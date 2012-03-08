Apple, App Store'daki Wi-Fi'sız indirme sınırında değişikliğe gitti

Haber Editörü
3.nesil iPad ile yeni nesil iletişim standartlarından LTE'ye destek vermeye başlayan Apple, App Store'daki "Wi-Fi'sız indirme limiti"nde değişikliğe gitti.
Bilindiği üzere Apple, iOS üzerindeki App Store'dan uygulama indirilme esnasında herhangi bir Wi-Fi ağına bağlı olunmaması halinde kullanıcıların maksimum 20 MB'lık uygulama yüklemelerine izin veriyordu. Ancak 3.Nesil iPad'in gerek piksel yoğunluğundan dolayı uygulamaların boyutlarının artacak olması, gerekse de LTE ile daha hızlı veri transfer edebilme yeteneğine sahip olmasından ötürü Apple, 20 MB olan bu sınırı 50 MB'a yükseltmeyi tercih etmiş.
Bu değişikliğin sadece 3.nesil iPad için olmadığını, yani tüm iOS'li cihazlar için geçerli olduğunu belirtelim.
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İşte böyle dersin, Apple Fanboylardan eksiyi yersin. Doğru söyleyeni dokuz köyden de kovarlar.
Öyle demeyeceksin. Offffff diyeceksin. 20 Megabyte tan 50 Megaaaabyta çıkartmışlar.
Apple kralsın büyüksün, Wi-Fi ımıza bile karışsan seni seviyoruz.
1Ghz Çift çekirdekli, 1Gb Ram'li , 16 Gb dahili hafızalı, "Hafıza kartı takılabilen", HDMI çıkışlı, 4 inç ekranlı Android'li MOTOROLA ATRiX'i 860 liraya almak varken gidip bu özelliklerden daha azına sahip iPhone4 e 2 kat fazla para isteyen Apple'a "Sen bizim babamızsın, sana her şey feda olsun" demen lazımdı. O zaman eksi yemezdin.
Bak ben şimdi doğruları yazdım. Bak gör eksi cümbüşünü...
Bu arada: hizlial.com/...
Celallenmeden okusaydın keşke biraz.
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