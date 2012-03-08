Apple, App Store'daki Wi-Fi'sız indirme sınırında değişikliğe gitti

3.nesil iPad ile yeni nesil iletişim standartlarından LTE'ye destek vermeye başlayan Apple, App Store'daki "Wi-Fi'sız indirme limiti"nde değişikliğe gitti.

Bilindiği üzere Apple, iOS üzerindeki App Store'dan uygulama indirilme esnasında herhangi bir Wi-Fi ağına bağlı olunmaması halinde kullanıcıların maksimum 20 MB'lık uygulama yüklemelerine izin veriyordu. Ancak 3.Nesil iPad'in gerek piksel yoğunluğundan dolayı uygulamaların boyutlarının artacak olması, gerekse de LTE ile daha hızlı veri transfer edebilme yeteneğine sahip olmasından ötürü Apple, 20 MB olan bu sınırı 50 MB'a yükseltmeyi tercih etmiş.

Bu değişikliğin sadece 3.nesil iPad için olmadığını, yani tüm iOS'li cihazlar için geçerli olduğunu belirtelim.