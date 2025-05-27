WhatsApp iPad uygulaması sonunda yayınlandı

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WhatsApp'ın kullanıcı sayısı 3 milyarı geçti 3 hf. önce eklendi

iPad için WhatsApp uygulaması yayınlandı

Meta, 15 yıldan fazla bir süre sonra WhatsApp için özel iPad uygulamasını yayınladı. App Store üzerinden indirilebilen iPad için WhatsApp, iPhone uygulamasındaki özelliklerin çoğunu destekliyor ve kullanıcıların 32 kişiye kadar sesli ve görüntülü görüşmelere katılmasına, hem arka hem de ön cihaz kameralarını kullanmasına ve ekranlarını katılımcılarla paylaşmasına olanak tanıyor.

iPad için WhatsApp uygulaması, Stage Manager, Split View ve Slide Over gibi iPadOS özelliklerini destekliyor. Bu, kullanıcıların WhatsApp açıkken diğer uygulamaları kullanabileceği anlamına geliyor.

iPad uygulamasından önce WhatsApp'ı daha büyük bir ekranda kullanmak istediğinizde, iPad'inizin tarayıcısında web sürümünü çalıştırmanız veya Mac/PC için masaüstü uygulamasını kullanmanız gerekiyordu. WhatsApp iPad uygulamasını aşağıdaki linkten tabletinize indirebilirsiniz:

WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. Social Networking Ücretsiz 114,4 MB

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