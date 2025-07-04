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    Apple'ın saat satışları yine geriledi: Huawei ve Xiaomi farkı açıyor

    2025’in ilk çeyreğinde küresel akıllı saat sevkiyatları yeniden düşüş yaşadı. Apple küçülmeye devam ederken Huawei ve Xiaomi dikkat çekici bir büyüme sergiliyor.

    Apple'ın saat satışları yine geriledi: Xiaomi farkı açıyor Tam Boyutta Gör
    Küresel akıllı saat pazarı 2025'in ilk çeyreğinde de küçülmeye devam ediyor. Counterpoint tarafından yayımlanan son rapora göre, dünya genelindeki akıllı saat sevkiyatları art arda beşinci çeyrekte de düşüş gösterdi. Yıllık bazda %2'lik bir düşüş yaşanırken, Çin pazarı bu tabloya olumlu yansıdı. Ülkede sevkiyatlar bir önceki yıla göre %37 arttı.

    Huawei ve Xiaomi farkı açıyor

    Apple halen küresel pazar lideri konumunda olsa da, şirketin sevkiyatları %9 azaldı ve toplam pazar payı %20 seviyesine geriledi. Huawei ve Xiaomi ise dikkat çekici bir büyüme kaydetti. Her iki marka da yıllık bazda %53 artışla yükselirken, Xiaomi %10’luk paya ulaşarak geçen yılki %6 seviyesini geride bıraktı. Samsung tarafında ise tablo ters yönde ilerliyor. Şirket, bir yıl içerisinde pazar payının %9’dan %7’ye gerilemesiyle %23’e yakın kayıp yaşadı.

    Apple'ın saat satışları yine geriledi: Xiaomi farkı açıyor Tam Boyutta Gör
    Rapora göre, küresel pazardaki daralmanın iki temel nedeni mevcut. İlki Apple'ın yavaşlayan satış ivmesi ve Hindistan pazarındaki hızlı düşüş. Bir dönem hızlı büyüyen Hindistan pazarı, son çeyreklerde beklenen performansı gösteremiyor. İkincisi ise tüketici tercihlerinde de belirgin bir değişim söz konusu.

    Daha gelişmiş özellikler sunan ve fiyatı 100 ila 200 dolar arasında değişen akıllı saat segmenti %21'lik bir büyüme kaydetti. Buna karşılık, 100 dolar altındaki giriş segmentinde sevkiyatlar %17 azaldı. Bu da kullanıcıların daha kaliteli ve işlevsel modellere yöneldiğini gösteriyor.

    Apple'ın saat satışları yine geriledi: Xiaomi farkı açıyor Tam Boyutta Gör
    Counterpoint, yılın geri kalanında pazarın hafif bir toparlanma gösterebileceğini ve 2025 sonuna kadar yaklaşık %3’lük bir büyüme yaşanabileceğini öngörüyor. Ancak bu büyüme sınırlı olacak gibi görünüyor ve markaların özellikle orta-üst segmentteki rekabete daha fazla odaklanması gerekecek.
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