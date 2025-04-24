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Tam Boyutta Gör Consumer Intelligence Research Partners (CIRP)'in son raporuna göre, Apple'ın yeni uygun fiyatlı modeli iPhone 16e, ABD'deki iPhone satışların %7'sini oluşturarak, geçtiğimiz sene %5 paya sahip olan iPhone SE'yi önemli ölçüde geride bıraktı.

iPhone 16 serisi iPhone 15'i geride bıraktı

Beş iPhone 16 modeli, 2025'in ilk çeyreğinde ABD'deki iPhone satışlarının %74'ünü oluşturarak, geçtiğimiz sene %68 paya sahip olan iPhone 15 serisini geride bırakmayı başardı.

Tam Boyutta Gör Diğer bir ilgi çekici nokta, temel iPhone 16 modelinin elde ettiği başarı. Geçtiğimiz sene temel iPhone 15 modeli satışların %15'ini oluştururken, iPhone 16'da bu oran %20'ye yükseldi. Bu rakamlar, 60 Hz yenileme hızına sahip olduğu için çokca eleştirilen iPhone 16 ve 16e modellerindeki bu eksikliğin müşteriler tarafından çok fazla önemsenmediğini gösteriyor.

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iPhone 16 Pro serisinin toplam satışlardaki payı ise %38'e geriledi. Geçtiğimiz sene iPhone 15 Pro serisi satışlardan %45 pay almıştı. Bu da, ABD'li müşterilerin premium modellerden daha uygun fiyatlı modellere yöneldiğini gösteriyor.

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iPhone 16 ve 16e'ye olan talep arttı, Pro serisinin payı azaldı