Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    WhatsApp iPad uygulaması sonunda yayınlandı

    WhatsApp sonunda iPad'lere geldi! iPad için WhatsApp uygulaması yaklaşık iki yıldır beta sürecindeydi. WhatsApp X hesabı üzerinden yapılan paylaşımın ardından App Store'da yayınlandı.

    whatsapp ipad uygulaması yakında yayınlanabilir Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, yıllardır süren bekleyişin ardından sonunda iPad uygulamasını kullanıma sundu.

    iPad için WhatsApp uygulaması yayınlandı

    Meta, 15 yıldan fazla bir süre sonra WhatsApp için özel iPad uygulamasını yayınladı. App Store üzerinden indirilebilen iPad için WhatsApp, iPhone uygulamasındaki özelliklerin çoğunu destekliyor ve kullanıcıların 32 kişiye kadar sesli ve görüntülü görüşmelere katılmasına, hem arka hem de ön cihaz kameralarını kullanmasına ve ekranlarını katılımcılarla paylaşmasına olanak tanıyor.

    iPad için WhatsApp uygulaması, Stage Manager, Split View ve Slide Over gibi iPadOS özelliklerini destekliyor. Bu, kullanıcıların WhatsApp açıkken diğer uygulamaları kullanabileceği anlamına geliyor.

    iPad uygulamasından önce WhatsApp'ı daha büyük bir ekranda kullanmak istediğinizde, iPad'inizin tarayıcısında web sürümünü çalıştırmanız veya Mac/PC için masaüstü uygulamasını kullanmanız gerekiyordu. WhatsApp iPad uygulamasını aşağıdaki linkten tabletinize indirebilirsiniz:

    WhatsApp Messenger WhatsApp Messenger WhatsApp Messenger WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. Social Networking Ücretsiz 114,4 MB

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    4S14N_HUNT3R +58 Mirtazo01 +39 TiRaNTx +30 BursaliEfsane +24 PikaTak +24 hareketliperde +23 SaxHobbit +23 lord-06- +21 mystiery_ +19 en1gma +17
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    45 Kişi Okuyor (21 Üye, 24 Misafir) 13 Masaüstü 32 Mobil
    tayfun666, number12, ssefer88 ve 15 üye daha okuyor
    T
    N
    GENEL İSTATİSTİKLER
    2004 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    WhatsApp, meta ve
    6 etiket daha Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler Sosyal Medya Internet iPad Apple
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,3b
    Instagram Sayfası50,2b
    YouTube Kanalı359b
    TikTok Sayfası3b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dinç üner kürt mü coca cola ne demek i can football sansar insana saldırır mı parayla rapor veren hastaneler ankara

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Oppo A60
    Oppo A60
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 13 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 13 inç MacBook Air
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum