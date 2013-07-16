Apple, HD içerik satışıyla ilgili tüketici davasıyla karşı karşıya

Apple'a bir kez daha mahkeme yolu göründü. Florida'lı avukat Scott Weiselberg, HD formata destek vermeyen cihazlara sahip kullanıcılara HD içerik sunmasının tüketici haklarına uygun olmadığı gerekçesiyle Apple'a dava açtı.

Weiselnerg, dava dilekçesinde Apple'ın hangi cihazların SD hangi cihazlarınsa HD içerik oynatabildiğini bilmesine rağmen, sadece SD içerik oynatabilen cihazlara sahip kullanıcılara iTunes üzerinden HD içerik satın almalarına (ya da kiralamalarına) imkan sunduğuna ve bu durumun milyonlarca kullanıcının cihazlarında oynatamayacakları içerikler için ek olarak 1 dolar (Türkiye Mağazası'nda 1 TL) fazladan ödeme yapmasına neden olduğuna dikkat çekti.

Weiselberg, Big Daddy isimli filmi HD çözünürlüğünde kiraladığını ve daha sonrasında iPhone'ununun sadece SD içerik oynatabildiğini öğrendiğini ve bu durumun kendisine 1 dolarlık fazla ödeme ile sonuçlandığını dava dilekçesinde örnek olarak gösterirken; mahkemeden oluşan mağduriyetinin gidererek Apple'ın cihaz türüne göre kullanıcılara HD içerik yükleme imkanı vermesi için gereğinin yapılmasını talep etti.

Davaya genel hatlarıyla bakıldığında Weiselberg haklı gibi görünse de aslında davayı kazanması zor görünüyor. Bu yorumu yapmamızın iki önemli sebebi var. İlki şu anki arayüz itibariyle iTunes Store'da SD ve HD içerik etiketle ve dikkat çekici şekilde ayrılmış durumda. İkincisi ise uyarı sistemi. Apple, 2008 yılından itibaren HD içerik satışına başladığı için bu dönemden önce satışa sunulan iPod Touch ve iPhone'lar yeni HD formatı oynatamıyordu. Şu an itibariyle sadece SD oynatabilen bu cihazlar üzerinden iTunes ile HD içerik alınmaya çalışıldığında kullanıcı SD cihaz üzerinden HD içerik satın almak üzere olduğu konusunda uyarılıyor. Fakat satın alma işleminin son kararı yine kullanıcıya bağlı.

Weiselberg'in elini güçlendiren tek durum ise bilgisayar üzerinden satın alım konusu. Çünkü, eğer bilgisayar üzerinden bir alışveriş yapılıyorsa, kullanıcının hesabıyla eş olan cihazların HD içerik oynatıp oynatamadığı bilgisi verilmiyor. Ancak yine de satın alım işlemi tamamlanırken kullanıcı HD içerik almak üzere olduğu konusunda uyarılıyor.

ABD yargısının davayla ilgili nasıl bir karar vereceğini hep birlikte göreceğiz...