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Apple: Game Center, iPhone 3G'ye gelmeyecek

Apple'ın duyurusunu yaptığı Game Center, iPhone 3G telefonlarda yer almayacak
8 yıl
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iPad
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Apple: Game Center, iPhone 3G'ye gelmeyecek
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Apple'ın iPhone ve iPod Touch kullanıcıları için hazırladığı sosyal oyun ağı Game Center'ın uyumlu olduğu modeller Apple tarafından Game Center sayfasında yayınlanarak resmiyet kazandı.

Game Center için hazırlanan sitede iPhone 3G, uyumluluk listesinde yer almayarak dikkat çekti. Apple'ın kısa bir süre içinde iOS'un yeni versiyonu olan 4.1'i yayınlaması ile birlikte, iPhone 4, iPhone 3GS, 4. nesil iPod Touch, 3. nesil iPod Touch ve 2. nesil iPod Touch gibi Apple ürünleri Game Center adı verilen sosyal oyun ağından faydalanabilecek.

Apple: Game Center, iPhone 3G'ye gelmeyecek
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Apple: Game Center, iPhone 3G'ye gelmeyecek
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EXIST 6 yıl
pepsiden kazandığım emektar touch 1g hala duruyor :)apple ın desteğini tamamen kestiği ipod touch modelidir kendileri 4.0 bile gelmedi, video bile atamıyorum(sorunun nedenini bilen varsa yardımcı olabilirmi?) :S
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Cashimist! 6 yıl EXIST
EXIST
pepsiden kazandığım emektar touch 1g hala duruyor :)apple ın desteğini tamamen kestiği ipod touch modelidir kendileri 4.0 bile gelmedi, video bile atamıyorum(sorunun nedenini bilen varsa yardımcı olabilirmi?) :S

Adam iyi niyetle hortlatmış
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cwr 8 yıl
iOS4.01 yüklü su an sizce 4.1e gecmelimiyim aslinda gamecenter beni pek ilgilendirmiyo performans artisi istiyorum sadece alet 4.01e gectigimden beri cok az da olsa bi performans düsüsü var


ama simdi restore et jb yap appsync kur ugrastircak beni
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jvcjvc 8 yıl
zaten 4.1 in çıkmasının amaçlarından biri eski nesil cihazlardaki performans düşüklüğünü engellemekti .
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cwr 8 yıl
iTouch 2G 8gb.larda kesin olarak var mi bu destek simdi ? iOS4.1yükleyince mi geliyor?
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jvcjvc 8 yıl

cwr

iTouch 2G 8gb.larda kesin olarak var mi bu destek simdi ? iOS4.1yükleyince mi geliyor?

geliyor evet,kuzenimin ipod una yükledim 4.1 geldi .
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bilgehankalkan 8 yıl

cwr

iTouch 2G 8gb.larda kesin olarak var mi bu destek simdi ? iOS4.1yükleyince mi geliyor?


Evet var rahatlıkla kullanabilirsin.
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DH Misafiri 8 yıl
adamlar jailbreak ile gamecenter olayınıda çözdüler 3g de kullanılabiliyor gamecenter.
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demircibu 8 yıl
iPhone 3GS biz yırtdık
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1 9 0 7 8 yıl
3g ile 3gs arasında kalmıstım fazla fiyat farkıda yok zaten 3gs almalıyım yoksa ilerdeki yazılımlardanda faydalanamayız heralde.
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napolyon94 8 yıl
beyler project sword adlı oyunu cihazınızda deneyin ps3 grafikleri vaat ediyor
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Fashionality 8 yıl
yerinde bi karar.. apple mükemmeliyetçi bir firma ve zamanı geldiğinde donanımı düşük cihazlardan desteği çekiyor.. iPhone 5 geldiği zaman muhtemelen 3Gs den de büyük ölçüde desteğini çekeceğini düşünüyorum zira iPhone 4 ün ya da onun daha üstü bir çözünürlükteki ekrana ve gyro sensörüne sahip bir cihazın sunacağı oyun performansı diğerlerine göre kat kat daha iyi olacaktır..
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Sylargray 8 yıl

napolyon94

beyler project sword adlı oyunu cihazınızda deneyin ps3 grafikleri vaat ediyor

O kadar da değil
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whtswrongstupid 8 yıl
Cokda problem degil
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Brainy 8 yıl
Gelmesin Zaten iPhone 3G'lerin Devri Bitti.Şimdi iPhone 4 Ve 4.Nesil iPod Touch Var.
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Rock_Rage 8 yıl
Bu 3g uvey evlatmısda haberimiz yokmus ama ben için sorun degil zaten bende tek basıma oynarım sanki otobuste netten multi yapcam.
SAYGILARLA
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sadtneverdie 8 yıl
yok böyle bir firma insanları resmen oynatıyorlar.
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A_R_D_A 8 yıl
Yok böyle bişi yaa iphone 3g var bizde böyle saçmalık görmedim


Allahtan touch 4.gen alıcamda oynayabilicem
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DH Misafiri 8 yıl
aynı nesle aitler ama o zamanda donanim sitelerinde belirtildiği üzere ipod touch un donanımı 3g den iyiydi.
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