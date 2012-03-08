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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, App Store'daki Wi-Fi'sız indirme sınırında değişikliğe gitti

7 yıl
29,2b
1
49
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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3.nesil iPad ile yeni nesil iletişim standartlarından LTE'ye destek vermeye başlayan Apple, App Store'daki "Wi-Fi'sız indirme limiti"nde değişikliğe gitti.

Bilindiği üzere Apple, iOS üzerindeki App Store'dan uygulama indirilme esnasında herhangi bir Wi-Fi ağına bağlı olunmaması halinde kullanıcıların maksimum 20 MB'lık uygulama yüklemelerine izin veriyordu. Ancak 3.Nesil iPad'in gerek piksel yoğunluğundan dolayı uygulamaların boyutlarının artacak olması, gerekse de LTE ile daha hızlı veri transfer edebilme yeteneğine sahip olmasından ötürü Apple, 20 MB olan bu sınırı 50 MB'a yükseltmeyi tercih etmiş.

Bu değişikliğin sadece 3.nesil iPad için olmadığını, yani tüm iOS'li cihazlar için geçerli olduğunu belirtelim.


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step-team 7 yıl en beğenilen
Kullanıcı isdem dışı yüksek MB'lı uygulamaları wifi olmadan operatör hücresel veri kotanızı aşmaması için tedbir koymuş,ancak kimse beğenmiyor.Sınır koymadan kullanıcı farketmeden yüksek değerlerde veri aktarımı yapıp ay sonunda yüksek faturalarla karşılaşmak pek hoş olmaz herhalde.
Kullanıcı isdem dışı yüksek MB'lı uygulamaları wifi olmadan operatör hücresel veri kotanızı aşmaması için tedbir koymuş,ancak kimse beğenmiyor.Sınır koymadan k...
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emre7107 5 yıl
İyi hortlatmışsın
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DH Misafiri 5 yıl
arkadaşlar bişi soracam.Ben faturalı hattayım.1 gb internet paketi var internete wifi siz giriyorum ıpone4'üm var.Iponeden app store giriorum ücretsiz oyun indiriyorum.1 ay oynadım oyunları falan.Fatura 25 Tl gelmesi gerekirken 100 lira geldi.Bayiine gittim 80 liralık oyun oynamışsın dedi.Sorun neden söylermisiniz.Şunuda söyleyim app store üye olunurken ben ücretsiz üye oldum.Yani kredi kartı bilgilerini vermeden üye oldum.Ayrıca paket bittikten sonra 1 ayın dolmasına 4 gün vardı.Oyunları 4 gün boyuncada oynadım ordanda olabilr mi.Ama herkes kontörsüz bile oynuyor yani oyunları
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zedge08 6 yıl
Bu sınırı kapatmanın yolu yok mu?
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Mhell 6 yıl
Yeni iPad aldım. Vınn ımıda ipade aktardım. Vınn sınırsız kurumsal hattım. 15gb adil kullanımlı sadece. Sonuçta ayda 49 tl sabit ödüyorum. Eğer app Store'den 50 mb fazlasını indiremiyorsam ve bunun bı ayarı da yoksa ben böyle işin ..............
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bdurmus 6 yıl Mhell
Mhell

Yeni iPad aldım. Vınn ımıda ipade aktardım. Vınn sınırsız kurumsal hattım. 15gb adil kullanımlı sadece. Sonuçta ayda 49 tl sabit ödüyorum. Eğer app Store'den 50 mb fazlasını indiremiyorsam ve bunun bı ayarı da yoksa ben böyle işin ..............


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gokooo 7 yıl
iOS 5 ile bu sınırlama kaldırılabiliyor
AyarlarAppstoreHücresel Veriyi Kullan
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OverClocK1ng 7 yıl
NeverJames
Google 4 gb yapmıştı onu apple çok cimriymiş

İşte böyle dersin, Apple Fanboylardan eksiyi yersin. Doğru söyleyeni dokuz köyden de kovarlar.
Öyle demeyeceksin. Offffff diyeceksin. 20 Megabyte tan 50 Megaaaabyta çıkartmışlar.
Apple kralsın büyüksün, Wi-Fi ımıza bile karışsan seni seviyoruz.
1Ghz Çift çekirdekli, 1Gb Ram'li , 16 Gb dahili hafızalı, "Hafıza kartı takılabilen", HDMI çıkışlı, 4 inç ekranlı Android'li MOTOROLA ATRiX'i 860 liraya almak varken gidip bu özelliklerden daha azına sahip iPhone4 e 2 kat fazla para isteyen Apple'a "Sen bizim babamızsın, sana her şey feda olsun" demen lazımdı. O zaman eksi yemezdin.
Bak ben şimdi doğruları yazdım. Bak gör eksi cümbüşünü...
Bu arada: hizlial.com/...
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Nemésis 7 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
NeverJames
Google 4 gb yapmıştı onu apple çok cimriymiş

İşte böyle dersin, Apple Fanboylardan eksiyi yersin. Doğru söyleyeni dokuz köyden de kovarlar.
Öyle demeyeceksin. Offffff diyeceksin. 20 Megabyte tan 50 Megaaaabyta çıkartmışlar.
Apple kralsın büyüksün, Wi-Fi ımıza bile karışsan seni seviyoruz.
1Ghz Çift çekirdekli, 1Gb Ram'li , 16 Gb dahili hafızalı, "Hafıza kartı takılabilen", HDMI çıkışlı, 4 inç ekranlı Android'li MOTOROLA ATRiX'i 860 liraya almak varken gidip bu özelliklerden daha azına sahip iPhone4 e 2 kat fazla para isteyen Apple'a "Sen bizim babamızsın, sana her şey feda olsun" demen lazımdı. O zaman eksi yemezdin.
Bak ben şimdi doğruları yazdım. Bak gör eksi cümbüşünü...
Bu arada: hizlial.com/...

Celallenmeden okusaydın keşke biraz.
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hakansant 7 yıl
Geç kalınmış bir karar ama iyi oldu.
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SANALKAPTAN 7 yıl
Zamanında operatör ablalarımızdan birisi tarafından öpülmüşlüğüm var evet. Bir dahada niyetim yok
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SANALKAPTAN 7 yıl
JB ile bunuda aşmanın yolu var. Bende My3G kurulu hem iPhone hemde iPad de. Ama iPad de My3G programında AppStore ve installous indirmelerine izin vermedim. Sakata gelmeyelim diye.
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salagil 7 yıl
50 mb dosya indirirken telefonu elinizde tutmayın. malum telefon çekmez felan yalan olmasın 50 mb kota...
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