Netgsm yaptığı zam hakkında suç duyurusu yaptı: Neler yaşanıyor?

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Tam Boyutta Gör Sunduğu uygun fiyatlı paketleri ile tanınan Türkiye’nin dördüncü operatörü Netgsm, bir süredir tartışmaların odağı haline gelmiş durumda. Geçtiğimiz yıldan bu yana aktif bir şekilde faaliyet gösteren firma, kısa bir süre önce tüm tarifelerinde ortalama yüzde 68 gibi ciddi bir zam yaptığını açıkladı. Netgsm Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal ve Netgsm, bu konu hakkında yaşanılanları sert bir dille açıkladı.

Netgsm’de neler yaşanıyor?

Netgsm esasında bir mobil sanal şebeke operatörü (MVNO) konumunda. Türkiye’nin tek MVNO operatörü olan Netgsm’in kendine ait bir baz istasyonu bulunmuyor. Türkiye’de bu pek yaygın olmasa da Avrupa ve ABD’de bunun yaygın olduğu görülüyor. Tüm MVNO firmaları gibi Netgsm de toptan satış ağ hizmetlerine toplu erişim elde etmek için bir mobil şebeke operatörü ile protokol anlaşması yaparak müşterilerine hizmet verir.

Netgsm tüm tarifelere ortalama yüzde 68 zam yaptı 1 gün önce eklendi

Netgsm, bu anlaşmayı Turkcell ile yapmış durumda ve firma, Turkcell’in baz istasyonlarını kullanmakta. Çalkantılı süreç de burada başlıyor. Netgsm, kamuoyuna yaptığı açıklamada baz istasyonu hizmeti alınan operatörün BTK Kurul Kararı'na rağmen 5 Kasım 2024 tarihinden sonra Netgsm'e abone olanların baz istasyonuna erişimini engellediğini duyurdu. Firma, “Anayasal hak olan haberleşmenin engellenmemesi ve BTK Kurul Kararı’nın ivedilikle uygulanmasını bekliyoruz.” dedi.

Netgsm Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal ise LinkedIn hesabı üzerinden ise sert bir açıklama paylaştı. Adem Öcal’ın tüm açıklamasını ise buradaki veya kaynakçadaki bağlantıdan okuyabilirsiniz. Açıklamanın bir kısmında şu ifadelere yer veriliyor:

“Netgsm'in erişim hizmeti aldığı mobil operatör; 5 Kasım 2024 ten itibaren Netgsm'den yeni hizmet alacak abonelerin mobil çağrı başlatma erişimini, BTK'nın "engelleyemezsin" kararına rağmen engelledi. Yani devleti dinlemedi.

Mevcut çalışmakta olan 100.000 abonenin hizmet almasını engelleyemediler. Çünkü o zaman halka mal olurdu.

Maalesef halka mal olmayan hiçbir şeye neredeyse hiç çözüm getirilmiyor.

Devletimize güvenerek 3 gündür sesimizi çıkarmadık. Bekledik. Durum hala devam ediyor.

Üstelik maliyetlerimiz 19 Nisan’dan bu yana geriye dönük olacak şekilde %257 artırıldı. Yani geçmişe dönük haraç da ödeyeceğiz. Üstelik hem geriye dönük aboneden almamız söz konusu değil hem de mobil operatörden aldığımız hizmetin 3 katını ödemişken 9 kat ödeyeceksin deniliyor.”

Öte yandan Netgms’in kendisine ait Tier III seviyesinde 2 adet veri merkezi ve Türkiye’nin farklı lokasyonlarında 6 farklı veri merkezi bulunuyor. Bununla birlikte Netgsm, Turkcell’in baz istasyonlarını kullanıyor. Diğer altyapılar ise şirketin kendisine ait. Firmanın halihazırda 198 binden fazla abonesi bulunuyor.

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