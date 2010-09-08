Apple: Game Center, iPhone 3G'ye gelmeyecek

Apple'ın iPhone ve iPod Touch kullanıcıları için hazırladığı sosyal oyun ağı Game Center'ın uyumlu olduğu modeller Apple tarafından Game Center sayfasında yayınlanarak resmiyet kazandı.

Game Center için hazırlanan sitede iPhone 3G, uyumluluk listesinde yer almayarak dikkat çekti. Apple'ın kısa bir süre içinde iOS'un yeni versiyonu olan 4.1'i yayınlaması ile birlikte, iPhone 4, iPhone 3GS, 4. nesil iPod Touch, 3. nesil iPod Touch ve 2. nesil iPod Touch gibi Apple ürünleri Game Center adı verilen sosyal oyun ağından faydalanabilecek.