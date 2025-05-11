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    İddia: iOS 19, herkese açık Wi-Fi ağlarına bağlantı deneyimini kolaylaştıracak

    Apple’ın merakla beklenen WWDC 2025 etkinliğine sayılı haftalar kala iOS 19 hakkında ortaya çıkan iddialar artmaya başladı. Yeni bir iddia, açık Wi-Fi ağlarına bağlantının kolaylaşacağını belirtiyor.

    fpt tarafından geliştirilen iOS 19 konsepti Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından olan Apple, geçtiğimiz ay düzenleyeceği WWDC 2025 etkinliğinde; macOS, visionOS, iOS, iPadOS, tvOS ve watchOS işletim sistemlerinin yeni versiyonunu tanıtacak. Etkinliğe sayılı haftalar kala işletim sistemleri hakkında ortaya çıkan iddialar arttı. Güvenilir bir kaynaktan gelen yeni bir iddia Apple’ın, Wi-Fi bağlantı deneyimini kolaylaştıracağı yeni bir özellikten bahsediyor. 

    iOS 19 ile kamuya açık Wi-Fi ağlarına bağlanmak daha kolay olacak

    iOS işletim sisteminin gördüğü en büyük güncellemelerden biri olacağı söylenen iOS 19 versiyonundan yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Bloomberg’in Power On bülteninde Cupertino merkezli firmanın iOS 19’a ekleyeceği basit ama faydalı bir özellikten bahsetti.

    İddiaya göre firmanın üzerinde çalıştığı özellik, Apple ekosisteminizdeki cihazların ortak bir açık Wi-Fi ağına bağlanmasını kolaylaştıracak. Böylece aynı Apple üyeliğine bağlı olan cihazlardan biri kamuya açık bir Wi-Fi ağına bağlandığında, diğer cihazların tekrar kayıt olma veya giriş yapma gibi can sıkıcı işler ile uğraşmasına gerek kalmayacak. Bahsi geçen özellik, iddia edilen diğer iOS 19 özelliklerinin yanında ufak kalsa da özellikle öğrencilerin oldukça işine yarayacaktır. Merakla beklenen iOS 19 işletim sistemi, muhtemelen haziran ayında resmen duyurulacak. İşletim sisteminin eylül veya ekim ayında yayınlanması bekleniyor.
     

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    turkelvis 1 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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