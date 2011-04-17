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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, MacBook Air'da Samsung üretimi daha hızlı SSD'ler kullanmaya başladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
27,7b
1
26
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bazı analistlere göre Apple, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru pazara sunduğu ikinci nesil MacBook Air ile bu yıl 2.2 milyar dolar civarında gelir elde edecek. İnceliği ile dikkat çeken ve taşınabilirlik anlamında Apple'ın en dikkat çekici dizüstü bilgisayar gamını oluşturan MacBook Air için sessiz sedasız önemli bir güncelleme yapıldığı bildiriliyor.

Anandtech tarafından tespit edilen güncellemeye göre Apple, MacBook Air'larda anakarta entegre olarak sunduğu SSD yongalarını (NAND Flash çipler) daha hızlı modellerle ile güncellendi. Ekim ayında çıkan ilk versiyonda Toshiba tarafından üretilen ve 210MB/saniye okuma ve 176MB/saniye yazma hızları sunan X-Gale SSD yerine Samsung'un 261MB/saniye okuma ve 210MB/saniye yazma hızları sunan 470 serisi SSD'lerini kullanmaya başladı. Apple tarafından SM128C koduyla tanımlanan bu güncelleme kapsamında Samsung'dan temin edile yeni SSD'ler ile Toshiba'nın çözümünden farklı olarak NCQ desteği de getiriyorlar.

En azından Mac ailesi için belli aralıklarla tedarikçilerini değiştirmesiyle tanınan Apple, rakiplerin ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlarına karşı MacBook Air'ı daha güçlü kılmak için buı yönde bir değişikliğe gitmiş olabilir zira yeni SSD'ler ile birlikte hem açılış sürelerinin hem de uygulama başlangıçlarının hissedilir ölçüde hızlandığı tahmin ediliyor.


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hccakmak 5 yıl
Asus UX301 ŞİMDİYE KADAR EN İYİ EN HIZLI EN SAĞLAM ULTRABOOK
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TuyluUcanAtlet 5 yıl hccakmak
hccakmak

Asus UX301 ŞİMDİYE KADAR EN İYİ EN HIZLI EN SAĞLAM ULTRABOOK

Aire kıyasla çok bir farkı yok ve bunun fiyatına retina macbook pro alır tepe tepe kullanırsın.
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DH Misafiri 7 yıl
Apple samsung işlemcileri kullanmıyor, zira ARM ayrı bir firmadır ve Samsung bir işlemcileri alıp kendi chipset'ini oluşturuyor. Diğer firmalar da benzer şeyler yapıyor. Apple da bunu yapıyor.
Bilgisayar toplayan arkadaşlar bilir, AMD veya Intel işlemci alırsın bunu bir ASUS veya GIGABYTE gibi bir anakarta koyarsın. Bu ana kartlarda da chipset türleri vardır. VIA, Intel gibi türler. Yani işlemci (CPU) ile chipset'i karıştırmayalım lütfen. Grafik işlemcilerinde de benzer durum vardır.
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canberx 7 yıl
samsung 9 serisimi kan kaybettirecek :) :D
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HggR 7 yıl
samsung ancak apple ürünlerini copy paste yapar :))
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tibitermo 8 yıl
Centauri
Samsung Applein en buyuk rakibi diyen arkadaslar var, ama oyle birsey yok.Neden derseniz, samsung un laptop satislari toplami applein 10da 1i bile degil, toplam telefon satislari toplamda fazla olsa da, smartphone satislari yine cok cok gerisinde.Muhtemelen, Applea SSD satmak Samsung icin Series9 laptoptan daha buyuk bir is.

samsung apple in en büyük rakibi. böyle birşey BAL GİBİ VAR. bir firma sadece laptop satışlarından değerlendirilmez. mesela iphone da hala daha super amoled olmamasının sebebi S.J. un lcd ye hayran olması değil ;)
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Centauri 7 yıl tibitermo
tibitermo

Centauri

Samsung Applein en buyuk rakibi diyen arkadaslar var, ama oyle birsey yok.Neden derseniz, samsung un laptop satislari toplami applein 10da 1i bile degil, toplam telefon satislari toplamda fazla olsa da, smartphone satislari yine cok cok gerisinde.Muhtemelen, Applea SSD satmak Samsung icin Series9 laptoptan daha buyuk bir is.


samsung apple in en büyük rakibi. böyle birşey BAL GİBİ VAR. bir firma sadece laptop satışlarından değerlendirilmez. mesela iphone da hala daha super amoled olmamasının sebebi S.J. un lcd ye hayran olması değil ;)


Evet degil, sebep Super Amoled ekranlarin Retina Display in nokta yogunlugunu yakalamiyor olmasi. Tum platformlarda retina display e yonelen Apple'in cozunurluk konusunda geri adim atmasinin imkansiz olmasi.
Apple'in ekraninin Apple tasarimi olmasi, ve bazilarinin hala bu konsepti anlayamiyor olmasi. Mimar - usta desem heralde 11 yasinda olsaniz bile anlarsiniz.
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jehan 8 yıl
bilgi için; youtube.com/...
Mukemmel anlatim ya :D Ofsayt`i anlattigi bir video varmi acaba tum kizlara izletsek
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mehmednaim 8 yıl
Apple, Samsung'u ürünlerini kopyalamaktan dava ediyormuş, hem telefonlarını hem de tabletlerini, görünüm ve aynı zamanda kullanım olarak kopyaladığı için şikayetçiymiş.
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Windows10 8 yıl

mehmednaim

Apple, Samsung'u ürünlerini kopyalamaktan dava ediyormuş, hem telefonlarını hem de tabletlerini, görünüm ve aynı zamanda kullanım olarak kopyaladığı için şikayetçiymiş.

engadget.com/...

bakalım bu dava nasıl sonuçlanacak. samsung yenilir yutulur bir üretici değil, hem komple sistem üretiyor hemde işlemci, depolama sistemleri gibi kilit bileşenleri üretiyor.
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acbold 8 yıl
samsung disk olduğu sürece uzak dururum.ister ssd olsun ne olursa olsun.bu kadar nefret ettiğim marka yok şu disk firmalarında. samsung ssd lerinde suyu çıkıcak kısa süreye buraya yazıyorum ben.
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turgay_2 8 yıl
apple tehlikenin farkında samsung un 9 serisi cok kan kaybettirecek apple'a
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Centauri 8 yıl
Samsung Apple'in en buyuk rakibi diyen arkadaslar var, ama oyle birsey yok.
Neden derseniz, samsung un laptop satislari toplami apple'in 10da 1i bile degil, toplam telefon satislari toplamda fazla olsa da, smartphone satislari yine cok cok gerisinde.
Muhtemelen, Apple'a SSD satmak Samsung icin Series9 laptop'tan daha buyuk bir is.
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savinelli 8 yıl

Centauri

Samsung Apple'in en buyuk rakibi diyen arkadaslar var, ama oyle birsey yok.
Neden derseniz, samsung un laptop satislari toplami apple'in 10da 1i bile degil, toplam telefon satislari toplamda fazla olsa da, smartphone satislari yine cok cok gerisinde.
Muhtemelen, Apple'a SSD satmak Samsung icin Series9 laptop'tan daha buyuk bir is.



kesinlikle katılıyorum zira 9 serisi laptoplar da tutmayacak. samsung o fiyat politikası ile kimseye birşey satamaz. windows alışkanlığı olan biri o kadar alternatif varken (özellikle sony nin bie dünya çözümü varken) gidipte samsung'a o parayı vermez. herkesin ilk tepkisi air alırım daha iyi oluyor.. ama bir süre sonra satılmadığı anlaşılıp fiyatı makul seviyeye inecek nasılsa, o zaman belki uygun fiyatlı bir alternatif oluşturuyor denebilir. abesle iştigal etmemesi halinde piyasa da renk iyidir :)
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