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Apple, 15 milyon iPhone 5'in üretimine başlıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
34,9b
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51
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Havaların ısındığı bugünlerde iPhone 5 ile ilgili sıcak bilgiler gelmeye devam ediyor. Digitimes'ın bileşen üreticilerinden aldığı bilgiye göre Apple'ın iş ortaklarından Pegatron Technology, sevkiyatı Eylül 2011'de gerçekleşmek üzere 15 milyon iPhone 5 siparişi aldı. Digitimes, benzer şekilde, geçtiğimiz senenin son döneminde CDMA destekli iPhone 4 için Pegatron'a sipariş verildiğini dile getirmiş; bu iddiayı takiben Ocak ayında Apple, Verizon iPhone olarak bilinen CDMA destekli iPhone'u satışa sunmuştu.

Kaynakların diğer bir ifadesine göre ise iPhone 4'e göre çok radikal değişikliklere sahip olmayacak olan iPhone 5 için gerekli bileşenler Pegatron'un Şanghay'daki üretim tesislerine tedarik edilmeye başlanmış durumda.


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DH Misafiri 8 yıl
yahu nedir bu iphone çılgınlığı anlamıyorum... tamam fena değil ama eksikleri çok fazla... bir de inanılmaz pahalı fiyatı da eklenince bende b.k gibi para var demenin bir aracı oluyor kendisi... başka da bişey değil yani...
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tritone 8 yıl
yine bu da ip6nın çıkmasına 4 ay kala elimizde olur ip5
nası bi pzarlama başarısızlığıdır anlamıyorum
hem de normal fiyatının üstüne 700-800tl daha koyarak
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DH Misafiri 8 yıl
-YağmurAdam-
huseyincarnegetl fiytı 5.000 tl lur harelde :S
Ne zaman farklı fiyattan satıldı ki şimdi farklı fiyattan satılsın. 600$ civarında olacaktır fiyatı.

Şu an Iphone 4'e biçilen fiyat bile 682$ arkadaşlar. Iphone 5 in 600 dolardan satılması imkansız.
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1 HiT u DowN 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
-YağmurAdam-
Orijinalden alıntı: huseyincarnegetl fiytı 5.000 tl lur harelde :S
Ne zaman farklı fiyattan satıldı ki şimdi farklı fiyattan satılsın. 600$ civarında olacaktır fiyatı.

Şu an Iphone 4'e biçilen fiyat bile 682$ arkadaşlar. Iphone 5 in 600 dolardan satılması imkansız.

az araştır yorum yazmadan önce, apple her zaman ürünlerinin yenisini aynı fiyattar satar.
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ilkerring 8 yıl
Hem devrimsel bir cihaz olmayacak hemde adı iphone 5 olacak. İnanmam. Olsa olsa iphone 4s falan olur. Gerçi ben eylülde yeni bir cihaz çıkacağıjı da düşünmüyorum ya neyse.
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e_capkan 8 yıl
şu iphoneları neden euro ile satarlar anlmadım gitti.
amerikan malı değil mi bu telefon satsana dolarla.
euro 2.36 olmuş .
ip4 çıktığında euro 2liraydı. %18 daha pahalı olucak yeni gelicek olan ip5 ler.

ip4 805 euroydu.kontratsız.
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kenjo_kujo 8 yıl
Bu işlerın Sonu yok 4,5,6 diye gider en guzeli 1 tane tercih edip bırakmak :)
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DreamingLight 8 yıl
Fotograf paint terk
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Ekabirr 8 yıl
Sar değeri kaç olucak bakalım,yine nokia'yla kapışır heralde.
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1 HiT u DowN 8 yıl
çıksın da alalım
adamın biri 5 bin tl olur demiş, o platin kaplamalısını alacak herhalde.
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b.georgia 8 yıl
düzelteyim hemen :) böyle söyledim ancak Apple'ın hiç bir cihazında kötü denebilcek bi özellik olmadığı gibi bunda da olmasını kesinlikle beklemiyorum. Fakat Amerika'da Iphone 4 uygun fiyata ve unlocked olarak satılırken 5 ini beklemek biraz gereksiz.
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b.georgia 8 yıl
-YağmurAdam-
huseyincarnegetl fiytı 5.000 tl lur harelde :S
Ne zaman farklı fiyattan satıldı ki şimdi farklı fiyattan satılsın. 600$ civarında olacaktır fiyatı.

Iphone4 bile şu an Amerika'da 681$ dan satılıyorken Iphone5 in 600 dolardan satışa çıkması imkansız. Geçtiğimiz haftalarda Iphone 4 unlocked olarak satışa sunuldu. Iphone almayı düşünenlere şiddetle öneriyorum. Çıkan haberler doğrultusunda söyleyebilirm ki 5 ve 4 arasında çok da büyük bir fark olmayacak. Zaten işletim sistemi değişmeyen bir cihaza yeni özellik eklendikçe cihaz seriliğini kaybedecektir.
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blackrider 8 yıl
iphoneun ciddi rakipleri var bu sene iyi bir tel çıkarması şart samsung ve htc muhteşem telefonlarla piyasaya girdi iphone piyassını kaptırmayacaktır. Steve Jobs gibi bir deha neler planlıyor çok merak ediyorum. İnternette dolaşan 4gs haberlerine inanmıyorum. iyi değişikler yapmazsa satışlarında düşüş olur
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1 HiT u DowN 8 yıl b.georgia
b.georgia

-YağmurAdam-

huseyincarnegetl fiytı 5.000 tl lur harelde :S
Ne zaman farklı fiyattan satıldı ki şimdi farklı fiyattan satılsın. 600$ civarında olacaktır fiyatı.


Iphone4 bile şu an Amerika'da 681$ dan satılıyorken Iphone5 in 600 dolardan satışa çıkması imkansız. Geçtiğimiz haftalarda Iphone 4 unlocked olarak satışa sunuldu. Iphone almayı düşünenlere şiddetle öneriyorum. Çıkan haberler doğrultusunda söyleyebilirm ki 5 ve 4 arasında çok da büyük bir fark olmayacak. Zaten işletim sistemi değişmeyen bir cihaza yeni özellik eklendikçe cihaz seriliğini kaybedecektir.

apple her yeni çıkarttığı cihazın fiyatını aynı yapar, yani ip4 ne kadarsa ip 5 yada 4s o fiyatta olacaktır.Ayrıca o diğer dediğnizin iphone ile alakası yok adamlar 1 yıl boyunca hatta bu telefon için 1 yıldan fazla o yeni özelliklere o donanımı en iyi şekilde uyarlamak için çalışıyor, yılda 5 model çıkarsa anlayacağım dediğini, ama sırf senin dediğin olmasın diye yılda bir çıkartıyor apple.


silver021
asıl sen kendini gülünç duruma düşürmüşsün, çok cahilce bir yorum, tasarım kişiden kişiye değişir ama yani şimdi göz var zevk var iphone tasarımına kötü demek...
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DH Misafiri 8 yıl
silver021
Belliki eline hiç iphone geçmemiş veya sadece internet sayfalarından resmini görmüssündür. eline bir kere aldınmı cihazı merak konusu?
Bir kere şunu söylemek lazım iphone kullanan birisi kesinlikle HTC Samsung vs.. gibi cihazlara geri dönüş yapmaz. iphone insanda tutkunluk yaratır gerek oyunları olsun gerek veri alışverişi olsun gerek facebook gerek mail gerek ekran çözünürlüğü ve mükemmel bir dokunmatik vs...
Önce git eline bir tane iphone al incele elindeki rahatlığı hisset sonra gel buraya yorumunu bırak.
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DH Misafiri 8 yıl
silver021
Bu saydığın cihazların çıkış noktasında ne var ve bunlar neyin taklidi tasarım ve çalışma mantığı olarak nedense bundan bahsetmemişsin işine gelmediği için. Apple iPhone'u çıkarmasa HTC hala Pocket PC; Samsung ve LG, LCD Tv üretmeye devam edecekti. Apple iPhone ile tüm firmalara vizyon kattı, sektör oluşturdu. iPhone içinn "tasarım yoksunu" şeklindeki ifadeni ise tamamen talihsiz bir söz olarak değerlendiriyorum.
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