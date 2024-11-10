Netgsm yaptığı zam hakkında suç duyurusu yaptı: Neler yaşanıyor?

Netgsm’de neler yaşanıyor?
Netgsm esasında bir mobil sanal şebeke operatörü (MVNO) konumunda. Türkiye’nin tek MVNO operatörü olan Netgsm’in kendine ait bir baz istasyonu bulunmuyor. Türkiye’de bu pek yaygın olmasa da Avrupa ve ABD’de bunun yaygın olduğu görülüyor. Tüm MVNO firmaları gibi Netgsm de toptan satış ağ hizmetlerine toplu erişim elde etmek için bir mobil şebeke operatörü ile protokol anlaşması yaparak müşterilerine hizmet verir.
Netgsm, bu anlaşmayı Turkcell ile yapmış durumda ve firma, Turkcell’in baz istasyonlarını kullanmakta. Çalkantılı süreç de burada başlıyor. Netgsm, kamuoyuna yaptığı açıklamada baz istasyonu hizmeti alınan operatörün BTK Kurul Kararı'na rağmen 5 Kasım 2024 tarihinden sonra Netgsm'e abone olanların baz istasyonuna erişimini engellediğini duyurdu. Firma, “Anayasal hak olan haberleşmenin engellenmemesi ve BTK Kurul Kararı’nın ivedilikle uygulanmasını bekliyoruz.” dedi.
Netgsm Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal ise LinkedIn hesabı üzerinden ise sert bir açıklama paylaştı. Adem Öcal’ın tüm açıklamasını ise buradaki veya kaynakçadaki bağlantıdan okuyabilirsiniz. Açıklamanın bir kısmında şu ifadelere yer veriliyor:
“Netgsm'in erişim hizmeti aldığı mobil operatör; 5 Kasım 2024 ten itibaren Netgsm'den yeni hizmet alacak abonelerin mobil çağrı başlatma erişimini, BTK'nın "engelleyemezsin" kararına rağmen engelledi. Yani devleti dinlemedi.
Mevcut çalışmakta olan 100.000 abonenin hizmet almasını engelleyemediler. Çünkü o zaman halka mal olurdu.
Maalesef halka mal olmayan hiçbir şeye neredeyse hiç çözüm getirilmiyor.
Devletimize güvenerek 3 gündür sesimizi çıkarmadık. Bekledik. Durum hala devam ediyor.
Üstelik maliyetlerimiz 19 Nisan’dan bu yana geriye dönük olacak şekilde %257 artırıldı. Yani geçmişe dönük haraç da ödeyeceğiz. Üstelik hem geriye dönük aboneden almamız söz konusu değil hem de mobil operatörden aldığımız hizmetin 3 katını ödemişken 9 kat ödeyeceksin deniliyor.”
Öte yandan Netgms’in kendisine ait Tier III seviyesinde 2 adet veri merkezi ve Türkiye’nin farklı lokasyonlarında 6 farklı veri merkezi bulunuyor. Bununla birlikte Netgsm, Turkcell’in baz istasyonlarını kullanıyor. Diğer altyapılar ise şirketin kendisine ait. Firmanın halihazırda 198 binden fazla abonesi bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
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