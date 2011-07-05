Apple, 15 milyon iPhone 5'in üretimine başlıyor

Havaların ısındığı bugünlerde iPhone 5 ile ilgili sıcak bilgiler gelmeye devam ediyor. Digitimes'ın bileşen üreticilerinden aldığı bilgiye göre Apple'ın iş ortaklarından Pegatron Technology, sevkiyatı Eylül 2011'de gerçekleşmek üzere 15 milyon iPhone 5 siparişi aldı. Digitimes, benzer şekilde, geçtiğimiz senenin son döneminde CDMA destekli iPhone 4 için Pegatron'a sipariş verildiğini dile getirmiş; bu iddiayı takiben Ocak ayında Apple, Verizon iPhone olarak bilinen CDMA destekli iPhone'u satışa sunmuştu.

Kaynakların diğer bir ifadesine göre ise iPhone 4'e göre çok radikal değişikliklere sahip olmayacak olan iPhone 5 için gerekli bileşenler Pegatron'un Şanghay'daki üretim tesislerine tedarik edilmeye başlanmış durumda.