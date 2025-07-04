Apple'ın saat satışları yine geriledi: Huawei ve Xiaomi farkı açıyor

Apple halen küresel pazar lideri konumunda olsa da, şirketin sevkiyatları %9 azaldı ve toplam pazar payı %20 seviyesine geriledi. Huawei ve Xiaomi ise dikkat çekici bir büyüme kaydetti. Her iki marka da yıllık bazda %53 artışla yükselirken, Xiaomi %10’luk paya ulaşarak geçen yılki %6 seviyesini geride bıraktı. Samsung tarafında ise tablo ters yönde ilerliyor. Şirket, bir yıl içerisinde pazar payının %9’dan %7’ye gerilemesiyle %23’e yakın kayıp yaşadı.
Daha gelişmiş özellikler sunan ve fiyatı 100 ila 200 dolar arasında değişen akıllı saat segmenti %21'lik bir büyüme kaydetti. Buna karşılık, 100 dolar altındaki giriş segmentinde sevkiyatlar %17 azaldı. Bu da kullanıcıların daha kaliteli ve işlevsel modellere yöneldiğini gösteriyor.