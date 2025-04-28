Apple, iPhone 17e için henüz kararını vermedi

Bu başarı üzerine, Apple'ın önümüzdeki sene için iPhone 17e'yi piyasaya sürmeyi planladığına yönelik haber ortaya çıktı. Ancak, Apple ile ilgili sızıntılarıyla meşhur Mark Gurman, şirketin böyle bir niyeti olup olmadığından emin değil.
iPhone 17e'nin getirisi o kadar fazla olmayabilir
Gurman, iPhone 16e'nin yeni tasarımı ve iPhone'yı temel alan donanımı sayesinde ilgi gördüğünü ve Apple'ın telefonu yeni bir SE modeli yerine bir iPhone 16 çeşidi olarak pazarladığını belirtiyor. Ancak potansiyel bir iPhone 17e modeli aynı yükseltmeyi sunmayacak. Dolayısıyla 16e varken küçük bir yükseltme sunacak olan 17e modelinin getirisi o kadar fazla olmayabilir.
Bu nedenle iPhone 17e'nin gelip gelmeyeceği şuan için belli değil. Gurman yine de, orta seviye telefon pazarında daha iyi rekabet edebilmek için Apple'ın her sene yeni bir model çıkarmasının mantıklı olacağını düşünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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