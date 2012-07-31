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Apple, Authentec'ten faydalanarak kendi mobil ödeme servisini oluşturabilir

6 yıl
2,1b
1
33
Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Geride bıraktığımız günlerde güvenlik yazılım ve donanımları ile tanınan Authentec’i yaklaşık 365 milyon dolar karşılığında satın alan Apple’ın Authentec’in teknolojisini hangi alanlarda kullanacağına dair haberler etrafta dolaşmaya başladı.

RBC Capital Markets'ten analist Amit Daryanani'ye göre, Apple bu satın alma ile birlikte Authentec'in sahip olduğu teknolojileri kullanarak kendi mobil ödeme servisini hayata geçirecek. The Financial Post'a konuşan Amit Daryanani Apple'ın şu anki ödeme sisteminin oldukça sağlam olduğunu dile getirdi, ancak Apple'ın daha güvenli bir ödeme sistemi için Authentec'in parmak izi teknolojisinden faydalanacağını da belirtti. Ayrıca Daryanani; Authentec teknolojisinin cihazlarda kilit açma, ödeme yapma ve Apple'ın mobil cihazlarının güvenliğini arttırma adına kullanılabileceğini de ifade etti. Analist, satın alma işleminin ''teknolojik'' olarak nitelendirileceğini de sözlerine ekledi.
Bu öngörülerin şu an için resmi bir dayanağı bulunmasa da Apple'ın Authentec'in teknolojilerini hangi amaçlarla kullanacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://business.financialpost.com/2012/07/30/apples-latest-acquisition-could-signal-push-toward-digital-wallet/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz
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eng304 6 yıl
engurlu
@vahocan Şu an Galaxy s imde jellybean yuklu ve performans mukemmel(ozgurluk boyle bisey)..3gs im ise cekmecede yatiyor yedek tel olarak..ios 7 de gelse hic umrumda degil..İos da her yeni guncellemede cihazlar daha da agirlasip sorunlari artarken androidde her guncellemede cihazlar daha da performansli calisiyor ..custom romlarda ise ucuyor..isin keyifli tarafi da bu zaten..3gs te halen 4.2.1 kullaniyorum cunku bana gore o cihazin kaldirabildigi en iyi surum o..5 i denedim hemen geri dondum..6 da ne olur Allah Kerim..3gs e yeni guncelleme gelmesin kardesim..Sozde Appstore da ki ios 6 yi destekleyen app leri oyunlari destekleyecekmis..4s i bosuna yapmislar o zaman vah vah yazik o kadar cekirdege ve ram e.. Touchwiz kadar kullanimi kolay ve pratik bi arayuz goremedim ben daha..Su an kullandigim jellybean port oldugu icin orjinal android arayuzu kullaniyorum ve bence touchwiz e gore cok cok basit ve siradan..Touchwiz de harika ayrintilar dusunulmus..ornegin rehberdeki ismin uzerinde parmagini saga kaydirirsan mesaj sola kaydirirsan arama yapmasi gibi..S3 de ise bu kisayollarin uzerinde cok durulmus tamamen kullanici dostu muthis bi arayuz ortaya cikmis.. Sen söyle simdi ios 3 te ne vardi 4 te 5 te ne oldu 6 da ne olacak ??? HİCBİRSEY...3 sene onceki ios neyse simdiki ios o...Adamlar zarla zorla bi bildirim ekrani koydular, android in bildirim ekranindan sonra resmen utanc verici ... Siri mi ?? Siri tam bir hayal kirikligi..Android deki sesli yazma ozelligi kesinlikle cok daha gerekli ve kullanisli..ozellikle arac kullanirken..Turkce anlayip yazmasi da muthis.. Swype yi git arastir..Bu kadar kolay ve akillica yazi yazma sekli varmi acaba ... Malzeme kalitesi olayina hic girme.. bizim hanimin iphone 4 gecen gun on cam arka cam tuz buz oldu..yarin fotolarini koyarim..Biraz once de benim galaxy s bahcede cebimden yaklasik 1 metreden betona cakildi maasallah ı var cizik bile yok..

Reklamlar...
Galaxy S2 kullanmasam vay be neymiş bu Touchwiz diyeceğim.
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engurlu 6 yıl eng304
eng304
engurlu
@vahocan Şu an Galaxy s imde jellybean yuklu ve performans mukemmel(ozgurluk boyle bisey)..3gs im ise cekmecede yatiyor yedek tel olarak..ios 7 de gelse hic umrumda degil..İos da her yeni guncellemede cihazlar daha da agirlasip sorunlari artarken androidde her guncellemede cihazlar daha da performansli calisiyor ..custom romlarda ise ucuyor..isin keyifli tarafi da bu zaten..3gs te halen 4.2.1 kullaniyorum cunku bana gore o cihazin kaldirabildigi en iyi surum o..5 i denedim hemen geri dondum..6 da ne olur Allah Kerim..3gs e yeni guncelleme gelmesin kardesim..Sozde Appstore da ki ios 6 yi destekleyen app leri oyunlari destekleyecekmis..4s i bosuna yapmislar o zaman vah vah yazik o kadar cekirdege ve ram e.. Touchwiz kadar kullanimi kolay ve pratik bi arayuz goremedim ben daha..Su an kullandigim jellybean port oldugu icin orjinal android arayuzu kullaniyorum ve bence touchwiz e gore cok cok basit ve siradan..Touchwiz de harika ayrintilar dusunulmus..ornegin rehberdeki ismin uzerinde parmagini saga kaydirirsan mesaj sola kaydirirsan arama yapmasi gibi..S3 de ise bu kisayollarin uzerinde cok durulmus tamamen kullanici dostu muthis bi arayuz ortaya cikmis.. Sen söyle simdi ios 3 te ne vardi 4 te 5 te ne oldu 6 da ne olacak ??? HİCBİRSEY...3 sene onceki ios neyse simdiki ios o...Adamlar zarla zorla bi bildirim ekrani koydular, android in bildirim ekranindan sonra resmen utanc verici ... Siri mi ?? Siri tam bir hayal kirikligi..Android deki sesli yazma ozelligi kesinlikle cok daha gerekli ve kullanisli..ozellikle arac kullanirken..Turkce anlayip yazmasi da muthis.. Swype yi git arastir..Bu kadar kolay ve akillica yazi yazma sekli varmi acaba ... Malzeme kalitesi olayina hic girme.. bizim hanimin iphone 4 gecen gun on cam arka cam tuz buz oldu..yarin fotolarini koyarim..Biraz once de benim galaxy s bahcede cebimden yaklasik 1 metreden betona cakildi maasallah ı var cizik bile yok..

Reklamlar...
Galaxy S2 kullanmasam vay be neymiş bu Touchwiz diyeceğim.

Dinime kufreden musluman olsa bari...

REKLAM ın âlâsını yapmış..
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afavar 6 yıl
Experianc
Fanlar basmış konuyu google ın güncelleme si ile apple ın güncellemesini kıyaslamak bile aptalca.Bir tanesi kendi işletim sistemini kendi telefonlara uyarlıyor.Bir tanesi kendi işletim sistemini ilk kendi telefonlara uyarlayıp belli gün geçtikten sonra kaynak kodlarını üreticilere yolluyor.Akıl var mantık var o kaynak kodlarını direk cihazamı portluyorlar sanıyorsunuz siz.Androidte işini bilen biri sonsuz güncelleme ile telefonunu öldürmez bunuda unutmayın.Kendim kernel üzerine custom rom hazırlıyorum.Xda-developers ve donanım haber gibi bir çok sitedede rom hazırlayıp yayınlayan insanlar var. Kıyaslayacaksanız android üreticiler arasındaki güncellemeyi desteğini kıyaslayın.Daha adil olur. 2 OS uda kullanıyorum.

Evet haklısınız romlar mevcut fakat ben cihazıma o işleri yapmakla uğraşamam.Dün akşam kalkınıyordum yapmaya, sonra hboot sürümü 2.000.2 li bi sürüm çıktı.Araştırdım internetten onun için ayrı yollar varmış.Tam oldu diyorum birşey 4 dala ayrılıyor.Bide garantiye giderse geri getirmek var.Ben HTCnin yayınladığı orjinal romları istiyorum.En son android 2.3.5 ve sense 3ü koydular telefon daha bi kötü oldu eski haline göre.Belli olmaz belki rom yüklerim bi gün ama herkes onlarla uğraşamaz.O yüzdem Google dışında bir telefon almayacaksın.pardonda XDA daki elemanlar maşalllah hem Samsung hem HTC den daha iyi çalışıyor.Böyle bir rezalet olur mu ya?
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MrDj 6 yıl
şu işletim sistemi fanatikliğini bırakın.yapan amerika derdi size düştü.ios-android başarısıda başarısızlığıda amerikayı ilgilendirir size ne oluyor anlamış değilim.
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SuspectT 6 yıl
Troll Beslemeyin arkadaşlar, adam ağır trol bırakın takılsın...




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engurlu 6 yıl
@vahocan

Şu an Galaxy s imde jellybean yuklu ve performans mukemmel(ozgurluk boyle bisey)..3gs im ise cekmecede yatiyor yedek tel olarak..ios 7 de gelse hic umrumda degil..İos da her yeni guncellemede cihazlar daha da agirlasip sorunlari artarken androidde her guncellemede cihazlar daha da performansli calisiyor ..custom romlarda ise ucuyor..isin keyifli tarafi da bu zaten..3gs te halen 4.2.1 kullaniyorum cunku bana gore o cihazin kaldirabildigi en iyi surum o..5 i denedim hemen geri dondum..6 da ne olur Allah Kerim..3gs e yeni guncelleme gelmesin kardesim..Sozde Appstore da ki ios 6 yi destekleyen app leri oyunlari destekleyecekmis..4s i bosuna yapmislar o zaman vah vah yazik o kadar cekirdege ve ram e..

Touchwiz kadar kullanimi kolay ve pratik bi arayuz goremedim ben daha..Su an kullandigim jellybean port oldugu icin orjinal android arayuzu kullaniyorum ve bence touchwiz e gore cok cok basit ve siradan..Touchwiz de harika ayrintilar dusunulmus..ornegin rehberdeki ismin uzerinde parmagini saga kaydirirsan mesaj sola kaydirirsan arama yapmasi gibi..S3 de ise bu kisayollarin uzerinde cok durulmus tamamen kullanici dostu muthis bi arayuz ortaya cikmis..

Sen söyle simdi ios 3 te ne vardi 4 te 5 te ne oldu 6 da ne olacak ???

HİCBİRSEY...3 sene onceki ios neyse simdiki ios o...Adamlar zarla zorla bi bildirim ekrani koydular, android in bildirim ekranindan sonra resmen utanc verici ...

Siri mi ??

Siri tam bir hayal kirikligi..Android deki sesli yazma ozelligi kesinlikle cok daha gerekli ve kullanisli..ozellikle arac kullanirken..Turkce anlayip yazmasi da muthis..
Swype yi git arastir..Bu kadar kolay ve akillica yazi yazma sekli varmi acaba ...
Malzeme kalitesi olayina hic girme.. bizim hanimin iphone 4 gecen gun on cam arka cam tuz buz oldu..yarin fotolarini koyarim..Biraz once de benim galaxy s bahcede cebimden yaklasik 1 metreden betona cakildi maasallah ı var cizik bile yok..

2 Yanıt Yanıtla
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vahocan 6 yıl engurlu
engurlu

@vahocan

Şu an Galaxy s imde jellybean yuklu ve performans mukemmel(ozgurluk boyle bisey)..3gs im ise cekmecede yatiyor yedek tel olarak..ios 7 de gelse hic umrumda degil..İos da her yeni guncellemede cihazlar daha da agirlasip sorunlari artarken androidde her guncellemede cihazlar daha da performansli calisiyor ..custom romlarda ise ucuyor..isin keyifli tarafi da bu zaten..3gs te halen 4.2.1 kullaniyorum cunku bana gore o cihazin kaldirabildigi en iyi surum o..5 i denedim hemen geri dondum..6 da ne olur Allah Kerim..3gs e yeni guncelleme gelmesin kardesim..Sozde Appstore da ki ios 6 yi destekleyen app leri oyunlari destekleyecekmis..4s i bosuna yapmislar o zaman vah vah yazik o kadar cekirdege ve ram e..

Touchwiz kadar kullanimi kolay ve pratik bi arayuz goremedim ben daha..Su an kullandigim jellybean port oldugu icin orjinal android arayuzu kullaniyorum ve bence touchwiz e gore cok cok basit ve siradan..Touchwiz de harika ayrintilar dusunulmus..ornegin rehberdeki ismin uzerinde parmagini saga kaydirirsan mesaj sola kaydirirsan arama yapmasi gibi..S3 de ise bu kisayollarin uzerinde cok durulmus tamamen kullanici dostu muthis bi arayuz ortaya cikmis..

Sen söyle simdi ios 3 te ne vardi 4 te 5 te ne oldu 6 da ne olacak ???

HİCBİRSEY...3 sene onceki ios neyse simdiki ios o.. Adamlar zarla zorla bi bildirim ekrani koydular, android in bildirim ekranindan sonra resmen utanc verici ...

Siri mi ??

Siri tam bir hayal kirikligi..Android deki sesli yazma ozelligi kesinlikle cok daha gerekli ve kullanisli..ozellikle arac kullanirken..Turkce anlayip yazmasi da muthis..
Swype yi git arastir..Bu kadar kolay ve akillica yazi yazma sekli varmi acaba ...
Malzeme kalitesi olayina hic girme.. bizim hanimin iphone 4 gecen gun on cam arka cam tuz buz oldu..yarin fotolarini koyarim..Biraz once de benim galaxy s bahcede cebimden yaklasik 1 metreden betona cakildi maasallah ı var cizik bile yok..


İlk burayı gördüm Bastım kahkahayı bunu gördükten sonra sizinle bu konuda tartışmam.
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cehili 6 yıl engurlu
engurlu

@vahocan

Şu an Galaxy s imde jellybean yuklu ve performans mukemmel(ozgurluk boyle bisey)..3gs im ise cekmecede yatiyor yedek tel olarak..ios 7 de gelse hic umrumda degil..İos da her yeni guncellemede cihazlar daha da agirlasip sorunlari artarken androidde her guncellemede cihazlar daha da performansli calisiyor ..custom romlarda ise ucuyor..isin keyifli tarafi da bu zaten..3gs te halen 4.2.1 kullaniyorum cunku bana gore o cihazin kaldirabildigi en iyi surum o..5 i denedim hemen geri dondum..6 da ne olur Allah Kerim..3gs e yeni guncelleme gelmesin kardesim..Sozde Appstore da ki ios 6 yi destekleyen app leri oyunlari destekleyecekmis..4s i bosuna yapmislar o zaman vah vah yazik o kadar cekirdege ve ram e..

Touchwiz kadar kullanimi kolay ve pratik bi arayuz goremedim ben daha..Su an kullandigim jellybean port oldugu icin orjinal android arayuzu kullaniyorum ve bence touchwiz e gore cok cok basit ve siradan..Touchwiz de harika ayrintilar dusunulmus..ornegin rehberdeki ismin uzerinde parmagini saga kaydirirsan mesaj sola kaydirirsan arama yapmasi gibi..S3 de ise bu kisayollarin uzerinde cok durulmus tamamen kullanici dostu muthis bi arayuz ortaya cikmis..

Sen söyle simdi ios 3 te ne vardi 4 te 5 te ne oldu 6 da ne olacak ???

HİCBİRSEY...3 sene onceki ios neyse simdiki ios o...Adamlar zarla zorla bi bildirim ekrani koydular, android in bildirim ekranindan sonra resmen utanc verici ...

Siri mi ??

Siri tam bir hayal kirikligi..Android deki sesli yazma ozelligi kesinlikle cok daha gerekli ve kullanisli..ozellikle arac kullanirken..Turkce anlayip yazmasi da muthis..
Swype yi git arastir..Bu kadar kolay ve akillica yazi yazma sekli varmi acaba ...
Malzeme kalitesi olayina hic girme.. bizim hanimin iphone 4 gecen gun on cam arka cam tuz buz oldu..yarin fotolarini koyarim..Biraz once de benim galaxy s bahcede cebimden yaklasik 1 metreden betona cakildi maasallah ı var cizik bile yok..



Herif fanligi da asmış başka boyuta gecmis. Suan elimde s3 ve 4s olmasa harbi inanacaktım.
Hele her İOS güncellemesinde telefon hantallasiyor ve İOS 3 ile 5 arasında hiçbir farkı yok cümleleri beni bitirdi.
Kafanı nerden aldıysan olmamış eksik yapmışlar git bı servise ver. Yine olmazsa kafanla mutluluklar.

Bide unutmadan senin o touchwizde çok ince düşünülmüş deyip ornek verdigin rehberden sag sol yapınca arama işlemini ben 1.5 sene önce Wave'mde bile yapıyordum. Ornek göstereceksin bari elle tutulur daha önce başka telefonlarda olmayan bi özellik faln göster.
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Djalma Feitosa Dias 6 yıl
Fanlar basmış konuyu google ın güncelleme si ile apple ın güncellemesini kıyaslamak bile aptalca.Bir tanesi kendi işletim sistemini kendi telefonlara uyarlıyor.Bir tanesi kendi işletim sistemini ilk kendi telefonlara uyarlayıp belli gün geçtikten sonra kaynak kodlarını üreticilere yolluyor.Akıl var mantık var o kaynak kodlarını direk cihazamı portluyorlar sanıyorsunuz siz.Androidte işini bilen biri sonsuz güncelleme ile telefonunu öldürmez bunuda unutmayın.Kendim kernel üzerine custom rom hazırlıyorum.Xda-developers ve donanım haber gibi bir çok sitedede rom hazırlayıp yayınlayan insanlar var.

Kıyaslayacaksanız android üreticiler arasındaki güncellemeyi desteğini kıyaslayın.Daha adil olur.

2 OS uda kullanıyorum.





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PuSaT28 6 yıl
@vahocan:

''Bluetooth'dan müzik yollayıp insanların emeğini harcadığınız Torrent'den indirdiğiniz Özgürlükmü''

Yazdıklarıa eyvallahda,şu lafına bittim yanlız.Şimdi bt sence sadece şu dediğin için mi var?Orjinal almak istemyen bir insan,müziği indirip,itunesden ilgili cihaza atamıyor yani,doğru mu?
Yoksa bt,arkadaşlarınla hoş bir günde,nemrutda çekmiş olduğun fotoları,diğer arkadaşlarının chazına göndermek için çalışmıyor yani.Tabi orada da ilgili yerin, yani nemrutun telif hakı var dimi foto üzeride.
Arkadaş hadi ben ip kullanıyorum,yanımdaki herkesde bu zıkkımı mı kullanmak zorunda?Yada herkesin telefonunda intenet olmak mı zorunda?
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vahocan 6 yıl PuSaT28
PuSaT28

@vahocan:

''Bluetooth'dan müzik yollayıp insanların emeğini harcadığınız Torrent'den indirdiğiniz Özgürlükmü''

Yazdıklarıa eyvallahda,şu lafına bittim yanlız.Şimdi bt sence sadece şu dediğin için mi var?Orjinal almak istemyen bir insan,müziği indirip,itunesden ilgili cihaza atamıyor yani,doğru mu?
Yoksa bt,arkadaşlarınla hoş bir günde,nemrutda çekmiş olduğun fotoları,diğer arkadaşlarının chazına göndermek için çalışmıyor yani.Tabi orada da ilgili yerin, yani nemrutun telif hakı var dimi foto üzeride.
Arkadaş hadi ben ip kullanıyorum,yanımdaki herkesde bu zıkkımı mı kullanmak zorunda?Yada herkesin telefonunda intenet olmak mı zorunda?

Nasıl bir mantıkdır Ahmet Mevlut fotoğraflarını Bluetooth ile yolluyorum baktıkça bizi hatırla
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ibrahimhd 6 yıl
Güzel arkadaşım paralı uygulamalardan bahsediyorum ne yapalım free uygulamayı freeyi zaten herkes alıyor bahsettiğim kartı olmayıpta paralı uygulamayı farklı ödeme sistemleri ile almak.
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afavar 6 yıl ibrahimhd
ibrahimhd
Güzel arkadaşım paralı uygulamalardan bahsediyorum ne yapalım free uygulamayı freeyi zaten herkes alıyor bahsettiğim kartı olmayıpta paralı uygulamayı farklı ödeme sistemleri ile almak.

" Apple herşeyden önce iTunes store ve app storedeki sadece kredi kartı kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırsa daha faydalı olur"

Buradaki sozunuze dayanarak söyledim.
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afavar 6 yıl
ibrahimhd
Apple herşeyden önce iTunes store ve app storedeki sadece kredi kartı kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırsa daha faydalı olur örneğin paypal seçeneği falan filan eklenmesi şart çoğu kullanıcıda kredi kartı yok gift cardlarda bu ekdikliği karşılayamıyor maalesef appleın ilk hedefi bu olmalı bence. Apple gibi bir şirket paypal gibi bir sistemi nasıl es geçiyor aklım afsalam almıyor. Ödeme sistemine paypal eklense adım gibi emininki jb yapanların oranı %60 geriler tweak geliştiricileri batar resmi appstore geliştiricileri ihya olur.

Paypal olmasada kredi kartsız hesap açabiliyorsunuz.Eğer AppStore üzerinden bedava birşey satın alma butonunu dokunursanız orada gelen pencere işe apple id yaratın.Bunun sayesinde None seçeeği çıkıyor orada.
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ibrahimhd 6 yıl
Apple herşeyden önce iTunes store ve app storedeki sadece kredi kartı kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırsa daha faydalı olur örneğin paypal seçeneği falan filan eklenmesi şart çoğu kullanıcıda kredi kartı yok gift cardlarda bu ekdikliği karşılayamıyor maalesef apple'ın ilk hedefi bu olmalı bence.
Apple gibi bir şirket paypal gibi bir sistemi nasıl es geçiyor aklım afsalam almıyor.
Ödeme sistemine paypal eklense adım gibi emininki jb yapanların oranı %60 geriler tweak geliştiricileri batar resmi appstore geliştiricileri ihya olur.
Yanıtla
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DH Misafiri 6 yıl
yildiray35
Nfc + parmak izi

aynen benimde ilk aklıma bu geldi :D garson sorucak artık iphonemu, başka telefonmu?, nakitmi? :D
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Cineman 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

yildiray35

Nfc + parmak izi


aynen benimde ilk aklıma bu geldi :D garson sorucak artık iphonemu, başka telefonmu?, nakitmi? :D

İlk önce iPhone soruyor, çünkü en iyisi o.
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