Apacer'dan USB 3.0 desteği sunan kart okuyucu: AM530

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SSD, USB bellek ve bellek kartı gibi veri depolama çözümleriyle tanınan Apacer, yeni kart okuyucusu AM530'u duyurdu.
Öncelikli olarak fotoğrafçıların hedef alındığı AM530, 73 mm x 60 mm x 12.5 mm ebatlarında kahverengi bir tasarıma sahip. Maksimum 5 Gb/sn veri transfer hızına olanak tanıyan USB 3.0 arabirimine destek veren kart okuyucunun beş adet kart slotu bulunuyor.
CompactFlash, SD, SDHC (UHS-I), SDXC (UHS-I), microSD, microSDHC, MemoryStick Pro, MemoryStick Pro Duo ve xD / M2 tipi bellek kartlarını destekleyen AM530'un fiyat bilgisi verilmemiş.
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