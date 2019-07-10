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Antik çağlardan kalma donmuş toprağın içinde canlı solucan bulundu

Sibirya bölgesinde bulunan permafrostta yaklaşık 41 bin yıl önce donduğu tahmin edilen nematodlar (yuvarlak solucan) tespit eden araştırmacılar, solucanların ölmediklerini ortaya çıkardı.
1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Antik çağlardan kalma donmuş toprağın içinde canlı solucan bulundu
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Sibirya bölgesinde bulunan permafrostta (donmuş toprak) mikrobik yaşam formları arayan bilim insanları, çıkardıkları toprak numunesini erittiklerinde bir şok yaşadı.

Bilim insanları,  erittikleri toprak içinde bulunan ve yaklaşık 41 bin yıl önce donduğu tahmin edilen nematodların (yuvarlak solucan)  tekrar hayata döndüğüne tanıklık etti.

Tennessee Üniversitesi’nde görev yapan mikrobiyolog Tatiana Vishnivetskaya’nin yer aldığı ekibin bulgularına göre yarım milimetre uzunluğa sahip solucanlar, en zor şartlarda bile yaşamın devam edebileceğine dair çok önemli bir kanıt. Bu durum aynı zamanda diğer gezegenlerde ve en olmadık şartlarda bile hayatın var olabileceğine işaret ediyor.

Donmuş halde günümüze gelen ve çözüldükten sonra tekrar hayata dönen en karmaşık organizmalar olduğu düşünülen solucanlar, Vishnivetskaya’ya göre donmuş vaziyette sonsuza kadar kalabilme ihtimaline sahip.

Yuvarlak solcunalar konusunda uzman olan Gaetan Borgonie adlı araştırmacı Washington Post gazetesine verdiği demeçte,” Eğer bu solucanlar 41 bin yıl hayatta kalmışlarsa bu sürenin üst limitini tahmin edemiyorum.” ifadelerini kullanmış.

Nematodlar, gezegenimizin en zorlu koşullarında bile hayatta kalabilen canlılar olarak biliniyor. Yüzeyin kilometrelerce altında oksijenden mahrum olan maden bölgelerde yaşama tutunan bu canlıların sergilediği dayanıklılık, diğer gezegenlerde de hayat olabileceği iddialarına bir kanıt olarak gösteriliyor.


https://futurism.com/the-byte/ancient-ice-worm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ozanerdal34 23 dk.
aq solucan girerken antik mi değilmi diye seçerekmi giriyor topraga -.-
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İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 38 dk.
canlıysa üremiştir !
görende sanki ölümsüz solucanı bulduk gibisinden haber okuyor sanacak !
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