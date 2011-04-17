Apple, MacBook Air'da Samsung üretimi daha hızlı SSD'ler kullanmaya başladı

Bazı analistlere göre Apple, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru pazara sunduğu ikinci nesil MacBook Air ile bu yıl 2.2 milyar dolar civarında gelir elde edecek. İnceliği ile dikkat çeken ve taşınabilirlik anlamında Apple'ın en dikkat çekici dizüstü bilgisayar gamını oluşturan MacBook Air için sessiz sedasız önemli bir güncelleme yapıldığı bildiriliyor.

Anandtech tarafından tespit edilen güncellemeye göre Apple, MacBook Air'larda anakarta entegre olarak sunduğu SSD yongalarını (NAND Flash çipler) daha hızlı modellerle ile güncellendi. Ekim ayında çıkan ilk versiyonda Toshiba tarafından üretilen ve 210MB/saniye okuma ve 176MB/saniye yazma hızları sunan X-Gale SSD yerine Samsung'un 261MB/saniye okuma ve 210MB/saniye yazma hızları sunan 470 serisi SSD'lerini kullanmaya başladı. Apple tarafından SM128C koduyla tanımlanan bu güncelleme kapsamında Samsung'dan temin edile yeni SSD'ler ile Toshiba'nın çözümünden farklı olarak NCQ desteği de getiriyorlar.

En azından Mac ailesi için belli aralıklarla tedarikçilerini değiştirmesiyle tanınan Apple, rakiplerin ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlarına karşı MacBook Air'ı daha güçlü kılmak için buı yönde bir değişikliğe gitmiş olabilir zira yeni SSD'ler ile birlikte hem açılış sürelerinin hem de uygulama başlangıçlarının hissedilir ölçüde hızlandığı tahmin ediliyor.