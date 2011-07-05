Apple, 15 milyon iPhone 5'in üretimine başlıyor

Haber Editörü
Havaların ısındığı bugünlerde iPhone 5 ile ilgili sıcak bilgiler gelmeye devam ediyor. Digitimes'ın bileşen üreticilerinden aldığı bilgiye göre Apple'ın iş ortaklarından Pegatron Technology, sevkiyatı Eylül 2011'de gerçekleşmek üzere 15 milyon iPhone 5 siparişi aldı. Digitimes, benzer şekilde, geçtiğimiz senenin son döneminde CDMA destekli iPhone 4 için Pegatron'a sipariş verildiğini dile getirmiş; bu iddiayı takiben Ocak ayında Apple, Verizon iPhone olarak bilinen CDMA destekli iPhone'u satışa sunmuştu.
Kaynakların diğer bir ifadesine göre ise iPhone 4'e göre çok radikal değişikliklere sahip olmayacak olan iPhone 5 için gerekli bileşenler Pegatron'un Şanghay'daki üretim tesislerine tedarik edilmeye başlanmış durumda.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
nası bi pzarlama başarısızlığıdır anlamıyorum
hem de normal fiyatının üstüne 700-800tl daha koyarak
Şu an Iphone 4'e biçilen fiyat bile 682$ arkadaşlar. Iphone 5 in 600 dolardan satılması imkansız.
az araştır yorum yazmadan önce, apple her zaman ürünlerinin yenisini aynı fiyattar satar.
amerikan malı değil mi bu telefon satsana dolarla.
euro 2.36 olmuş .
ip4 çıktığında euro 2liraydı. %18 daha pahalı olucak yeni gelicek olan ip5 ler.
ip4 805 euroydu.kontratsız.
Iphone4 bile şu an Amerika'da 681$ dan satılıyorken Iphone5 in 600 dolardan satışa çıkması imkansız. Geçtiğimiz haftalarda Iphone 4 unlocked olarak satışa sunuldu. Iphone almayı düşünenlere şiddetle öneriyorum. Çıkan haberler doğrultusunda söyleyebilirm ki 5 ve 4 arasında çok da büyük bir fark olmayacak. Zaten işletim sistemi değişmeyen bir cihaza yeni özellik eklendikçe cihaz seriliğini kaybedecektir.
apple her yeni çıkarttığı cihazın fiyatını aynı yapar, yani ip4 ne kadarsa ip 5 yada 4s o fiyatta olacaktır.Ayrıca o diğer dediğnizin iphone ile alakası yok adamlar 1 yıl boyunca hatta bu telefon için 1 yıldan fazla o yeni özelliklere o donanımı en iyi şekilde uyarlamak için çalışıyor, yılda 5 model çıkarsa anlayacağım dediğini, ama sırf senin dediğin olmasın diye yılda bir çıkartıyor apple.
silver021
asıl sen kendini gülünç duruma düşürmüşsün, çok cahilce bir yorum, tasarım kişiden kişiye değişir ama yani şimdi göz var zevk var iphone tasarımına kötü demek...
Belliki eline hiç iphone geçmemiş veya sadece internet sayfalarından resmini görmüssündür. eline bir kere aldınmı cihazı merak konusu?
Bir kere şunu söylemek lazım iphone kullanan birisi kesinlikle HTC Samsung vs.. gibi cihazlara geri dönüş yapmaz. iphone insanda tutkunluk yaratır gerek oyunları olsun gerek veri alışverişi olsun gerek facebook gerek mail gerek ekran çözünürlüğü ve mükemmel bir dokunmatik vs...
Önce git eline bir tane iphone al incele elindeki rahatlığı hisset sonra gel buraya yorumunu bırak.
Bu saydığın cihazların çıkış noktasında ne var ve bunlar neyin taklidi tasarım ve çalışma mantığı olarak nedense bundan bahsetmemişsin işine gelmediği için. Apple iPhone'u çıkarmasa HTC hala Pocket PC; Samsung ve LG, LCD Tv üretmeye devam edecekti. Apple iPhone ile tüm firmalara vizyon kattı, sektör oluşturdu. iPhone içinn "tasarım yoksunu" şeklindeki ifadeni ise tamamen talihsiz bir söz olarak değerlendiriyorum.