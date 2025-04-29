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Tam Boyutta Gör MacRumors'un güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberine göre Apple, iPhone 17 Pro modelleri için kullanmayı planladığı çizilmeye dayanıklı yansıma önleyici ekran kaplamasını iptal etti.

Geçtiğimiz baharda, Weibo platformunda Instant Digital isimli sızıntı kaynağı, Apple'ın Ceramic Shield'ından daha çizilmeye dayanıklı yeni bir yansıma önleyici ekran katmanı üzerinde çalıştığını öne sürmüştü.

Üretimi ölçeklendirmede sorun yaşıyor

Apple, yansıma önleyici kaplamayı üst düzey ‌iPhone 17 Pro‌ ve ‌iPhone 17 Pro‌ Max modelleri için kullanmayı planladı ve bu da onları yansıma önleyici ekrana sahip ilk iPhone'lar yapacaktı. Ancak şirket, üretimi ölçeklendirmede sorun yaşadığı için bu özelliğe iPhone 17 Pro‌ modellerinde yer vermeyi düşünmüyor.

Apple, iPhone 17e için henüz kararını vermedi 1 gün önce eklendi

Mevcut ‌iPhone‌ modelleri parmak izine dayanıklı oleofobik bir kaplamaya sahip, ancak Apple yansıma önleyici teknolojiye yoğun bir şekilde odaklanmadı. Apple, Mac ve iPad Pro için parlamayı azaltan nano dokulu bir ekran sunuyor fakat iPhone'larda bu ekrana yer vermiyor. Apple'ın nano dokulu veya daha basit bir kaplamaya yönelmiş olması da ihtimal dahilinde.

Samsung, Galaxy S24 Ultra ile yansımaları %75'e kadar azaltan bir Gorilla Glass Armor ekran paneli tanıtmişti. Teknoloji, parlak ışık koşullarında kontrastı iyileştiriyor ve renklerin güneşte veya parlak ışıklı koşullarda daha gerçekçi görünmesini sağlıyor.

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Apple, iPhone 17 Pro'nun yansıma önleyici ekranını iptal etti