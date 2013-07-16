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Apple, HD içerik satışıyla ilgili tüketici davasıyla karşı karşıya

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple, HD içerik satışıyla ilgili tüketici davasıyla karşı karşıya

Apple'a bir kez daha mahkeme yolu göründü. Florida'lı avukat Scott Weiselberg, HD formata destek vermeyen cihazlara sahip kullanıcılara HD içerik sunmasının tüketici haklarına uygun olmadığı gerekçesiyle Apple'a dava açtı.

Weiselnerg, dava dilekçesinde Apple'ın hangi cihazların SD hangi cihazlarınsa HD içerik oynatabildiğini bilmesine rağmen, sadece SD içerik oynatabilen cihazlara sahip kullanıcılara iTunes üzerinden HD içerik satın almalarına (ya da kiralamalarına) imkan sunduğuna ve bu durumun milyonlarca kullanıcının cihazlarında oynatamayacakları içerikler için ek olarak 1 dolar (Türkiye Mağazası'nda 1 TL) fazladan ödeme yapmasına neden olduğuna dikkat çekti.

Weiselberg, Big Daddy isimli filmi HD çözünürlüğünde kiraladığını ve daha sonrasında iPhone'ununun sadece SD içerik oynatabildiğini öğrendiğini ve bu durumun kendisine 1 dolarlık fazla ödeme ile sonuçlandığını dava dilekçesinde örnek olarak gösterirken; mahkemeden oluşan mağduriyetinin gidererek Apple'ın cihaz türüne göre kullanıcılara HD içerik yükleme imkanı vermesi için gereğinin yapılmasını talep etti.

Davaya genel hatlarıyla bakıldığında Weiselberg haklı gibi görünse de aslında davayı kazanması zor görünüyor. Bu yorumu yapmamızın iki önemli sebebi var. İlki şu anki arayüz itibariyle iTunes Store'da SD ve HD içerik etiketle ve dikkat çekici şekilde ayrılmış durumda. İkincisi ise uyarı sistemi. Apple, 2008 yılından itibaren HD içerik satışına başladığı için bu dönemden önce satışa sunulan iPod Touch ve iPhone'lar yeni HD formatı oynatamıyordu. Şu an itibariyle sadece SD oynatabilen bu cihazlar üzerinden iTunes ile HD içerik alınmaya çalışıldığında kullanıcı SD cihaz üzerinden HD içerik satın almak üzere olduğu konusunda uyarılıyor. Fakat satın alma işleminin son kararı yine kullanıcıya bağlı.

Weiselberg'in elini güçlendiren tek durum ise bilgisayar üzerinden satın alım konusu. Çünkü, eğer bilgisayar üzerinden bir alışveriş yapılıyorsa, kullanıcının hesabıyla eş olan cihazların HD içerik oynatıp oynatamadığı bilgisi verilmiyor. Ancak yine de satın alım işlemi tamamlanırken kullanıcı HD içerik almak üzere olduğu konusunda uyarılıyor.

ABD yargısının davayla ilgili nasıl bir karar vereceğini hep birlikte göreceğiz...


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TeamAnimus 6 yıl
iTunes sadece SD cihazlara özgün bir servis olsa anlarım fakat kiralanan ya da satın alınan içerik iTunes olan her cihazda da kullanılabilir olduğundan adam hedeflediği paranının 10da 1ini anca alır. Bir de mahkeme Apple'ı SD cihazlarda HD içerik alırken fazladan bir uyarı daha koymaya zorlar.
Aslında dava sonucunda HD içerik alanların SD'ye de ücretsiz erişmesi gibi bir karar mükemmel olur.
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thenefy 6 yıl
olacagı buydu
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Gl4dius 6 yıl
bende yarın dava açacam apple yeni gelir kapısı olur ülkemizde mağzasını geç açtığı için yurt dışından gelen telefonlar ile son kullanıcı olarak mağdur olduğumuz için 1534654131312314564645 milyon dolarlık bir dava açacam yada milyarda olabilir o kısma karar veremedim daha
#direnapple
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gahst 6 yıl
Buna düzenbazlık diyen var, Allah için göz var nizam var 1080p filmi her cihaz oynatabilir mi? Haberde de söylenmiş uyarı ve etiket sistemi var diye.
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makaramasuko 6 yıl
insanlar nelerle uğraşır
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sertacarslan 6 yıl
SuspectT
Abi insan malını tanımaz mı ya ?

Sırf bizde bile akıllı telefon kullanıp "çözünürlük" ne demek bilmeyen on milyon kullanıcı vardır.
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onur01651 6 yıl
5 liraya film mi kiralıyorsunuzzzzzzz
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c_e_m22 6 yıl
Aç avukat! Eminim 1 dolarina 1 milyon dolar hedefliyordur
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DeathWarrior 6 yıl c_e_m22
c_e_m22

Aç avukat! Eminim 1 dolarina 1 milyon dolar hedefliyordur

Açacak tabi. 1 M az 10 M'den aşağısı da kurtarmaz yani. Milyonlarca kullanıcıdan böyle ufak düzenbazlıklarla milyonlarca dolar kar etmeye devam etse şirket, daha mı iyi olacak.
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DewMac 6 yıl
İnsanlar telefonunun HD oynatıp oynatmadığına bakamıyorlar mı
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Buzmavisi 6 yıl DewMac
DewMac
İnsanlar telefonunun HD oynatıp oynatmadığına bakamıyorlar mı


Mikrodalgaya kediyi koyup kurutmaya çalışan bir milletten bahsediyoruz burada. Ne anlar HD den onlar.
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