iPhone 16 ve 16e'ye olan talep arttı, Pro serisinin payı azaldı

iPhone 16 serisi iPhone 15'i geride bıraktı
Beş iPhone 16 modeli, 2025'in ilk çeyreğinde ABD'deki iPhone satışlarının %74'ünü oluşturarak, geçtiğimiz sene %68 paya sahip olan iPhone 15 serisini geride bırakmayı başardı.
iPhone 16 Pro serisinin toplam satışlardaki payı ise %38'e geriledi. Geçtiğimiz sene iPhone 15 Pro serisi satışlardan %45 pay almıştı. Bu da, ABD'li müşterilerin premium modellerden daha uygun fiyatlı modellere yöneldiğini gösteriyor.Kaynakça https://cirpapple.substack.com/p/new-iphone-model-us-sales-data-welcome https://appleinsider.com/articles/25/04/23/iphone-16e-had-stronger-demand-than-iphone-se-3-did-at-launch Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: