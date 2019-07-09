Stranger Things 3, Netflix'in "ilk dört gün" izlenme rekorlarını altüst etti

Şirketin Twitter üzerinden paylaştığı verilere göre Stranger Things 3, yayınlandığı ilk dört gün içinde tam 40.7 milyon hesap tarafından görüntülenmiş. Açıklamanın devamında, aynı süre zarfında 18.2 milyon hesabın ise üçüncü sezonun tamamını görüntülediği ifade edilmiş. Bu rakamlar seriyi, Netflix’te yayınlanan ve ilk dört günde görüntülenen tüm film ile dizilerin önüne taşımış.
Netflix bu rakamları kendine ait bir istatistikle ortaya koyuyor. Şirkete göre her bir “görüntüleme” bir diziye ait bölümün ya da bir filmin %70’inin izlenmesi olarak kabul ediliyor.
Netflix’in diğer popüler dizilerine baktığımızda ise Umbrella Academy’nin 45 milyon hesap ve Sex Education ile You’nun ise 40 milyon civarında hesap tarafından görüntülendiği anlaşılıyor. Ancak bu sayıların dizilerin ilk ay verileri olduğunu hatırlatmamız lazım. Yani Stranger Things 3 kırılması zor bir rekora imza atmış gibi görünüyor.
https://www.gamespot.com/articles/stranger-things-3-breaks-viewing-records-for-n etfl/1100-6468283/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sabah akşam herkesten ST ST ST ST diye laf işitince bakmak durumunda -bir yapıma başlayınca bitirmeden bırakmamak hastalığım dolayısı ile de sonuna getirmek zorunda kalmıştım.
4-5 tane ağzı süt kokan çocuğu bize onlarca saat izleten, izlememe sebep olan herkese gani gani bela diliyorum. Çoluğunuzdan çocuğunuzdan çıksın.
Hiç bir şey yok yahu ! Hiç bir şey ! Olay olmuyor, bir mesaj yok, 3-5 velet dolanıp duruyor retro müzikler eşliğinde. Kafayı yemiş bu popüler kültür. Resmen Twitter ve Instagram ile dönüyor dünya. Yeter yahu. Beş para etmeyecek yapımları gözümüze gözümüze sokuyorsunuz.