Tam Boyutta Gör Apple, Self Service Repair programını Kasım 2021’de duyurmuş, Nisan 2022’de başlatmıştı. Hizmet, iPhone onarımı için tasarlanmış olsa da Apple artık kullanıcıların iPad’lerini de onarabilmesine imkan veriyor.

"Kendin onar" programı hangi iPad modellerini kapsıyor?

Program, ‌iPad‌ sahiplerine kendi onarımlarını yapmaları için kılavuzlar, orijinal Apple parçaları, Apple Tanılama sorun giderme oturumları, araçlar ve kiralık kitler sağlayacak. Yarından itibaren kullanıma sunulacak olan hizmet, ekran, pil, kamera ve şarj portu gibi bileşenleri kapsıyor.

Apple, kendin onar programının iPad Air (M2 ve daha yeni işlemcili), M4 çipli iPad Pro, iPad mini (A17 Pro) ve ‌iPad‌ (A16) modeleri için desteklendiğini belirtti.

2022’de kullanıma sunulan Apple Self Service Repair programı, kendi onarımlarını yapmak isteyen tüketicilerin Apple Store’larda ve Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları tarafından kullanılanlarla aynı kılavuzlara, orijinal Apple parçalarına ve araçlara erişebilmesini sağlıyor. Onarım hizmetlerine erişimi artırma kararlılığıyla Apple, Self Service Repair hizmetini daha da çok ürünü ve bölgeyi kapsayacak şekilde genişletmeyi sürdürüyor. iPad’in de eklenmesiyle Self Service Repair Store şimdi yakın zamanda satışa sunulan iPhone 16e, MacBook Air ve Mac Studio dahil 65 Apple ürününe destek veriyor. Önümüzdeki yaz Kanada, Apple’ın Self Service Repair hizmetini sunduğu 34. ülke olacak.

Apple Self Service Repair programı artık iPad'leri de kapsıyor

