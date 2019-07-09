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Stranger Things 3, Netflix'in "ilk dört gün" izlenme rekorlarını altüst etti

4 Temmuz'da üçüncü sezonu yayınlanan Netflix'in popüler serisi Stranger Things, platforma ait izlenme rekorlarını da kırdı. Dizi, ilk dört gün içinde 40.7 milyon hesap tarafından görüntülendi.
13 sa. (Son Güncelleme: 13 sa.)
1,6b
4
17
Sinema ve Dizi
Gökhan G.
Editör
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Stranger Things 3, Netflix'in
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Stranger Things’in üçüncü sezonu diziyi takip edenlerin hatırlayacağı üzere 4 Temmuz’da yayınlanmıştı. Netflix’in en popüler serilerinden olan dizi, görünüşe göre bir rekora da imza atmış durumda.

Şirketin Twitter üzerinden paylaştığı verilere göre Stranger Things 3, yayınlandığı ilk dört gün içinde tam 40.7 milyon hesap tarafından görüntülenmiş. Açıklamanın devamında, aynı süre zarfında 18.2 milyon hesabın ise üçüncü sezonun tamamını görüntülediği ifade edilmiş. Bu rakamlar seriyi, Netflix’te yayınlanan ve ilk dört günde görüntülenen tüm film ile dizilerin önüne taşımış.

Netflix bu rakamları kendine ait bir istatistikle ortaya koyuyor. Şirkete göre her bir “görüntüleme” bir diziye ait bölümün ya da bir filmin %70’inin izlenmesi olarak kabul ediliyor.

Netflix’in diğer popüler dizilerine baktığımızda ise Umbrella Academy’nin 45 milyon hesap ve Sex Education ile You’nun ise 40 milyon civarında hesap tarafından görüntülendiği anlaşılıyor. Ancak bu sayıların dizilerin ilk ay verileri olduğunu hatırlatmamız lazım. Yani Stranger Things 3 kırılması zor bir rekora imza atmış gibi görünüyor.


https://www.gamespot.com/articles/stranger-things-3-breaks-viewing-records-for-n etfl/1100-6468283/ Yorum Yaz
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Coco.Jambo 7 sa.
Donanımhaber'de sanırsın herkes film, dizi gurusu
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Innerpeace 7 sa. yeni yorumcu
2. Yıl önce 2. Sezonu izleyesi hiç gelmedi. Saçma ve boş bir dizi.
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lido 7 sa.
Netflixte kullanıcıları izlenebilecek birşeylere aç kaldıkları için saldırmışlar normaldir
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Henkan 8 sa. yeni yorumcu
Ben çok beğendim. Çok akıcıydı. Üç farklı takımın paralel öykü akışı çok iyiydi. Sauna bölümde misal aşırı heyecanlandım.
Ama gereksiz komedi unsuru vardı. Samimiyeti götürüyordu.
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Indie Sever 11 sa.
İlk sezondan sonra sırf para için yapmaya başladılar. İkinci sezon idare ederdi ama üçüncü sezonda iyice kaliteyi düşürmüşler ne yazık ki...
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Antikaruh 11 sa.
İzlediğim zamana acıdığım nadir yapımlardan, çünkü bir şey izleyeceksem şayet inceleme mecralarına-temaya-yönetmenine kadar bakar öyle tüketirim, geneli itibari ile de mutsuz etmez.
Sabah akşam herkesten ST ST ST ST diye laf işitince bakmak durumunda -bir yapıma başlayınca bitirmeden bırakmamak hastalığım dolayısı ile de sonuna getirmek zorunda kalmıştım.
4-5 tane ağzı süt kokan çocuğu bize onlarca saat izleten, izlememe sebep olan herkese gani gani bela diliyorum. Çoluğunuzdan çocuğunuzdan çıksın.
Hiç bir şey yok yahu ! Hiç bir şey ! Olay olmuyor, bir mesaj yok, 3-5 velet dolanıp duruyor retro müzikler eşliğinde. Kafayı yemiş bu popüler kültür. Resmen Twitter ve Instagram ile dönüyor dünya. Yeter yahu. Beş para etmeyecek yapımları gözümüze gözümüze sokuyorsunuz.
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The Hollow 9 sa. Antikaruh
Cümleleriniz arasında bariz kopukluklar var. Kaliteli yapımları seyreden bir izleyici iseniz, Türkiye'de sabah akşam herkes bir diziyi konuşuyorsa, o diziyi beğenmeyeceğinizi bilmeniz gerekirdi. Umarım ne demek istediğimi anlatabilmişimdir. ST'in Netflix Original serisi olduğunu bilmiyor muydunuz? Netflix'in hangi dizisi "kalite" ki, bu da öyle olsun. Kalite arıyorsanız Fargo, Deadwood, Taboo, The Sopranos, Banshee, True Detective (1. Sezon)'da fazlasıyla bulabilirsiniz. Başka tavsiyeler de isterseniz yine verebilirim.
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labtek38 11 sa.
Bu diziyi bu kadar popüler yapan faktör bence 80 ler nostaljisini iyi işlemiş olması. Şu anda 30-40 lı yaşlarını yaşayan insanları çocukluğuna, gençliğine götürüyor.
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KaleyDeskop 11 sa.
abartılmış bir dizi st. Netflix'in tüm dizileri gibi bol reklam ile şişirilmiş. Klişe satar diyorlar ya satıyor arkadaş..
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AqRaMa 11 sa.
en iyisi Dark diyebilirim, ST 2.sırada gelir bence
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gorkem0707 11 sa.
Çok mantıksal hata var ve saçmalamışlar artık bu sezonda . Japon animeleri gibi bi O AN gelmiyor :D
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