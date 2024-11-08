Netgsm tüm tarifelere ortalama yüzde 68 zam yaptı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türkiye'nin 4'üncü operatörü Netgsm, son birkaç aydır sancılı bir süreçten geçiyor. Geçtiğimiz yıl ön talep toplamaya başlayan firma, bugüne kadar uygun fiyatlı tarifeleri ile dikkatleri çekiyordu. Ancak Netgsm’in tüm paketlerine gelen ortalama yüzde 68 zam ile birlikte bu avantaj büyük ölçüde ortadan kalkmış durumda.

Netgsm tarifelerine yüzde 68 zam

Netgsm, resmi web sitesi üzerinden yaptığı bildirimde Kasım ayında Sanal Mobil Şebeke Hizmeti toptan data (GB) ücretimiz yaklaşık 3 katına çıkarıldığının altını çiziyor. Bu yüzde 300’lük maliyet artışının tüketiciye yansıması ise yüzde 68 olarak belirenmiş durumda. Firma aynı zamanda yüzde 68 artış oranı, tüm paketlerin artış oranının ortalaması olduğunu da belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz eylül ayında Netgsm Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal, hizmet aldıkları mobil işletmecinin GB başına ücret için 15 katlık artış için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ya (BTK) başvurduğunu söylemişti.

Teknosa ev interneti satmaya başladı: Teknosanet fiyatları 2024 5 sa. önce eklendi

Öte yandan Netgms’in kendisine ait Tier III seviyesinde 2 adet veri merkezi ve Türkiye’nin farklı lokasyonlarında 6 farklı veri merkezi bulunuyor. Bununla birlikte Netgsm, Turkcell’in baz istasyonlarını kullanıyor. Diğer altyapılar ise şirketin kendisine ait. Firmanın halihazırda 198 binden fazla abonesi bulunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.