AB’den akıllı telefonlar için yeni etiket zorunluluğu: Pil ömrü gösterilecek

Bu yeni düzenleme, yalnızca ürün seçiminde şeffaflığı artırmakla kalmayacak, aynı zamanda teknoloji üreticilerine de daha sürdürülebilir ve tamir edilebilir ürünler geliştirme yönünde baskı oluşturacak.
Pil ömrü, şarj döngüsü ve IP koruması etikete giriyor
Yeni etiketleme sistemi, beyaz eşyalar ve televizyonlar için halihazırda kullanılan A’dan G’ye kadar olan enerji verimliliği skalasını mobil cihazlara da taşıyor. Ancak burada yenilikçi bir yaklaşım dikkat çekiyor: Etiketlerde yalnızca enerji tüketimi değil, aynı zamanda pilin ömrü, kaç şarj döngüsüne dayanabildiği, dayanıklılık ve tamir edilebilirlik gibi kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen kriterler de yer alacak. Ayrıca cihazların suya ve toza karşı ne derece korunduğu da IP sertifikası ile birlikte görünecek.
Güncellemelerde 6 ay kuralı
Bir diğer dikkat çeken madde ise yazılım güncellemeleriyle ilgili. Üreticiler, cihazların işletim sistemi güncellemelerini, kaynak kodu yayımlandıktan sonraki altı ay içinde sunmakla yükümlü olacak. Dolayısıyla Android camiasında sıkça gördüğümüz geciken veya gelmeyen yazılım güncellemelerinin önüne geçilecek.
Yeni etiketleme sistemi, 17.4 inç ekran boyutuna kadar olan akıllı telefonlar, tabletler, kablosuz ev telefonları ve klasik tuşlu telefonları kapsıyor. Henüz piyasada olmayan yuvarlanabilir ekranlı telefonlar ise şimdiden düzenlemeden muaf. Ayrıca Windows işletim sistemli tabletler içinse farklı bir bilgisayar etiketleme düzenlemesi uygulanacak.Kaynakça https://www.theverge.com/news/655275/smartphone-tablet-labels-eu-energy-efficiency-battery-life-repairability https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/product-list/smartphones-and-tablets_en Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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