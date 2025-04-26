ABD’de satılan iPhone modelleri Hindistan’da üretilecek

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Tam Boyutta Gör ABD’li firmaların yıllardır üretimi Çin’den başka ülkelere kaydırma çabası henüz tam anlamıyla sonuç verebilmiş değil. Apple en azından ABD’de satılan iPhone modellerinin Çin dışında üretilmesini sağlamak istiyor.

iPhone tarihinde Hindistan dönemi

Hindistan Apple için önemli bir yere sahip. Dünyada satılan neredeyse her 6 iPhone modelinden birisi Hindistan’da üretiliyor. Foxconn, Pegatron ve Tata Group ülkede iPhone üretimi yapmaya başladı. Yapılan yatırımlarla yüz binlerce kişiye istihdam sağlandı.

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Elbette Çin’in elinden üretimi alabilecek konumda değil ancak Hindistan yakın gelecekte daha büyük bir paya yükselmek üzere. Apple en azından ABD’de satılan tüm iPhone modellerini Hindistan’da ürettirmek istiyor. 2026 sonlarında hayata geçecek bu kararla Trump tariflerinden de kurtulmak amaçlanıyor.

ABD satışları iPhone gelirlerinin yüzde 28’ine denk geliyor. Hindistan için bu rakam önemli bir kazanç demek. Apple ayrıca giriş seviyesi iPhone modellerinin küçük bir kısmını da Brezilya’daki tesislerde ürettiriyor.



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