Apple, Lightning adaptörlerinin fiyatlarını açıklandı

Haber Editörü
Dün tanıtımını gerçekleştirdiği yeni nesil cihazlarında önceki nesile göre farklı bir konektör kullanan Apple, eski port ile uyumlu kabloların kullanımının devam ettirilebilmesi için çeşitli adaptörleri piyasaya sürecek.
Etkinlik çerçevesinden adaptörlerden söz edilmişti, ancak fiyatlandırma bilgileri konusunda herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Yeni ürünleriyle güncellenmiş olan web sitesinde Lightning adaptörleriyle ile ilgili bilgilere göre; 30pin adaptörünün fiyatı ABD'de 29 dolar olarak belirlenirken, 0.2 metrelik kabloya sahip olan 30 pin adaptörü için ise, 39 dolarlık bir fiyat etiketi belirlenmiş durumda. Ayrıca yeni cihazlar ile birlikte kutu içeriğinde sunulacak olan Ligtning-USB kablosu da 19 dolarlık bir fiyat etiketi ile satılacak.
Apple'ın sunmuş olduğu bu kablolar ve adaptörler iPhone5, yeni iPod Touch ve yedinci nesi iPod nano ile uyumlu olarak çalışabilecek. Söz konusu aksesuarlar şimdilik Apple'ın web sitesi üzerinden sipariş edilebilirken, Lightning-USB kablosu dışındaki diğer aksesuarların teslimatlarının ekim ayında başlatılması bekleniyor.
http://store.apple.com/us/product/MD823/lightning-to-30-pin-adapter#overview Yorum Yaz Paylaş Tweetle
hiç mi gündemi takip etmiyorsun?? hala anlamadıysan neden 30pinli konektör kullandıklarını ne işin var bu sitede?????? şakamısın sen!!!
kablo veriliyor, çevirici ayrı satılıyor..
Param olsada almam bu ısırılmış elmadan..
2003den beri aynı giriş eğer bu dock değişimini 5s'e bıraksaydı 10. yılı olcaktı
Bazı insanlar Apple'ı sadece eleştirmek için eleştriyor. Apple kötü demek için fırsat kolluyor. Peki hangi üretici 1 dolarlık kabloyu 1 dolara satıyor?
Bu lightning
store.apple.com/...
Şimdi bakalım Samsung'a
Aaaa Bak Samsung 1 dolarlık kabloyu Apple'dan 1 dolar daha fazlasına satıyormuş. Olsun yine de Aplle kötü.
samsung.com/...
Bakalım HTC'ye Aaaa o Da ne HTC 24.99$ Demiş 1 Dolarlık kabloya. Olsun Apple yinede Sömürücü.
shopamerica.htc.com/...
Bakalım Sony'e Sony'de 1 dolarlık kabloya 14,99$ Demiş yine en insaflısı Sonymiş.
store.sony.com/...
İsterseniz Adaptör, şarj cihazı fiyatlarınıda linklerdeki mağazalardan siz kontrol edin. Göreceksiniz ki her firmanın orijinal aksesuarları hemen hemen aynı fiyatlara satılıyor. Yani tek amacınızın karalamak olduğu bariz.
Sen iPhone kullanmıyorsun, iPhone 5'i de almayacaksın, hali hazırda bir dock üniten de yok. Peki neyi eleştriyorsun? İstersen kenara çekilde dock ünetesi satın almış olanlar ve yeni iPhone veya iPod'u almayı düşünenler eleştirsin.
Bu küçük kablonun sebebi yeni daha fazla yer açmak. 10 yıllık bir teknolojinin küçük bir kablo da olsa değişmesi güzel. Değiştirse eleştiriyorsunuz, değiştirmese eleştriyorsunuz, gerçekten komik.
+1
bi ses geldi birden ne sesi diye baktım meğer headshot sesiymiş .
yanlız hala bu mesajdan sonra 5 dolarlık ürünü kaça satıyorlar diye mesaj atmaya devam ediyorlar. allah bir göz vermiş onu da kullanmıyorlar. biraz da akıl lazım tabii gözünde yanında
helal olsun valla..
apple pahalı algısı var herkeste.. bi türlü kırılmayacak.. öyle benimsemiş insanlar artık.. aaa apple ürünü ama pahalı.. hiç bakmıyolar bile diğer markanın muadili ürün kaç para diye..