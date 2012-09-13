Apple, Lightning adaptörlerinin fiyatlarını açıklandı

Dün tanıtımını gerçekleştirdiği yeni nesil cihazlarında önceki nesile göre farklı bir konektör kullanan Apple, eski port ile uyumlu kabloların kullanımının devam ettirilebilmesi için çeşitli adaptörleri piyasaya sürecek.

Etkinlik çerçevesinden adaptörlerden söz edilmişti, ancak fiyatlandırma bilgileri konusunda herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Yeni ürünleriyle güncellenmiş olan web sitesinde Lightning adaptörleriyle ile ilgili bilgilere göre; 30pin adaptörünün fiyatı ABD'de 29 dolar olarak belirlenirken, 0.2 metrelik kabloya sahip olan 30 pin adaptörü için ise, 39 dolarlık bir fiyat etiketi belirlenmiş durumda. Ayrıca yeni cihazlar ile birlikte kutu içeriğinde sunulacak olan Ligtning-USB kablosu da 19 dolarlık bir fiyat etiketi ile satılacak.

Apple'ın sunmuş olduğu bu kablolar ve adaptörler iPhone5, yeni iPod Touch ve yedinci nesi iPod nano ile uyumlu olarak çalışabilecek. Söz konusu aksesuarlar şimdilik Apple'ın web sitesi üzerinden sipariş edilebilirken, Lightning-USB kablosu dışındaki diğer aksesuarların teslimatlarının ekim ayında başlatılması bekleniyor.

http://store.apple.com/us/product/MD823/lightning-to-30-pin-adapter#overview