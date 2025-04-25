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    iPhone 17’de hayal kırıklığı: RAM artışı iPhone 18'e kaldı

    Apple, RAM yükseltmesini bu yıla yetiştiremeyebilir. Tedarik sorunları nedeniyle 12 GB RAM’in tüm modellere değil, sadece iPhone 18 serisine gelmesi bekleniyor.

    iPhone 17’de hayal kırıklığı: RAM artışı iPhone 18'e kaldı Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 17'de beklenen tasarım değişikliğine ek olarak donanım tarafında da önemli bir güncellemeye hazırlanıyor. Son olarak TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 18 ve 18 Pro'nun bellek kapasitesi hakkında sürpriz bilgiler paylaşıldı. Yeni rapora göre, iPhone 18 serisinin tamamı 12 GB RAM ile gelecek.

    RAM artışı iPhone 18'e kaldı

    Aslında bakacak olursak planlanan bellek artışının ilk olarak iPhone 17 serisiyle gelmesi planlanıyordu. Ancak tedarik zincirindeki kısıtlamalar ve artan üretim maliyetleri nedeniyle Apple bu planı kısmen ertelemiş durumda.Bu da iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri için 12 GB temel sürümde ise 8 GB belleğe işaret ediyor.

    Analistlere göre RAM yükseltmesi, Apple’ın kârlılık hedefleriyle doğrudan ilişkili. 8 GB’tan 12 GB’a geçiş, ortalama bileşen maliyetini yüzde 50’ye kadar artırıyor. iPhone 18 ailesine bakıldığında ise tablo farklı. Apple’ın, 2026 yılında bellek üreticileriyle daha avantajlı anlaşmalar yapması ve teknoloji maliyetlerinin zamanla düşmesi bekleniyor. Bu da tüm iPhone 18 modellerinde 12 GB RAM kullanımını garantiliyor diyebiliriz.

    Özellikle çoklu görev, oyun performansı ve cihaz içi yapay zekâ yetenekleri düşünüldüğünde, bellek artışı Apple için gecikmiş ancak gerekli bir adım olacak. Ancak unutulmaması gereken nokta bu bilgiler henüz resmi değil ve analist tahminlerine dayanıyor. Apple’ın nihai kararı, muhtemel olarak tedarik durumu ve stratejik değerlendirmelerin ardından Mayıs ayı içerisinde netleşecek.

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