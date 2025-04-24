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    iPhone 16 ve 16e'ye olan talep arttı, Pro serisinin payı azaldı

    Apple'ın yeni uygun fiyatlı modeli iPhone 16e, temel iPhone 16 modeliyle birlikte ABD'de başarılı satış rakamlarına ulaştı. İşte iPhone modellerinin satışlardaki payları...

    iPhone 16 ve 16e'ye olan talep arttı, Pro serisinin payı azaldı Tam Boyutta Gör
    Consumer Intelligence Research Partners (CIRP)'in son raporuna göre, Apple'ın yeni uygun fiyatlı modeli iPhone 16e, ABD'deki iPhone satışların %7'sini oluşturarak, geçtiğimiz sene %5 paya sahip olan iPhone SE'yi önemli ölçüde geride bıraktı.

    iPhone 16 serisi iPhone 15'i geride bıraktı

    Beş iPhone 16 modeli, 2025'in ilk çeyreğinde ABD'deki iPhone satışlarının %74'ünü oluşturarak, geçtiğimiz sene %68 paya sahip olan iPhone 15 serisini geride bırakmayı başardı.

    iPhone 16 ve 16e'ye olan talep arttı, Pro serisinin payı azaldı Tam Boyutta Gör
    Diğer bir ilgi çekici nokta, temel iPhone 16 modelinin elde ettiği başarı. Geçtiğimiz sene temel iPhone 15 modeli satışların %15'ini oluştururken, iPhone 16'da bu oran %20'ye yükseldi. Bu rakamlar, 60 Hz yenileme hızına sahip olduğu için çokca eleştirilen iPhone 16 ve 16e modellerindeki bu eksikliğin müşteriler tarafından çok fazla önemsenmediğini gösteriyor.

    iPhone 16 Pro serisinin toplam satışlardaki payı ise %38'e geriledi. Geçtiğimiz sene iPhone 15 Pro serisi satışlardan %45 pay almıştı. Bu da, ABD'li müşterilerin premium modellerden daha uygun fiyatlı modellere yöneldiğini gösteriyor.

    Kaynakça https://cirpapple.substack.com/p/new-iphone-model-us-sales-data-welcome https://appleinsider.com/articles/25/04/23/iphone-16e-had-stronger-demand-than-iphone-se-3-did-at-launch
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