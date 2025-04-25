iPhone 17’de hayal kırıklığı: RAM artışı iPhone 18'e kaldı

RAM artışı iPhone 18'e kaldı
Aslında bakacak olursak planlanan bellek artışının ilk olarak iPhone 17 serisiyle gelmesi planlanıyordu. Ancak tedarik zincirindeki kısıtlamalar ve artan üretim maliyetleri nedeniyle Apple bu planı kısmen ertelemiş durumda.Bu da iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri için 12 GB temel sürümde ise 8 GB belleğe işaret ediyor.
Analistlere göre RAM yükseltmesi, Apple’ın kârlılık hedefleriyle doğrudan ilişkili. 8 GB’tan 12 GB’a geçiş, ortalama bileşen maliyetini yüzde 50’ye kadar artırıyor. iPhone 18 ailesine bakıldığında ise tablo farklı. Apple’ın, 2026 yılında bellek üreticileriyle daha avantajlı anlaşmalar yapması ve teknoloji maliyetlerinin zamanla düşmesi bekleniyor. Bu da tüm iPhone 18 modellerinde 12 GB RAM kullanımını garantiliyor diyebiliriz.
Özellikle çoklu görev, oyun performansı ve cihaz içi yapay zekâ yetenekleri düşünüldüğünde, bellek artışı Apple için gecikmiş ancak gerekli bir adım olacak. Ancak unutulmaması gereken nokta bu bilgiler henüz resmi değil ve analist tahminlerine dayanıyor. Apple’ın nihai kararı, muhtemel olarak tedarik durumu ve stratejik değerlendirmelerin ardından Mayıs ayı içerisinde netleşecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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