu düşündüğünüz akıllı saate karar verebilirsiniz. Sizin seçiminiz olan cihaz listede yoksa yorumlarınızda belirterek listeye girmesini de sağlamanız mümkün. Şimdi gelin oylarınızla yılın en iyi akıllı saatine siz karar verin.

Apple Watch Series 3

Samsung Gear Sport

Xiaomi Amazfit

2017 yılının en iyi akıllı saatlerini seçiyoruz Samsung Gear Sport Apple Watch Series 3 Huawei Watch 2 Fossil Q Control Fitbit Ionic Xiaomi Amazfit Alcatel TCL Movetime Casio Pro Trek Garmin Fenix 5 Diğer (Lütfen yorumunuzda belirtiniz) Oy Ver 4959 kişi oy verdi. Sonuçları Göster 2017 yılının en iyi akıllı saatlerini seçiyoruz Samsung Gear Sport Apple Watch Series 3 Huawei Watch 2 Fossil Q Control Fitbit Ionic Xiaomi Amazfit Alcatel TCL Movetime Casio Pro Trek Garmin Fenix 5 Diğer (Lütfen yorumunuzda belirtiniz) Anket Sonlandı 4959 kişi oy verdi. Sonuçları Göster 2017 yılının en iyi akıllı saatlerini seçiyoruz 29% Samsung Gear Sport 1455 oy 32% Apple Watch Series 3 1575 oy 5% Huawei Watch 2 230 oy 1% Fossil Q Control 35 oy 1% Fitbit Ionic 32 oy 21% Xiaomi Amazfit 1022 oy 1% Alcatel TCL Movetime 29 oy 3% Casio Pro Trek 147 oy 5% Garmin Fenix 5 267 oy 3% Diğer (Lütfen yorumunuzda belirtiniz) 167 oy 4959 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön