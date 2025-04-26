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    AB’den akıllı telefonlar için yeni etiket zorunluluğu: Pil ömrü gösterilecek

    Avrupa Birliği, blokta satılan akıllı telefon ve tabletler için enerji verimliliği, dayanıklılık ve onarılabilirlik derecelendirmelerini içeren yeni etiket zorunluluğu getirdi.

    AB’den akıllı telefonlar için yeni etiket zorunluluğu Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği, tüketicilerin daha bilinçli teknoloji tercihleri yapmasını sağlamak için önemli bir adım atıyor. 20 Haziran 2025 itibarıyla AB sınırlarında satılan tüm akıllı telefon ve tabletlerde, cihazların enerji verimliliği, dayanıklılığı ve onarılabilirliğine ilişkin bilgiler içeren yeni etiketler zorunlu hale geliyor.

    Bu yeni düzenleme, yalnızca ürün seçiminde şeffaflığı artırmakla kalmayacak, aynı zamanda teknoloji üreticilerine de daha sürdürülebilir ve tamir edilebilir ürünler geliştirme yönünde baskı oluşturacak.

    Pil ömrü, şarj döngüsü ve IP koruması etikete giriyor

    Yeni etiketleme sistemi, beyaz eşyalar ve televizyonlar için halihazırda kullanılan A’dan G’ye kadar olan enerji verimliliği skalasını mobil cihazlara da taşıyor. Ancak burada yenilikçi bir yaklaşım dikkat çekiyor: Etiketlerde yalnızca enerji tüketimi değil, aynı zamanda pilin ömrü, kaç şarj döngüsüne dayanabildiği, dayanıklılık ve tamir edilebilirlik gibi kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen kriterler de yer alacak. Ayrıca cihazların suya ve toza karşı ne derece korunduğu da IP sertifikası ile birlikte görünecek.

    AB’den akıllı telefonlar için yeni etiket zorunluluğu Tam Boyutta Gör
    Etiketlerin yanı sıra AB, cihazların satılabilmesi için asgari donanımsal gereklilikleri belirleyen “eko-tasarım gereksinimleri”ni de yürürlüğe sokuyor. Bu kapsamda telefonların en azından su sıçramalarına ve 1 mm’den büyük toz parçacıklarına karşı dayanıklı olması, ekranların çizilmelere ve düşmelere karşı daha dirençli hale getirilmesi, pillerin 800 şarj döngüsünden sonra hâlâ %80 kapasitesini koruyabilmesi gerekiyor. Üstelik “kritik yedek parçaların” en geç 10 iş günü içinde temin edilebilir olması da üreticilerin sorumluluğu olacak.

    Güncellemelerde 6 ay kuralı

    Bir diğer dikkat çeken madde ise yazılım güncellemeleriyle ilgili. Üreticiler, cihazların işletim sistemi güncellemelerini, kaynak kodu yayımlandıktan sonraki altı ay içinde sunmakla yükümlü olacak. Dolayısıyla Android camiasında sıkça gördüğümüz geciken veya gelmeyen yazılım güncellemelerinin önüne geçilecek.

    Yeni etiketleme sistemi, 17.4 inç ekran boyutuna kadar olan akıllı telefonlar, tabletler, kablosuz ev telefonları ve klasik tuşlu telefonları kapsıyor. Henüz piyasada olmayan yuvarlanabilir ekranlı telefonlar ise şimdiden düzenlemeden muaf. Ayrıca Windows işletim sistemli tabletler içinse farklı bir bilgisayar etiketleme düzenlemesi uygulanacak.

    Kaynakça https://www.theverge.com/news/655275/smartphone-tablet-labels-eu-energy-efficiency-battery-life-repairability https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/product-list/smartphones-and-tablets_en
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