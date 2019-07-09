Stranger Things 3, Netflix'in "ilk dört gün" izlenme rekorlarını altüst etti

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Stranger Things’in üçüncü sezonu diziyi takip edenlerin hatırlayacağı üzere 4 Temmuz’da yayınlanmıştı. Netflix’in en popüler serilerinden olan dizi, görünüşe göre bir rekora da imza atmış durumda.

Şirketin Twitter üzerinden paylaştığı verilere göre Stranger Things 3, yayınlandığı ilk dört gün içinde tam 40.7 milyon hesap tarafından görüntülenmiş. Açıklamanın devamında, aynı süre zarfında 18.2 milyon hesabın ise üçüncü sezonun tamamını görüntülediği ifade edilmiş. Bu rakamlar seriyi, Netflix’te yayınlanan ve ilk dört günde görüntülenen tüm film ile dizilerin önüne taşımış.

Netflix bu rakamları kendine ait bir istatistikle ortaya koyuyor. Şirkete göre her bir “görüntüleme” bir diziye ait bölümün ya da bir filmin %70’inin izlenmesi olarak kabul ediliyor.

Netflix’in diğer popüler dizilerine baktığımızda ise Umbrella Academy’nin 45 milyon hesap ve Sex Education ile You’nun ise 40 milyon civarında hesap tarafından görüntülendiği anlaşılıyor. Ancak bu sayıların dizilerin ilk ay verileri olduğunu hatırlatmamız lazım. Yani Stranger Things 3 kırılması zor bir rekora imza atmış gibi görünüyor.

https://www.gamespot.com/articles/stranger-things-3-breaks-viewing-records-for-n etfl/1100-6468283/