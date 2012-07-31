Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apacer'dan USB 3.0 desteği sunan kart okuyucu: AM530

6 yıl
4,7b
1
1
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
SSD, USB bellek ve bellek kartı gibi veri depolama çözümleriyle tanınan Apacer, yeni kart okuyucusu AM530'u duyurdu.
Öncelikli olarak fotoğrafçıların hedef alındığı AM530, 73 mm x 60 mm x 12.5 mm ebatlarında kahverengi bir tasarıma sahip. Maksimum 5 Gb/sn veri transfer hızına olanak tanıyan USB 3.0 arabirimine destek veren kart okuyucunun beş adet kart slotu bulunuyor.
CompactFlash, SD, SDHC (UHS-I), SDXC (UHS-I), microSD, microSDHC, MemoryStick Pro, MemoryStick Pro Duo ve xD / M2 tipi bellek kartlarını destekleyen AM530'un fiyat bilgisi verilmemiş.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
JoeyBane 6 yıl
İyi düşünmüşler. Ready Boots da olur bunlardan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Haber 15. Bölüm ile Karşınızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim