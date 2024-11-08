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    Anlık Bildirim

    Netgsm tüm tarifelere ortalama yüzde 68 zam yaptı

    Sunduğu uygun fiyatlı paketleri ile tanınan Türkiye’nin dördüncü operatörü Netgsm’den kullanıcılarına kötü haber. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre tüm tarifelere yüzde 68 zam yapıldı.
    Netgsm tüm tarifelere ortalama yüzde 68 zam yaptı Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin 4'üncü operatörü Netgsm, son birkaç aydır sancılı bir süreçten geçiyor. Geçtiğimiz yıl ön talep toplamaya başlayan firma, bugüne kadar uygun fiyatlı tarifeleri ile dikkatleri çekiyordu. Ancak Netgsm’in tüm paketlerine gelen ortalama yüzde 68 zam ile birlikte bu avantaj büyük ölçüde ortadan kalkmış durumda.

    Netgsm tarifelerine yüzde 68 zam

    Netgsm, resmi web sitesi üzerinden yaptığı bildirimde Kasım ayında Sanal Mobil Şebeke Hizmeti toptan data (GB) ücretimiz yaklaşık 3 katına çıkarıldığının altını çiziyor. Bu yüzde 300’lük maliyet artışının tüketiciye yansıması ise yüzde 68 olarak belirenmiş durumda. Firma aynı zamanda yüzde 68 artış oranı, tüm paketlerin artış oranının ortalaması olduğunu da belirtiyor.

    Netgsm tüm tarifelere ortalama yüzde 68 zam yaptı Tam Boyutta Gör
    Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz eylül ayında Netgsm Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal, hizmet aldıkları mobil işletmecinin GB başına ücret için 15 katlık artış için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ya (BTK) başvurduğunu söylemişti.

    Öte yandan Netgms’in kendisine ait Tier III seviyesinde 2 adet veri merkezi ve Türkiye’nin farklı lokasyonlarında 6 farklı veri merkezi bulunuyor. Bununla birlikte Netgsm, Turkcell’in baz istasyonlarını kullanıyor. Diğer altyapılar ise şirketin kendisine ait. Firmanın halihazırda 198 binden fazla abonesi bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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