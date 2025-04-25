iPhone 17 Air önemli bir dezavantaj ile geliyor

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Tam Boyutta Gör Sonbahar ile birlikte Apple iPhone ailesinde önemli bir gelişme yaşanacak. iPhone 17 Air ile en ince iPhone modeli aileye katılacak. 5.5mm kasa kalınlığı performans tarafında endişeye neden olsa da Apple yeni modeli için en iyisini planlıyor.

iPhone 17 Air bellek kapasitesi belli oluyor

Analiz uzmanlarının raporlarına göre iPhone 17 Air modelinde 12GB RAM kapasiteli bir seçenek olacak. Böylece çoklu görevlerde kullanıcılar darboğaz yaşamayacak. Bununla birlikte 8GB RAM kapasiteli baz seçenekte kullanıcılar biraz hayal kırıklığı yaşayacak.

iPhone 17e geliyor 2 gün önce eklendi

Apple bellek tarafında Micron ve SK Hynix ile çalışıyor ancak son dönemde üretimde bir sıkıntı olduğu ifade ediliyor. Bu yüzden de iPhone 17 Air iki farklı seçenek ile gelecek. Eğer kısa sürede üretim sıkıntısı giderilirse tüm iPhone 17 Air modelleri 12GB RAM barındıracak.

Apple’ın gelecek ay tedarikçiler ile bir toplantı yapacağı ve bu konuların masaya yatırılacağı belirtiliyor. Toplantı sonucunda iPhone 17 Air modelinin tek ya da iki seçenekli olmasına dair son karar verilecek. Bu da iPhone 17 Air modelinin gelecek ay sonunda hacimli üretime başlayacağını gösteriyor.

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iPhone 17 Air performansında soru işaretleri