Apple, Authentec'ten faydalanarak kendi mobil ödeme servisini oluşturabilir





Geride bıraktığımız günlerde güvenlik yazılım ve donanımları ile tanınan Authentec’i yaklaşık 365 milyon dolar karşılığında satın alan Apple’ın Authentec’in teknolojisini hangi alanlarda kullanacağına dair haberler etrafta dolaşmaya başladı.





RBC Capital Markets'ten analist Amit Daryanani'ye göre, Apple bu satın alma ile birlikte Authentec'in sahip olduğu teknolojileri kullanarak kendi mobil ödeme servisini hayata geçirecek. The Financial Post'a konuşan Amit Daryanani Apple'ın şu anki ödeme sisteminin oldukça sağlam olduğunu dile getirdi, ancak Apple'ın daha güvenli bir ödeme sistemi için Authentec'in parmak izi teknolojisinden faydalanacağını da belirtti. Ayrıca Daryanani; Authentec teknolojisinin cihazlarda kilit açma, ödeme yapma ve Apple'ın mobil cihazlarının güvenliğini arttırma adına kullanılabileceğini de ifade etti. Analist, satın alma işleminin ''teknolojik'' olarak nitelendirileceğini de sözlerine ekledi.

Bu öngörülerin şu an için resmi bir dayanağı bulunmasa da Apple'ın Authentec'in teknolojilerini hangi amaçlarla kullanacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://business.financialpost.com/2012/07/30/apples-latest-acquisition-could-signal-push-toward-digital-wallet/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter