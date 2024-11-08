Netgsm tüm tarifelere ortalama yüzde 68 zam yaptı

Netgsm tarifelerine yüzde 68 zam
Netgsm, resmi web sitesi üzerinden yaptığı bildirimde Kasım ayında Sanal Mobil Şebeke Hizmeti toptan data (GB) ücretimiz yaklaşık 3 katına çıkarıldığının altını çiziyor. Bu yüzde 300’lük maliyet artışının tüketiciye yansıması ise yüzde 68 olarak belirenmiş durumda. Firma aynı zamanda yüzde 68 artış oranı, tüm paketlerin artış oranının ortalaması olduğunu da belirtiyor.
Öte yandan Netgms’in kendisine ait Tier III seviyesinde 2 adet veri merkezi ve Türkiye’nin farklı lokasyonlarında 6 farklı veri merkezi bulunuyor. Bununla birlikte Netgsm, Turkcell’in baz istasyonlarını kullanıyor. Diğer altyapılar ise şirketin kendisine ait. Firmanın halihazırda 198 binden fazla abonesi bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
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